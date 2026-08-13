Como comprar ingressos do Al-Riyadh para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

A Saudi Pro League cresceu de forma dramática em projeção global nas últimas temporadas, graças à chegada de algumas das maiores estrelas do futebol mundial ao Oriente Médio. Entre os clubes que disputam essa divisão de elite está o Al-Riyadh, um dos quatro times da capital saudita, Riad, que luta no topo do futebol saudita.

Embora não tenha tantos títulos quanto alguns de seus rivais da cidade, o Al-Riyadh tem uma rica história que remonta à sua fundação em 1953 e chega a 2026/27 tentando deixar para trás uma turbulenta batalha contra o rebaixamento, depois de conseguir permanecer na Saudi Pro League na última temporada mesmo passando por três treinadores diferentes.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh, incluindo onde adquiri-los e quanto custam, para que você possa estar lá pessoalmente para apoiar o clube.

Próximos jogos do Al-Riyadh em 2026/27

Data e horário (KSA) Jogo Ingressos Sex., 14 de ago. de 2026 - 23:00 Al-Ettifaq x Al Riyadh Ingressos Qui., 3 de dez. de 2026 - 12:00 Al Riyadh x Al Ittihad Ingressos Qui., 10 de dez. de 2026 - 12:00 Al-Faisaly x Al Riyadh Ingressos Seg., 14 de dez. de 2026 - 12:00 Al Riyadh x Al-Ettifaq Ingressos Qui., 11 de fev. de 2027 - 15:00 Al Nassr x Al Riyadh Ingressos Qui., 18 de fev. de 2027 - 15:00 Al Riyadh x Al Shabab Ingressos Qui., 25 de fev. de 2027 - 15:00 Neom SC x Al Riyadh Ingressos Qui., 11 de mar. de 2027 - 14:00 Al Riyadh x Al Ahli Ingressos Qui., 18 de mar. de 2027 - 15:00 Al Riyadh x Al Khaleej Ingressos Sex., 2 de abr. de 2027 - 13:00 Al Kholood x Al Riyadh Ingressos Qui., 8 de abr. de 2027 - 13:00 Al Riyadh x Al-Fayha Ingressos

Isso cobre os jogos atualmente confirmados com datas definidas. A Saudi Pro League divulga seu calendário completo de 34 rodadas em etapas, e as partidas restantes do Al-Riyadh serão adicionadas conforme a temporada avançar, junto com uma pausa no meio da temporada para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 pela Arábia Saudita.

Como comprar ingressos do Al-Riyadh para 2026/27

A forma mais confiável de comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh é por meio do site oficial da Saudi Pro League (SPL), onde você pode acessar a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches". Os ingressos também estão disponíveis pelos canais oficiais de venda do próprio Al-Riyadh.

As rodadas da Saudi Pro League normalmente acontecem ao longo de três dias, de quinta-feira a sábado, alinhadas ao fim de semana saudita, e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada jogo.

Para jogos de alta demanda, como partidas contra Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad ou Al-Ahli, é altamente recomendável comprar os ingressos assim que forem colocados à venda para garantir os melhores lugares.

Não é preciso ser sócio do clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Riyadh também oferece vários pacotes de associação, cada um com benefícios como acesso prioritário a ingressos, conteúdo exclusivo e vantagens no estádio.

Embora os portais oficiais da liga e do clube continuem sendo a forma mais segura de garantir ingressos, os torcedores também podem consultar plataformas secundárias confiáveis, como a Ticombo, que oferece uma opção alternativa para os fãs que desejam comparecer.

Quanto custam os ingressos do Al-Riyadh para 2026/27

Os preços dos ingressos do Al-Riyadh variam dependendo do jogo, da categoria do assento e do nível de demanda.

Opções premium, como camarotes VIP e suítes executivas, têm custo mais alto, enquanto os ingressos de admissão geral oferecem uma forma mais acessível de acompanhar a ação. Para grandes partidas, os preços podem variar de SAR 50 até SAR 1.500 ou mais para assentos premium.

Os fãs devem ficar de olho no site oficial da SPL ou nos próprios canais do Al-Riyadh para obter as informações mais recentes sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Os ingressos também estão disponíveis em plataformas secundárias confiáveis, como a Ticombo, oferecendo uma alternativa para os torcedores que buscam garantir seu lugar.

O que esperar do Al-Riyadh em 2026/27?

O Al-Riyadh SC, fundado em 1953, é um dos clubes históricos do futebol saudita, embora a última temporada tenha sido tudo, menos estável, fora de campo. Javier Calleja, o ex-treinador do Villarreal contratado para comandar o clube, foi demitido em novembro de 2025 após um início ruim, com Daniel Carreño assumindo antes de também ser substituído, por Mauricio Dulac, em fevereiro de 2026. Em meio à turbulência, o Al-Riyadh se viu em uma verdadeira briga contra o rebaixamento nas semanas finais, acabando por sobreviver na 15ª colocação.

O clube espera ter muito mais estabilidade desta vez, com o caos da última temporada para trás e um elenco entrosado, montado em torno do atacante Mamadou Sylla, buscando estabelecer o Al-Riyadh de forma mais confortável na primeira divisão.

Os fãs que quiserem ver o Al-Riyadh em ação podem garantir seus ingressos para os próximos jogos, certificando-se de não perder a chance de testemunhar algumas das partidas mais emocionantes da liga.

História do Estádio Prince Faisal bin Fahd

O Estádio Prince Faisal bin Fahd é a histórica casa do Al-Riyadh SC, localizado no distrito de Al-Malaz, em Riad, Arábia Saudita. O local tem sido parte fundamental do cenário esportivo da cidade desde que suas fundações foram lançadas em 1971 e anteriormente foi a casa de Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab em décadas passadas, antes de cada um desses clubes se mudar para estádios mais novos e construídos para esse fim.

Atualmente, o estádio comporta cerca de 22 mil espectadores, o que faz dele um ambiente mais intimista em comparação com algumas das arenas mais novas do Reino. Seu projeto compacto ajuda a criar uma atmosfera eletrizante nos dias de jogo, especialmente durante partidas importantes da Pro League.

Situado na Salah Ad Din Al Ayyubi Road, o estádio é de fácil acesso para os torcedores locais e desempenha um papel central na identidade do clube. Ele também deve ser significativamente ampliado como parte dos preparativos da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2034, com a capacidade prevista para subir para cerca de 45 mil nos próximos anos.