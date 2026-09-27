O Athletic Bilbao pode ter terminado apenas na 12ª colocação de La Liga na temporada passada, mas as cabeças seguem erguidas no Estádio San Mamés. Mais de 45.000 torcedores compareceram regularmente aos jogos, e esses números devem ser vistos novamente na atual campanha. Você pode se juntar à massa de Bilbao garantindo seus ingressos hoje.

Com Ernesto Valverde, que comandou de forma marcante mais de 500 jogos do Bilbao em três passagens pelo clube, pendurando sua prancheta na temporada passada, o Zuri-Gorriak (os vermelhos e brancos) recorreu a Edin Terzic para assumir o comando técnico. Este é o primeiro trabalho de Terzic desde que levou o Borussia Dortmund, de forma memorável, à final da Champions League de 2024.

Apesar de um início lento da era Terzic, com derrotas nos dois primeiros jogos do Bilbao em La Liga 2026/27, os resultados melhoraram desde então, e a equipe chegou à pausa internacional em uma sequência de quatro partidas sem perder, que incluiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid em San Mamés.

Será que eles conseguem manter o embalo? Deixe a GOAL trazer para você as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos do Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Athletic Bilbao

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos sáb., 10 de out. (14h) Rayo Vallecano x Athletic Bilbao Estádio de Vallecas (Madri) Ingressos sáb., 17 de out. (21h) Valencia x Athletic Bilbao Estádio Mestalla (Valência) Ingressos qua., 21 de out. (20h) Levante x Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valência) A confirmar dom., 25 de out. (14h) Athletic Bilbao x Getafe Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos dom., 1º de nov. (20h) Athletic Bilbao x Real Sociedad Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos dom., 8 de nov. (20h) Osasuna x Athletic Bilbao Estádio El Sadar (Pamplona) Ingressos dom., 22 de nov. (20h) Athletic Bilbao x Espanyol Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos dom., 29 de nov. (20h) Malaga x Athletic Bilbao Estádio La Rosaleda (Málaga) Ingressos dom., 6 de dez. (20h) Athletic Bilbao x Real Madrid Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos

Como comprar ingressos do Athletic Bilbao

Os ingressos oficiais para os jogos do Athletic Bilbao podem ser comprados diretamente no portal de ingressos do clube. Não é necessário ser sócio nem ter histórico de conta para as vendas ao público geral. Se ainda restarem ingressos após as vendas online, você poderá comprá-los diretamente nas bilheterias do Estádio San Mamés no dia da partida.

O Athletic Bilbao não disponibiliza ingressos para toda a temporada de uma vez. Como LaLiga confirma a tabela definitiva apenas algumas semanas antes, os ingressos são colocados à venda de forma escalonada, jogo a jogo:

Pré-venda Club Athletic (primeira janela): os membros pagantes do 'Club Athletic' têm acesso prioritário primeiro. Essa pré-venda normalmente começa de 3 a 4 dias antes da venda para o público geral, aproximadamente de 2 a 3 semanas antes do jogo.

Para jogos de alta demanda, por exemplo contra Real Madrid ou Barcelona, e o dérbi basco contra a Real Sociedad, membros premium recebem acesso adicional 24 horas antes dos membros padrão.

Venda ao público geral (segunda janela): os ingressos restantes são disponibilizados ao público em geral cerca de duas semanas antes do jogo. Tradicionalmente, eles são liberados online às 10h30 na segunda-feira da semana anterior à partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos do Athletic Bilbao no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Athletic Bilbao?

Os ingressos oficiais de entrada geral para os jogos do Athletic Bilbao no Estádio San Mamés normalmente variam de €30 a €240 no portal de ingressos do clube. Os preços exatos dependem significativamente do adversário, com jogos da Categoria A contra Real Madrid, Barcelona ou Real Sociedad tendo os valores mais altos, e também de onde você vai se sentar.

Setores e faixas oficiais de preço:

Fondo Upper / Alta - Atrás dos gols, anel superior. Pode ser o setor mais distante da ação, mas oferece uma visão panorâmica. (Faixa de preço: €30-€50)

Fondo Lower / Baja - Atrás dos gols, anel inferior. Mais perto do campo, e abriga os setores mais ativos de canto e apoio. (Faixa de preço: €45-€75)

Lateral / Tribuna Upper - Ao longo das laterais do campo, anel superior. Excelente visão tática de todo o gramado. (Faixa de preço: €60-€100)

Lateral / Tribuna Lower - Ao longo das laterais do campo, anel inferior. Vista premium, no estilo de transmissão de TV, perto dos jogadores. (Faixa de preço: €100-€160+)

Área VIP San Mamés - Localizada no anel central. Inclui assentos centrais, serviço de catering e acesso ao lounge. (Faixa de preço: €180–€350+)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites de revenda secundária, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio San Mamés

O Estádio San Mamés, carinhosamente apelidado de 'La Catedral' (A Catedral), é um dos palcos de futebol mais reverenciados e icônicos do mundo. Localizado em Bilbao, na Espanha, é a vibrante casa do Athletic Club. O estádio uniu de forma harmoniosa uma herança futebolística centenária com uma arquitetura de ponta.

O antigo San Mamés foi inaugurado em 1913 e ganhou status lendário porque foi construído ao lado de uma igreja dedicada a São Mames. Ao longo de seus 100 anos de história, recebeu 3.695 partidas. Sua principal característica arquitetônica era um enorme arco de aço construído em 1952 sobre a arquibancada principal, funcionando como um halo moderno para 'La Catedral'.

Para se adaptar ao século 21, um novo palco de elite com 53.331 lugares foi construído e inaugurado em 2013. Para preservar a presença do clube no centro da cidade, a nova arena foi erguida em um terreno adjacente que se sobrepunha ao antigo estádio. A transição foi realizada em fases para que o Athletic Club nunca precisasse jogar longe de casa.

Partidas memoráveis em San Mamés

Final da Copa da Uefa de 1977 (jogo de volta) : o Athletic Club derrotou a Juventus por 2 a 1 em San Mamés. Embora a Juventus tenha conquistado o troféu pelo critério de gols fora de casa, a atmosfera consolidou a mística europeia do estádio.

Copa do Mundo da Fifa de 1982 : o antigo estádio foi totalmente adaptado para receber os jogos do Grupo 4, recebendo seleções de Inglaterra, França e Kuwait..

Domínio na Supercopa da Espanha (2015) : o Athletic Club levantou o novo estádio com a goleada por 4 a 0 sobre o Barcelona no jogo de ida, abrindo caminho para seu primeiro grande troféu em décadas.

A lenda de 'Os Leões': segundo historiadores romanos, Saint Mammes (San Mamés) era um jovem cristão lançado em um estádio com leões selvagens. Em vez de atacá-lo, as feras se deitaram mansamente a seus pés. Como o estádio foi construído em um terreno dedicado a ele, os jogadores do Athletic Club são orgulhosamente chamados de Los Leones (Os Leões).

Recordes e estatísticas do Athletic Bilbao

O Athletic Club, comumente conhecido como Athletic Bilbao, é um dos clubes de futebol mais históricos e singularmente tradicionais do mundo. Fundado em 1898 no País Basco, na Espanha, o clube é mundialmente conhecido por sua rígida política de cantera, escalando apenas jogadores nascidos na região basca, ou jogadores que aprenderam futebol nas categorias de base de um clube basco..

Títulos do clube e destaques em troféus

La Liga (Primeira Divisão) : 8 títulos (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Copa do Rei (Copa da Espanha) : 25 títulos

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

Mais gols: Telmo Zarra (335), Dani (199)

A realeza da Espanha

Ao lado de Real Madrid e Barcelona, o Athletic Bilbao é um dos únicos três clubes que nunca foram rebaixados de La Liga desde sua criação, em 1929.

A maior goleada da história de La Liga

O Athletic Bilbao detém o recorde da maior vitória da história de La Liga, depois de atropelar o Barcelona por 12 a 1 na temporada 1930-31.

A primeira viagem de La Gabarra

Quando Javier Clemente conduziu um time jovem ao título de La Liga em 1983, o clube celebrou navegando pelo rio Nervión em uma pesada barcaça de carga chamada La Gabarra. Mais de um milhão de torcedores em êxtase se alinharam às margens do rio, em uma tradição que voltou quando eles venceram a dobradinha da liga em 1984, e novamente em 2024 após conquistarem a Copa do Rei.



