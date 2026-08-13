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Al-Shabab tickets ROSHN Saudi Pro LeagueGetty
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Como comprar ingressos do Al-Shabab para 2026/27: preços da Liga Saudita ROSHN, próximos jogos e mais

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Tickets
Al-Shabab
Campeonato Saudita

Viva ao vivo das arquibancadas a aula de futebol saudita

A Saudi Pro League se transformou em uma potência global do futebol, e o Al-Shabab FC segue como parte fundamental dessa história. Frequentemente chamado de "Leões Brancos", o gigante baseado em Riad é a instituição esportiva mais antiga da capital e continua sendo uma grande influência no futebol profissional.

Assistir a um jogo em casa na SHG Arena oferece uma atmosfera intimista e de nível mundial. O projeto do estádio garante que todo assento pareça estar na primeira fila, colocando você bem no centro da ação. Seja em um confronto de alta tensão contra um dos Big Four ou em uma partida comum de liga, a energia da torcida alvinegra é incomparável.

Deixe o GOAL ser o seu guia tático para navegar pela temporada 2026/27, desde encontrar ingressos disputados até entender os setores do estádio, para que você possa ocupar seu lugar dentro da White Den.

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Próximos jogos do Al-Shabab em 2026/27

A temporada 2026/27 do Al-Shabab começa em casa contra o Al Qadsiah em 13 de agosto e vai até 28 de maio de 2027. Abaixo está a tabela completa do clube, incluindo a King Cup, com a Saudi Pro League sendo interrompida entre meados de dezembro e meados de fevereiro para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 na Arábia Saudita.

Campeonato Saudita
Al-Shabab crest
Al-Shabab
ALS
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Data e hora (KSA)JogoCompetiçãoIngressos
13 de ago. de 2026 - 14:00Al Shabab vs Al QadsiahSaudi Pro LeagueIngressos
16 de ago. de 2026 - 14:00Al-Wehda vs Al ShababKing CupIngressos
22 de ago. de 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
25 de ago. de 2026 - 14:00Al Shabab vs Al RiyadhSaudi Pro LeagueIngressos
30 de ago. de 2026 - 12:05Al Hazem vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
4 de set. de 2026 - 14:00Al Shabab vs Al HilalSaudi Pro LeagueIngressos
9 de set. de 2026 - 11:55Al Kholood vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
10 de set. de 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-FayhaSaudi Pro LeagueIngressos
17 de set. de 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-TaawounSaudi Pro LeagueIngressos
9 de out. de 2026 - 13:00Al Ittihad vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
15 de out. de 2026 - 13:00Al Shabab vs Al-FaisalySaudi Pro LeagueIngressos
22 de out. de 2026 - 13:00Al Fateh vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
29 de out. de 2026 - 13:00Al Shabab vs Al AhliSaudi Pro LeagueIngressos
5 de nov. de 2026 - 12:00Abha vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
20 de nov. de 2026 - 12:00Al Shabab vs Al-EttifaqSaudi Pro LeagueIngressos
26 de nov. de 2026 - 12:00Al Nassr vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
3 de dez. de 2026 - 12:00Al Shabab vs Neom SCSaudi Pro LeagueIngressos
10 de dez. de 2026 - 12:00Al Diriyah vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
14 de dez. de 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
11 de fev. de 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueIngressos
18 de fev. de 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
25 de fev. de 2027 - 15:00Al Shabab vs Al HazemSaudi Pro LeagueIngressos
11 de mar. de 2027 - 14:00Al Hilal vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
18 de mar. de 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KholoodSaudi Pro LeagueIngressos
2 de abr. de 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
8 de abr. de 2027 - 13:00Al-Taawoun vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
15 de abr. de 2027 - 13:00Al Shabab vs Al IttihadSaudi Pro LeagueIngressos
18 de abr. de 2027 - 13:00Al-Faisaly vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
22 de abr. de 2027 - 13:00Al Shabab vs Al FatehSaudi Pro LeagueIngressos
29 de abr. de 2027 - 13:00Al Ahli vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
6 de maio de 2027 - 13:00Al Shabab vs AbhaSaudi Pro LeagueIngressos
12 de maio de 2027 - 13:00Al-Ettifaq vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
20 de maio de 2027 - 13:00Al Shabab vs Al NassrSaudi Pro LeagueIngressos
24 de maio de 2027 - 13:00Neom SC vs Al ShababSaudi Pro LeagueIngressos
28 de maio de 2027 - 13:00Al Shabab vs Al DiriyahSaudi Pro LeagueIngressos

A Saudi Pro League divulga seu calendário completo de 34 rodadas em etapas, então mais partidas serão adicionadas conforme a temporada avança. Os horários de início ainda podem ser ajustados mais perto do dia do jogo por razões de transmissão.

Como comprar ingressos do Al-Shabab para 2026/27?

Garantir sua entrada para ver os Leões Brancos na SHG Arena é um processo digital simplificado, gerenciado principalmente por meio do Portal Oficial de Ingressos do Al-Shabab.

Embora os ingressos comuns de liga normalmente sejam disponibilizados entre 10 e 14 dias antes do início, eventos de alta tensão, como jogos contra os Big Four, geralmente exigem planejamento e compra antecipados para evitar o rápido esgotamento.

Você também pode encontrar ingressos do Al-Shabab disponíveis em plataformas secundárias como a Ticombo, onde ingressos para partidas, incluindo confrontos de alta demanda contra equipes como o Al-Hilal, oferecem uma forma confiável de garantir seu lugar depois que as cotas oficiais se esgotam.

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Quanto custam os ingressos do Al-Shabab?

Os preços são pensados para atender todos os torcedores, com a entrada padrão na SHG Arena variando de SAR 30 a SAR 100, enquanto os assentos premium normalmente ficam entre SAR 250 e SAR 500. Para quem busca hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio, as áreas VIP & Silver Lounges de elite começam em SAR 1.200.

Se as cotas oficiais na Webook estiverem esgotadas, plataformas secundárias verificadas, como a Ticombo, servem como uma alternativa confiável para torcedores que buscam garantir ingressos para grandes dias de jogo.

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O que esperar do Al-Shabab em 2026/27?

O Al-Shabab FC, fundado em 1947, é o clube esportivo mais antigo de Riad e um pilar imponente da história do futebol do país. Como seis vezes campeão da Saudi Pro League e primeiro vencedor de três títulos consecutivos da liga, os "Leões Brancos" representam o espírito resiliente e competitivo da capital e há muito tempo estão estabelecidos como presença constante na elite do futebol saudita.

A temporada 2025/26 sob o comando de Imanol Alguacil, o muito bem avaliado ex-treinador da Real Sociedad, foi uma temporada de contrastes. No cenário doméstico, o Al-Shabab terminou em 12º na Saudi Pro League e alcançou as quartas de final da King's Cup, resultados que ficaram abaixo das ambições do clube. No cenário continental, porém, o Al-Shabab teve uma campanha muito mais forte, chegando à final da Gulf Club Champions League como vice-campeão. Alguacil segue no comando para 2026/27, com o clube buscando transformar essa promessa continental em consistência no cenário doméstico e voltar a se aproximar dos Big Four.

História da SHG Arena

A SHG Arena, anteriormente conhecida como Prince Khalid bin Sultan Stadium, é muito mais do que apenas um estádio de futebol moderno; é um símbolo da transformação do Al-Shabab e do futuro dos estádios "boutique" na Arábia Saudita.

Este estádio "boutique" com capacidade para 15.000 pessoas é o coração tático do cenário esportivo de Riad. Seu desenho retangular, específico para o futebol, foi projetado para remover a pista de atletismo e aproximar os torcedores da ação, garantindo que cada canto vindo da "White Den" ressoe diretamente no gramado. Convenientemente localizada no distrito de Al-Sahafa, ao norte, perto da estação de metrô Dr. Sulaiman Al-Habib, a arena oferece uma experiência premium em dia de jogo, com camarotes VIP modernizados, uma cobertura de membrana compartilhada para maior conforto e a sede oficial do clube no local. Atualmente, o Al-Shabab divide o estádio com o também clube de Riad Al-Riyadh em seus jogos como mandante.

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