É provável que o Aston Villa volte a esquentar ainda mais o clima em Villa Park durante a temporada 2026/27.

Com mais de 42.000 torcedores passando pelas catracas de Villa Park, a lendária muralha grená e azul está pronta para empurrar a equipe na UEFA Champions League e na classificação da Premier League.

Então, como você pode conseguir um ingresso para ver o Aston Villa em ação? A GOAL explica as opções para acompanhar o time em 2026/27, incluindo onde encontrar ingressos, renovações de carnês de temporada, preços de associação e os pacotes premium disponíveis neste momento.

Próximos jogos do Aston Villa na Premier League 2026/27 e ingressos

Como comprar ingressos do Aston Villa para a Premier League?

Garantir ingressos do Aston Villa em Villa Park exige navegar por canais oficiais específicos, já que a alta demanda faz com que os assentos comuns se esgotem rapidamente, e eles são entregues de forma digital pelo aplicativo do Aston Villa.

Esta é a forma mais rápida de comprá-los:

Associação oficial e sorteios : aderir a uma categoria de associação oficial é essencial para o acesso principal. Isso garante entrada nos sorteios para membros, como Loyalty Ballot ou First Timer Ballot, e janelas prioritárias de venda de 3 a 4 semanas antes do pontapé inicial.

: aderir a uma categoria de associação oficial é essencial para o acesso principal. Isso garante entrada nos sorteios para membros, como Loyalty Ballot ou First Timer Ballot, e janelas prioritárias de venda de 3 a 4 semanas antes do pontapé inicial. Troca oficial de ingressos: membros podem comprar ingressos a preço de face listados diretamente por portadores de carnê de temporada que não podem comparecer aos jogos por meio do portal oficial de revenda do clube.

membros podem comprar ingressos a preço de face listados diretamente por portadores de carnê de temporada que não podem comparecer aos jogos por meio do portal oficial de revenda do clube. Pacotes oficiais de hospitalidade: reservar uma experiência de hospitalidade para o dia do jogo, como The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garante a entrada sem a necessidade de associação ou participação em sorteio.

reservar uma experiência de hospitalidade para o dia do jogo, como The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garante a entrada sem a necessidade de associação ou participação em sorteio. Mercados secundários: para jogos esgotados da Premier League ou competições europeias, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias para opções alternativas de revenda entre fãs. Confira os termos e condições do site em que você está comprando.

Como comprar carnês de temporada do Aston Villa?

A única forma de garantir um lugar em todos os jogos da Premier League em casa em Villa Park é ter um carnê de temporada do Aston Villa.

Um passe de temporada garante entrada para todos os 19 jogos da liga realizados pelo clube em casa e oferece janelas prioritárias de reserva para confrontos eliminatórios de copas.

Os carnês de temporada para 2026/27 estão esgotados, com os mais baratos para adultos a partir de £703.

Os atuais detentores têm janelas prioritárias de renovação antes de cada nova campanha, enquanto os potenciais compradores podem se inscrever na lista de espera oficial para carnê de temporada.

Quanto custam os ingressos do Aston Villa?

Com os carnês de temporada indisponíveis, a maioria dos torcedores que for aos jogos do Aston Villa em Villa Park nesta temporada comprará um ingresso individual para o dia do jogo para a partida de sua escolha.

Eles são vendidos jogo a jogo e oferecidos em uma faixa de preços, dependendo de fatores como localização do assento, partida e adversário ao longo da campanha.

Abaixo, você encontra o preço dos jogos do Aston Villa nesta temporada, com base na tabela de custos da Categoria A da temporada passada:

Zona de preço Adulto Acima de 66 / abaixo de 21 Forças Armadas Abaixo de 18 Abaixo de 14 Zona 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Zona 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Zona 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Zona 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Espaços para cadeirantes £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

Quando os ingressos do Aston Villa entram em venda?

Os ingressos gerais e os pacotes premium de hospitalidade para a temporada 2026/27 estão disponíveis para consulta e compra na plataforma oficial de ingressos do clube.

Os ingressos de jogo normalmente são disponibilizados de 4 a 5 semanas antes do pontapé inicial, começando com janelas exclusivas de prioridade para membros oficiais antes de chegarem à venda geral.

Como posso verificar a disponibilidade de ingressos do Aston Villa?

A demanda por ingressos do Aston Villa segue em nível recorde, já que a equipe de Unai Emery continua competindo no mais alto nível no cenário doméstico e na Europa.

O lugar mais confiável para verificar a disponibilidade em tempo real dos próximos jogos é o portal oficial do clube em avfc.co.uk.

Quanto custa uma associação do Aston Villa?

Uma associação oficial do Aston Villa oferece acesso prioritário às liberações de ingressos para jogos em casa, descontos exclusivos no varejo e conteúdo digital.

Categorias de associação disponíveis para a temporada 2026/27:

Adulto : £50

: £50 Time feminino : £30

: £30 Associação de vídeo : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Júnior (idades de 3 a 11 e de 12 a 17) : £30

: £30 Júnior (idades de 0 a 2): grátis

Onde posso comprar experiências premium do Aston Villa?

Há três experiências premium do Aston Villa disponíveis para compra:

Lower Grounds Premium: acesso ao lounge exclusivo, assentos na Trinity Stand, estrutura pré e pós-jogo, telões, sessões de perguntas e respostas com ex-jogadores, comida e bar incluídos, além de um programa oficial do dia do jogo.

acesso ao lounge exclusivo, assentos na Trinity Stand, estrutura pré e pós-jogo, telões, sessões de perguntas e respostas com ex-jogadores, comida e bar incluídos, além de um programa oficial do dia do jogo. 150 Club: assentos acolchoados na linha do meio-campo na Doug Ellis Stand, bebidas de boas-vindas, refeição servida à mesa, especialidades do chef no intervalo, visitas de lendas do Villa e brindes de dia de jogo.

assentos acolchoados na linha do meio-campo na Doug Ellis Stand, bebidas de boas-vindas, refeição servida à mesa, especialidades do chef no intervalo, visitas de lendas do Villa e brindes de dia de jogo. 82 Champions Club: assentos acolchoados em localização central na Trinity Road Stand, experiência gastronômica de dois pratos, bar incluído e aparições de lendas.

Todos os pacotes premium podem ser consultados ou reservados diretamente no site oficial do Aston Villa.

Planejar a compra de ingressos para jogos decisivos da Premier League exige atenção cuidadosa às categorias de associação e às datas oficiais de liberação. Se você pretende garantir previsões em tempo real à medida que a ação se desenrola, a velocidade de navegação em softwares móveis é tudo. Dê uma olhada mais de perto em nosso guia selecionado para aprimorar sua rotina de dia de jogo com nosso código promocional da melbet.