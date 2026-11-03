O Al-Nassr inicia a temporada 2026/27 como atual campeão da Liga Saudita, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park, em Riade. Desde que o Al-Nassr contratou Ronaldo em uma transferência histórica no fim de 2022, o público nos estádios e a audiência global da Liga Saudita alcançaram níveis recordes. A GOAL reúne todas as informações necessárias para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr até maio de 2027, incluindo onde adquiri-los, detalhes dos estádios e preços.
As rodadas costumam ocorrer de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. As vendas oficiais geralmente começam de 7 a 14 dias antes de cada partida. Nos jogos de maior apelo, especialmente o clássico de Riade contra o Al Hilal, o confronto entre clubes da mesma cidade com o Al Shabab e as partidas contra o Al Ittihad, os ingressos de bilheteria se esgotam em questão de minutos.
Embora não seja necessário ter uma associação paga ao clube para comprar ingressos comuns, o Al-Nassr oferece os planos de associação Diamond e Seasonal. O plano Diamond garante acesso a todos os jogos de competições nacionais e continentais, enquanto os planos Seasonal, que vão da categoria Fan à Platinum, dão prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público.
Se você não conseguir ingressos nas vendas oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, oferecendo ingressos autênticos, 100% verificados e entregues diretamente no celular para todos os jogos em casa e fora com ingressos esgotados.
Após a emocionante conquista do título da Liga Saudita de 2025/26, seu 11º troféu nacional, o Al-Nassr entra na temporada 2026/27 como o time a ser batido. Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo continua à frente do ataque e é peça central nas ambições do clube. Ao longo dos anos, o clube de Riade contou com nomes marcantes, de Hristo Stoichkov e Denilson a Sadio Mané, Aymeric Laporte e Marcelo Brozović.
Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27A Liga Saudita, disputada em 34 rodadas, vai até o fim de maio de 2027, com partidas da Copa do Rei e de competições continentais da AFC entre os compromissos. Confira abaixo todos os jogos programados do Al-Nassr:
Nota: A Liga Saudita faz uma pausa do fim de dezembro de 2026 ao início de fevereiro de 2027 para a disputa da Copa da Ásia de 2027, sediada em diferentes locais da Arábia Saudita. Depois, o Al-Nassr retoma a reta final da disputa pelo título até o fim de maio de 2027. Os horários dos jogos estão no horário local da Arábia Saudita (AST) e podem sofrer pequenos ajustes por causa das transmissões.
|Data e horário (AST)
|Jogo
|Estádio e local
|Competição
|Ingressos
|Sábado, 15 de agosto de 2026, 14h
|Al-Nassr x Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 1ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 14h
|Al Diriyah x Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riade
|Copa do Rei, fase de 32 equipes
|Ingressos
|Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 12h
|Al Riyadh x Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riade
|Liga Saudita, 2ª rodada
|Ingressos
|Terça-feira, 25 de agosto de 2026, 14h
|Al-Ettifaq x Al-Nassr
|Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam
|Liga Saudita, 3ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 28 de agosto de 2026, 14h
|Al-Nassr x Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 4ª rodada
|Ingressos
|Sábado, 5 de setembro de 2026, 14h
|Al Ittihad x Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Jidá
|Liga Saudita, 5ª rodada
|Ingressos
|Quarta-feira, 9 de setembro de 2026, 14h
|Al-Nassr x Abha
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 6ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 14h
|Al Khaleej x Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Liga Saudita, 7ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 14h
|Al-Nassr x Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 8ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 9 de outubro de 2026, 13h
|Al Ahli x Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Jidá
|Liga Saudita, 9ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 13h
|Al-Nassr x NEOM SC
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 10ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 13h
|Al-Faisaly x Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Liga Saudita, 11ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, 13h
|Al-Nassr x Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 12ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, 12h
|Al Hazem x Al-Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Liga Saudita, 13ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 12h
|Al-Nassr x Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 14ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 12h
|Al-Nassr x Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita (clássico de Riade), 15ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 12h
|Al-Fayha x Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Liga Saudita, 16ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 12h
|Al-Nassr x Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita (clássico da capital), 17ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 12h
|Al Fateh x Al-Nassr
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
|Liga Saudita, 18ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 15h
|Al-Nassr x Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 19ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 15h
|Al-Nassr x Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 20ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 15h
|Al-Taawoun x Al-Nassr
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah
|Liga Saudita, 21ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de março de 2027, 14h
|Al-Nassr x Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 22ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de março de 2027, 15h
|Abha x Al-Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha
|Liga Saudita, 23ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 13h
|Al-Nassr x Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 24ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 13h
|Al Diriyah x Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riade
|Liga Saudita, 25ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 13h
|Al-Nassr x Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 26ª rodada
|Ingressos
|Domingo, 18 de abril de 2027, 13h
|NEOM SC x Al-Nassr
|King Khalid Sport City Stadium, Tabuk
|Liga Saudita, 27ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 13h
|Al-Nassr x Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 28ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 13h
|Al Kholood x Al-Nassr
|Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Liga Saudita, 29ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 13h
|Al-Nassr x Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 30ª rodada
|Ingressos
|Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 13h
|Al Qadsiah x Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Liga Saudita, 31ª rodada
|Ingressos
|Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 13h
|Al Shabab x Al-Nassr
|Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riade
|Liga Saudita (clássico de Riade), 32ª rodada
|Ingressos
|Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 13h
|Al-Nassr x Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riade
|Liga Saudita, 33ª rodada
|Ingressos
|Sexta-feira, 28 de maio de 2027, 13h
|Al Hilal x Al-Nassr
|Kingdom Arena, Riade
|Liga Saudita (clássico da capital), 34ª rodada
|Ingressos
Como comprar ingressos para o Al-Nassr em 2026/27Para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr, os principais canais são o site oficial da liga (SPL), na seção «Fixture/Tickets», e o aplicativo oficial de venda de ingressos WeBook, parceiro da liga e do clube. Os torcedores também podem consultar a disponibilidade no portal oficial do Al-Awwal Park.
As rodadas costumam ocorrer de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. As vendas oficiais geralmente começam de 7 a 14 dias antes de cada partida. Nos jogos de maior apelo, especialmente o clássico de Riade contra o Al Hilal, o confronto entre clubes da mesma cidade com o Al Shabab e as partidas contra o Al Ittihad, os ingressos de bilheteria se esgotam em questão de minutos.
Embora não seja necessário ter uma associação paga ao clube para comprar ingressos comuns, o Al-Nassr oferece os planos de associação Diamond e Seasonal. O plano Diamond garante acesso a todos os jogos de competições nacionais e continentais, enquanto os planos Seasonal, que vão da categoria Fan à Platinum, dão prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público.
Se você não conseguir ingressos nas vendas oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, oferecendo ingressos autênticos, 100% verificados e entregues diretamente no celular para todos os jogos em casa e fora com ingressos esgotados.
Quanto custam os ingressos para o Al-Nassr em 2026/27?Os preços dos ingressos para os jogos do Al-Nassr variam conforme a competição, a localização do assento no Al-Awwal Park e o prestígio do adversário:
- Entrada geral (atrás dos gols / cantos): Geralmente de SAR 185 a SAR 350.
- Categoria 1 e lateral premium (anel inferior): Geralmente de SAR 450 a SAR 950.
- Hospitalidade VIP e camarotes executivos: De SAR 1.875 a mais de SAR 5.000 nos clássicos de maior destaque, com serviço de alimentação em lounge privativo, assentos executivos e estacionamento reservado.
Tudo o que você precisa saber sobre o Al-NassrFundado em 1955, o Al-Nassr FC é um dos pilares do futebol da Arábia Saudita. Sediado em Riade, a capital do país, o clube protagoniza com o vizinho Al Hilal uma das grandes rivalidades do futebol saudita.
Após a emocionante conquista do título da Liga Saudita de 2025/26, seu 11º troféu nacional, o Al-Nassr entra na temporada 2026/27 como o time a ser batido. Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo continua à frente do ataque e é peça central nas ambições do clube. Ao longo dos anos, o clube de Riade contou com nomes marcantes, de Hristo Stoichkov e Denilson a Sadio Mané, Aymeric Laporte e Marcelo Brozović.
História do Al-Awwal ParkO Al-Awwal Park, originalmente chamado King Saud University Stadium e posteriormente Mrsool Park, é o estádio exclusivo do Al-Nassr desde setembro de 2020, após um acordo com a Saudi Media Company (SMC). Em abril de 2023, o estádio passou a se chamar Al-Awwal Park como parte de um acordo de longo prazo pelos direitos de nome com o Saudi Awwal Bank (SAB).
- Capacidade: De 25.000 a 26.000 espectadores. O estádio foi projetado com arquibancadas compactas, no estilo europeu, que oferecem boa visibilidade e deixam os torcedores bem perto da linha lateral.
- Localização: No campus da King Saud University, na zona oeste de Riade, a poucos minutos do King Abdullah Financial District (KAFD).
- Acesso em dias de jogo: É facilmente acessível pelas principais vias de Riade, King Khalid Road e Northern Ring Road, além de ser atendido pela rede do metrô de Riade e por áreas de embarque para veículos da Careem e da Uber.
- Além do futebol: Além de partidas da Liga Saudita e de competições da AFC, o estádio recebeu grandes eventos internacionais de entretenimento, incluindo edições do WWE Crown Jewel e lutas internacionais de boxe valendo títulos.