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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Como comprar ingressos do Al-Nassr para a temporada 2026/2027: preços da Liga Saudita, próximos jogos e mais

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O Al-Nassr inicia a temporada 2026/27 como atual campeão da Liga Saudita, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park, em Riade. Desde que o Al-Nassr contratou Ronaldo em uma transferência histórica no fim de 2022, o público nos estádios e a audiência global da Liga Saudita alcançaram níveis recordes. A GOAL reúne todas as informações necessárias para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr até maio de 2027, incluindo onde adquiri-los, detalhes dos estádios e preços.

Ingressos para o Al-Nassr Compre agora

Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27

A Liga Saudita, disputada em 34 rodadas, vai até o fim de maio de 2027, com partidas da Copa do Rei e de competições continentais da AFC entre os compromissos. Confira abaixo todos os jogos programados do Al-Nassr:
Data e horário (AST)JogoEstádio e localCompetiçãoIngressos
Sábado, 15 de agosto de 2026, 14hAl-Nassr x Al FatehAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 1ª rodadaIngressos
Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 14hAl Diriyah x Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadeCopa do Rei, fase de 32 equipesIngressos
Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 12hAl Riyadh x Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadeLiga Saudita, 2ª rodadaIngressos
Terça-feira, 25 de agosto de 2026, 14hAl-Ettifaq x Al-NassrAl-Ettifaq Club Stadium, DammamLiga Saudita, 3ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 28 de agosto de 2026, 14hAl-Nassr x Al-TaawounAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 4ª rodadaIngressos
Sábado, 5 de setembro de 2026, 14hAl Ittihad x Al-NassrKing Abdullah Sports City, JidáLiga Saudita, 5ª rodadaIngressos
Quarta-feira, 9 de setembro de 2026, 14hAl-Nassr x AbhaAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 6ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 14hAl Khaleej x Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamLiga Saudita, 7ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 14hAl-Nassr x Al DiriyahAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 8ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 9 de outubro de 2026, 13hAl Ahli x Al-NassrKing Abdullah Sports City, JidáLiga Saudita, 9ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 13hAl-Nassr x NEOM SCAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 10ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 13hAl-Faisaly x Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahLiga Saudita, 11ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, 13hAl-Nassr x Al KholoodAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 12ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, 12hAl Hazem x Al-NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassLiga Saudita, 13ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 12hAl-Nassr x Al QadsiahAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 14ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 12hAl-Nassr x Al ShababAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita (clássico de Riade), 15ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 12hAl-Fayha x Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahLiga Saudita, 16ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 12hAl-Nassr x Al HilalAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita (clássico da capital), 17ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 12hAl Fateh x Al-NassrPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-AhsaLiga Saudita, 18ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 15hAl-Nassr x Al RiyadhAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 19ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 15hAl-Nassr x Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 20ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 15hAl-Taawoun x Al-NassrKing Abdullah Sport City Stadium, BuraydahLiga Saudita, 21ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 11 de março de 2027, 14hAl-Nassr x Al IttihadAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 22ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 18 de março de 2027, 15hAbha x Al-NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Stadium, AbhaLiga Saudita, 23ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 13hAl-Nassr x Al KhaleejAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 24ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 13hAl Diriyah x Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiadeLiga Saudita, 25ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 13hAl-Nassr x Al AhliAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 26ª rodadaIngressos
Domingo, 18 de abril de 2027, 13hNEOM SC x Al-NassrKing Khalid Sport City Stadium, TabukLiga Saudita, 27ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 13hAl-Nassr x Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 28ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 13hAl Kholood x Al-NassrAl-Hazem Club Stadium, Ar RassLiga Saudita, 29ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 13hAl-Nassr x Al HazemAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 30ª rodadaIngressos
Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 13hAl Qadsiah x Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamLiga Saudita, 31ª rodadaIngressos
Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 13hAl Shabab x Al-NassrAl-Shabab Club Stadium / SHG Arena, RiadeLiga Saudita (clássico de Riade), 32ª rodadaIngressos
Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 13hAl-Nassr x Al-FayhaAl-Awwal Park, RiadeLiga Saudita, 33ª rodadaIngressos
Sexta-feira, 28 de maio de 2027, 13hAl Hilal x Al-NassrKingdom Arena, RiadeLiga Saudita (clássico da capital), 34ª rodadaIngressos
Nota: A Liga Saudita faz uma pausa do fim de dezembro de 2026 ao início de fevereiro de 2027 para a disputa da Copa da Ásia de 2027, sediada em diferentes locais da Arábia Saudita. Depois, o Al-Nassr retoma a reta final da disputa pelo título até o fim de maio de 2027. Os horários dos jogos estão no horário local da Arábia Saudita (AST) e podem sofrer pequenos ajustes por causa das transmissões.

Como comprar ingressos para o Al-Nassr em 2026/27

Para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr, os principais canais são o site oficial da liga (SPL), na seção «Fixture/Tickets», e o aplicativo oficial de venda de ingressos WeBook, parceiro da liga e do clube. Os torcedores também podem consultar a disponibilidade no portal oficial do Al-Awwal Park.
As rodadas costumam ocorrer de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. As vendas oficiais geralmente começam de 7 a 14 dias antes de cada partida. Nos jogos de maior apelo, especialmente o clássico de Riade contra o Al Hilal, o confronto entre clubes da mesma cidade com o Al Shabab e as partidas contra o Al Ittihad, os ingressos de bilheteria se esgotam em questão de minutos.
Embora não seja necessário ter uma associação paga ao clube para comprar ingressos comuns, o Al-Nassr oferece os planos de associação Diamond e Seasonal. O plano Diamond garante acesso a todos os jogos de competições nacionais e continentais, enquanto os planos Seasonal, que vão da categoria Fan à Platinum, dão prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público.
Se você não conseguir ingressos nas vendas oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, oferecendo ingressos autênticos, 100% verificados e entregues diretamente no celular para todos os jogos em casa e fora com ingressos esgotados.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Nassr em 2026/27?

Os preços dos ingressos para os jogos do Al-Nassr variam conforme a competição, a localização do assento no Al-Awwal Park e o prestígio do adversário:
  • Entrada geral (atrás dos gols / cantos): Geralmente de SAR 185 a SAR 350.
  • Categoria 1 e lateral premium (anel inferior): Geralmente de SAR 450 a SAR 950.
  • Hospitalidade VIP e camarotes executivos: De SAR 1.875 a mais de SAR 5.000 nos clássicos de maior destaque, com serviço de alimentação em lounge privativo, assentos executivos e estacionamento reservado.
Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços variam de acordo com a demanda no dia do jogo, permitindo que os torcedores consigam lugares até o momento em que a bola rolar.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Nassr

Fundado em 1955, o Al-Nassr FC é um dos pilares do futebol da Arábia Saudita. Sediado em Riade, a capital do país, o clube protagoniza com o vizinho Al Hilal uma das grandes rivalidades do futebol saudita.
Após a emocionante conquista do título da Liga Saudita de 2025/26, seu 11º troféu nacional, o Al-Nassr entra na temporada 2026/27 como o time a ser batido. Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo continua à frente do ataque e é peça central nas ambições do clube. Ao longo dos anos, o clube de Riade contou com nomes marcantes, de Hristo Stoichkov e Denilson a Sadio Mané, Aymeric Laporte e Marcelo Brozović.

História do Al-Awwal Park

O Al-Awwal Park, originalmente chamado King Saud University Stadium e posteriormente Mrsool Park, é o estádio exclusivo do Al-Nassr desde setembro de 2020, após um acordo com a Saudi Media Company (SMC). Em abril de 2023, o estádio passou a se chamar Al-Awwal Park como parte de um acordo de longo prazo pelos direitos de nome com o Saudi Awwal Bank (SAB).
  • Capacidade: De 25.000 a 26.000 espectadores. O estádio foi projetado com arquibancadas compactas, no estilo europeu, que oferecem boa visibilidade e deixam os torcedores bem perto da linha lateral.
  • Localização: No campus da King Saud University, na zona oeste de Riade, a poucos minutos do King Abdullah Financial District (KAFD).
  • Acesso em dias de jogo: É facilmente acessível pelas principais vias de Riade, King Khalid Road e Northern Ring Road, além de ser atendido pela rede do metrô de Riade e por áreas de embarque para veículos da Careem e da Uber.
  • Além do futebol: Além de partidas da Liga Saudita e de competições da AFC, o estádio recebeu grandes eventos internacionais de entretenimento, incluindo edições do WWE Crown Jewel e lutas internacionais de boxe valendo títulos.

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