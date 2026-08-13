Como comprar ingressos do Al-Shabab para 2026/27: preços da Liga Saudita ROSHN, próximos jogos e mais

A Saudi Pro League se transformou em uma potência global do futebol, e o Al-Shabab FC segue como parte fundamental dessa história. Frequentemente chamado de "Leões Brancos", o gigante baseado em Riad é a instituição esportiva mais antiga da capital e continua sendo uma grande influência no futebol profissional.

Assistir a um jogo em casa na SHG Arena oferece uma atmosfera intimista e de nível mundial. O projeto do estádio garante que todo assento pareça estar na primeira fila, colocando você bem no centro da ação. Seja em um confronto de alta tensão contra um dos Big Four ou em uma partida comum de liga, a energia da torcida alvinegra é incomparável.

Deixe o GOAL ser o seu guia tático para navegar pela temporada 2026/27, desde encontrar ingressos disputados até entender os setores do estádio, para que você possa ocupar seu lugar dentro da White Den.

Próximos jogos do Al-Shabab em 2026/27

A temporada 2026/27 do Al-Shabab começa em casa contra o Al Qadsiah em 13 de agosto e vai até 28 de maio de 2027. Abaixo está a tabela completa do clube, incluindo a King Cup, com a Saudi Pro League sendo interrompida entre meados de dezembro e meados de fevereiro para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 na Arábia Saudita.

Data e hora (KSA) Jogo Competição Ingressos 13 de ago. de 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Qadsiah Saudi Pro League Ingressos 16 de ago. de 2026 - 14:00 Al-Wehda vs Al Shabab King Cup Ingressos 22 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 25 de ago. de 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Riyadh Saudi Pro League Ingressos 30 de ago. de 2026 - 12:05 Al Hazem vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 4 de set. de 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Hilal Saudi Pro League Ingressos 9 de set. de 2026 - 11:55 Al Kholood vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 10 de set. de 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al-Fayha Saudi Pro League Ingressos 17 de set. de 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al-Taawoun Saudi Pro League Ingressos 9 de out. de 2026 - 13:00 Al Ittihad vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 15 de out. de 2026 - 13:00 Al Shabab vs Al-Faisaly Saudi Pro League Ingressos 22 de out. de 2026 - 13:00 Al Fateh vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 29 de out. de 2026 - 13:00 Al Shabab vs Al Ahli Saudi Pro League Ingressos 5 de nov. de 2026 - 12:00 Abha vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al Shabab vs Al-Ettifaq Saudi Pro League Ingressos 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 3 de dez. de 2026 - 12:00 Al Shabab vs Neom SC Saudi Pro League Ingressos 10 de dez. de 2026 - 12:00 Al Diriyah vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 14 de dez. de 2026 - 12:00 Al Qadsiah vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 11 de fev. de 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de fev. de 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 25 de fev. de 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Hazem Saudi Pro League Ingressos 11 de mar. de 2027 - 14:00 Al Hilal vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 18 de mar. de 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Kholood Saudi Pro League Ingressos 2 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Fayha vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 8 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Taawoun vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 15 de abr. de 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Ittihad Saudi Pro League Ingressos 18 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Faisaly vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 22 de abr. de 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Fateh Saudi Pro League Ingressos 29 de abr. de 2027 - 13:00 Al Ahli vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 6 de maio de 2027 - 13:00 Al Shabab vs Abha Saudi Pro League Ingressos 12 de maio de 2027 - 13:00 Al-Ettifaq vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 20 de maio de 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Nassr Saudi Pro League Ingressos 24 de maio de 2027 - 13:00 Neom SC vs Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 28 de maio de 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Diriyah Saudi Pro League Ingressos

A Saudi Pro League divulga seu calendário completo de 34 rodadas em etapas, então mais partidas serão adicionadas conforme a temporada avança. Os horários de início ainda podem ser ajustados mais perto do dia do jogo por razões de transmissão.

Como comprar ingressos do Al-Shabab para 2026/27?

Garantir sua entrada para ver os Leões Brancos na SHG Arena é um processo digital simplificado, gerenciado principalmente por meio do Portal Oficial de Ingressos do Al-Shabab.

Embora os ingressos comuns de liga normalmente sejam disponibilizados entre 10 e 14 dias antes do início, eventos de alta tensão, como jogos contra os Big Four, geralmente exigem planejamento e compra antecipados para evitar o rápido esgotamento.

Você também pode encontrar ingressos do Al-Shabab disponíveis em plataformas secundárias como a Ticombo, onde ingressos para partidas, incluindo confrontos de alta demanda contra equipes como o Al-Hilal, oferecem uma forma confiável de garantir seu lugar depois que as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos do Al-Shabab?

Os preços são pensados para atender todos os torcedores, com a entrada padrão na SHG Arena variando de SAR 30 a SAR 100, enquanto os assentos premium normalmente ficam entre SAR 250 e SAR 500. Para quem busca hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio, as áreas VIP & Silver Lounges de elite começam em SAR 1.200.

Se as cotas oficiais na Webook estiverem esgotadas, plataformas secundárias verificadas, como a Ticombo, servem como uma alternativa confiável para torcedores que buscam garantir ingressos para grandes dias de jogo.

O que esperar do Al-Shabab em 2026/27?

O Al-Shabab FC, fundado em 1947, é o clube esportivo mais antigo de Riad e um pilar imponente da história do futebol do país. Como seis vezes campeão da Saudi Pro League e primeiro vencedor de três títulos consecutivos da liga, os "Leões Brancos" representam o espírito resiliente e competitivo da capital e há muito tempo estão estabelecidos como presença constante na elite do futebol saudita.

A temporada 2025/26 sob o comando de Imanol Alguacil, o muito bem avaliado ex-treinador da Real Sociedad, foi uma temporada de contrastes. No cenário doméstico, o Al-Shabab terminou em 12º na Saudi Pro League e alcançou as quartas de final da King's Cup, resultados que ficaram abaixo das ambições do clube. No cenário continental, porém, o Al-Shabab teve uma campanha muito mais forte, chegando à final da Gulf Club Champions League como vice-campeão. Alguacil segue no comando para 2026/27, com o clube buscando transformar essa promessa continental em consistência no cenário doméstico e voltar a se aproximar dos Big Four.

História da SHG Arena

A SHG Arena, anteriormente conhecida como Prince Khalid bin Sultan Stadium, é muito mais do que apenas um estádio de futebol moderno; é um símbolo da transformação do Al-Shabab e do futuro dos estádios "boutique" na Arábia Saudita.

Este estádio "boutique" com capacidade para 15.000 pessoas é o coração tático do cenário esportivo de Riad. Seu desenho retangular, específico para o futebol, foi projetado para remover a pista de atletismo e aproximar os torcedores da ação, garantindo que cada canto vindo da "White Den" ressoe diretamente no gramado. Convenientemente localizada no distrito de Al-Sahafa, ao norte, perto da estação de metrô Dr. Sulaiman Al-Habib, a arena oferece uma experiência premium em dia de jogo, com camarotes VIP modernizados, uma cobertura de membrana compartilhada para maior conforto e a sede oficial do clube no local. Atualmente, o Al-Shabab divide o estádio com o também clube de Riad Al-Riyadh em seus jogos como mandante.