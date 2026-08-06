Todo entusiasta do futebol sonha em estar no Spotify Camp Nou para ver Lamine Yamal fazer uma arrancada alucinante pela ponta, ver Raphinha rasgar as defesas adversárias ou assistir Pedri enfiar um passe impossível pelo fundo de uma agulha.

Enquanto o FC Barcelona dá sequência à sua campanha em alta rotação sob o comando de Hansi Flick, garantir um lugar para ver o Barça ao vivo na Catalunha segue sendo uma das experiências mais cobiçadas do esporte europeu.

Deixe o GOAL mostrar onde encontrar ingressos para o Barcelona e quanto eles vão custar.

Próximos jogos do Barcelona em 2026/27

Data e horário do início Jogo Competição Ingressos dom. 16 de ago., 20:00 FC Barcelona x Athletic Club La Liga Ingressos dom. 23 de ago., 19:00 Elche CF x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 30 de ago., 19:00 FC Barcelona x Rayo Vallecano La Liga Ingressos dom. 6 de set., 20:00 Valencia CF x FC Barcelona La Liga Ingressos qua. 16 de set., 20:00 FC Barcelona x Real Racing Club La Liga Ingressos dom. 20 de set., 20:00 Sevilla FC x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 27 de set., 19:00 FC Barcelona x Real Sociedad La Liga Ingressos dom. 4 de out., 19:00 RC Celta Vigo x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 18 de out., 19:00 FC Barcelona x RCD Mallorca La Liga Ingressos dom. 25 de out., 19:00 FC Barcelona x Real Madrid La Liga Ingressos dom. 1º de nov., 19:00 CA Osasuna x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 8 de nov., 20:00 Atlético Madrid x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 22 de nov., 19:00 FC Barcelona x Villarreal CF La Liga Ingressos dom. 29 de nov., 19:00 Real Betis x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 6 de dez., 19:00 FC Barcelona x Girona FC La Liga Ingressos dom. 13 de dez., 19:00 Deportivo Alavés x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 20 de dez., 19:00 FC Barcelona x UD Las Palmas La Liga Ingressos dom. 3 de jan., 19:00 RCD Espanyol x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 10 de jan., 19:00 FC Barcelona x Getafe CF La Liga Ingressos dom. 17 de jan., 19:00 Athletic Club x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 24 de jan., 19:00 FC Barcelona x Elche CF La Liga Ingressos dom. 31 de jan., 19:00 Rayo Vallecano x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 7 de fev., 20:00 FC Barcelona x Atlético Madrid La Liga Ingressos dom. 14 de fev., 19:00 Real Sociedad x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 21 de fev., 19:00 FC Barcelona x Sevilla FC La Liga Ingressos dom. 28 de fev., 19:00 Villarreal CF x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 7 de mar., 19:00 FC Barcelona x RC Celta Vigo La Liga Ingressos dom. 14 de mar., 19:00 RCD Mallorca x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 21 de mar., 19:00 FC Barcelona x CA Osasuna La Liga Ingressos dom. 4 de abr., 20:00 Girona FC x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 11 de abr., 20:00 FC Barcelona x Real Betis La Liga Ingressos dom. 18 de abr., 20:00 FC Barcelona x RCD Espanyol La Liga Ingressos qua. 21 de abr., 20:00 UD Las Palmas x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 2 de mai., 20:00 FC Barcelona x Deportivo Alavés La Liga Ingressos dom. 9 de mai., 20:00 Real Madrid x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 16 de mai., 20:00 FC Barcelona x Valencia CF La Liga Ingressos dom. 23 de mai., 20:00 Real Racing Club x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 30 de mai., 20:00 Getafe CF x FC Barcelona La Liga Ingressos

Como comprar ingressos para o Barcelona?

Entender as datas de liberação de ingressos do FC Barcelona exige conhecer o modelo escalonado de distribuição do clube:

Prioridade para sócios do clube: membros oficiais do clube recebem acesso prioritário para comprar ingressos avulsos antes de as liberações serem abertas ao público em geral.

membros oficiais do clube recebem acesso prioritário para comprar ingressos avulsos antes de as liberações serem abertas ao público em geral. Membros Premium Culés: portadores da associação oficial de torcedores têm uma segunda janela de prioridade, geralmente de 5 a 7 dias antes do início da partida. Inscrever-se nesse programa é altamente recomendável para torcedores que não moram na cidade e buscam ingressos pelo valor de face.

portadores da associação oficial de torcedores têm uma segunda janela de prioridade, geralmente de 5 a 7 dias antes do início da partida. Inscrever-se nesse programa é altamente recomendável para torcedores que não moram na cidade e buscam ingressos pelo valor de face. Liberações para o público geral: os assentos restantes de entrada geral são disponibilizados online pelo portal oficial de ingressos do FC Barcelona aproximadamente de 3 a 5 dias antes de um jogo. Como os donos de carnê de temporada podem devolver seus lugares ao sistema por meio do programa Seient Lliure, ingressos extras costumam aparecer em pequenos lotes até o dia da partida.

os assentos restantes de entrada geral são disponibilizados online pelo portal oficial de ingressos do FC Barcelona aproximadamente de 3 a 5 dias antes de um jogo. Como os donos de carnê de temporada podem devolver seus lugares ao sistema por meio do programa Seient Lliure, ingressos extras costumam aparecer em pequenos lotes até o dia da partida. Mercados secundários: para jogos de alta demanda, como El Clásico, mata-matas europeus ou dérbis contra o Espanyol, as liberações oficiais se esgotam em minutos. Plataformas verificadas de revenda, como a StubHub, oferecem transferências garantidas de ingressos móveis para torcedores que viajam do exterior e precisam confirmar seus lugares com bastante antecedência.

Quanto custam os ingressos para o Barcelona?

Para quem deseja comprar ingressos do Barcelona para o Camp Nou jogo a jogo, os preços para adultos variam de €50-€120 quando a compra é feita diretamente pelo clube. O valor oscila dependendo de quem é o adversário e de onde você se senta no estádio.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites secundários de revenda, como a StubHub.

Como a maioria dos times de La Liga, o Barcelona oferece preços escalonados com base em faixas etárias, incluindo categorias adulto, júnior e sênior, mas essas divisões variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com vistas premium geralmente cobrando o valor mais alto. Há também, claro, confrontos de grande apelo contra adversários de peso, como El Clasico (Barcelona x Real Madrid), que entram na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

História do Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia ficado pequeno demais para a crescente base de torcedores do FC Barcelona. Na época, tornou-se o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também sediou shows de grandes artistas, como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua recente reforma, a capacidade de assentos deve subir para 105.000, o que fará dele novamente o maior estádio da Europa em capacidade de público sentada e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.

Garantir ingressos para o Barcelona dá aos torcedores uma oportunidade inesquecível de ver ao vivo, no estádio, padrões de passe intrincados e um elenco repleto de estrelas. Antes de definir suas escolhas finais de cupons ou personalizar seus bilhetes múltiplos, não deixe de aproveitar ofertas premium para novos clientes. Incentivamos você a conferir nossa análise atualizada da oferta de boas-vindas da parimatch para elevar sua jornada no torneio.