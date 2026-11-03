O Al-Nassr inicia a temporada 2026/27 como atual campeão da Liga Saudita, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park, em Riade. Desde que o Al-Nassr contratou Ronaldo em uma transferência histórica no fim de 2022, o público nos estádios e a audiência global da Liga Saudita alcançaram níveis recordes. Areúne todas as informações necessárias para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr até maio de 2027, incluindo onde adquiri-los, detalhes dos estádios e preços.

Ingressos para o Al-Nassr Compre agora

Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27

Data e horário (AST) Jogo Estádio e local Competição Ingressos Sábado, 15 de agosto de 2026, 14h Al-Nassr x Al Fateh Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 1ª rodada Ingressos Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 14h Al Diriyah x Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riade Copa do Rei, fase de 32 equipes Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 12h Al Riyadh x Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riade Liga Saudita, 2ª rodada Ingressos Terça-feira, 25 de agosto de 2026, 14h Al-Ettifaq x Al-Nassr Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam Liga Saudita, 3ª rodada Ingressos Sexta-feira, 28 de agosto de 2026, 14h Al-Nassr x Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 4ª rodada Ingressos Sábado, 5 de setembro de 2026, 14h Al Ittihad x Al-Nassr King Abdullah Sports City, Jidá Liga Saudita, 5ª rodada Ingressos Quarta-feira, 9 de setembro de 2026, 14h Al-Nassr x Abha Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 6ª rodada Ingressos Quinta-feira, 10 de setembro de 2026, 14h Al Khaleej x Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Liga Saudita, 7ª rodada Ingressos Quinta-feira, 17 de setembro de 2026, 14h Al-Nassr x Al Diriyah Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 8ª rodada Ingressos Sexta-feira, 9 de outubro de 2026, 13h Al Ahli x Al-Nassr King Abdullah Sports City, Jidá Liga Saudita, 9ª rodada Ingressos Quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 13h Al-Nassr x NEOM SC Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 10ª rodada Ingressos Quinta-feira, 22 de outubro de 2026, 13h Al-Faisaly x Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Liga Saudita, 11ª rodada Ingressos Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, 13h Al-Nassr x Al Kholood Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 12ª rodada Ingressos Quinta-feira, 5 de novembro de 2026, 12h Al Hazem x Al-Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Liga Saudita, 13ª rodada Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 12h Al-Nassr x Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 14ª rodada Ingressos Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 12h Al-Nassr x Al Shabab Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita (clássico de Riade), 15ª rodada Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 12h Al-Fayha x Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Liga Saudita, 16ª rodada Ingressos Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 12h Al-Nassr x Al Hilal Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita (clássico da capital), 17ª rodada Ingressos Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 12h Al Fateh x Al-Nassr Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa Liga Saudita, 18ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 15h Al-Nassr x Al Riyadh Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 19ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 15h Al-Nassr x Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 20ª rodada Ingressos Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 15h Al-Taawoun x Al-Nassr King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah Liga Saudita, 21ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de março de 2027, 14h Al-Nassr x Al Ittihad Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 22ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de março de 2027, 15h Abha x Al-Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha Liga Saudita, 23ª rodada Ingressos Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 13h Al-Nassr x Al Khaleej Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 24ª rodada Ingressos Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 13h Al Diriyah x Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riade Liga Saudita, 25ª rodada Ingressos Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 13h Al-Nassr x Al Ahli Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 26ª rodada Ingressos Domingo, 18 de abril de 2027, 13h NEOM SC x Al-Nassr King Khalid Sport City Stadium, Tabuk Liga Saudita, 27ª rodada Ingressos Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 13h Al-Nassr x Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 28ª rodada Ingressos Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 13h Al Kholood x Al-Nassr Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass Liga Saudita, 29ª rodada Ingressos Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 13h Al-Nassr x Al Hazem Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 30ª rodada Ingressos Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 13h Al Qadsiah x Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Liga Saudita, 31ª rodada Ingressos Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 13h Al Shabab x Al-Nassr Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riade Liga Saudita (clássico de Riade), 32ª rodada Ingressos Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 13h Al-Nassr x Al-Fayha Al-Awwal Park, Riade Liga Saudita, 33ª rodada Ingressos Sexta-feira, 28 de maio de 2027, 13h Al Hilal x Al-Nassr Kingdom Arena, Riade Liga Saudita (clássico da capital), 34ª rodada Ingressos

Como comprar ingressos para o Al-Nassr em 2026/27

A Liga Saudita, disputada em 34 rodadas, vai até o fim de maio de 2027, com partidas da Copa do Rei e de competições continentais da AFC entre os compromissos. Confira abaixo todos os jogos programados do Al-Nassr:Nota: A Liga Saudita faz uma pausa do fim de dezembro de 2026 ao início de fevereiro de 2027 para a disputa da Copa da Ásia de 2027, sediada em diferentes locais da Arábia Saudita. Depois, o Al-Nassr retoma a reta final da disputa pelo título até o fim de maio de 2027. Os horários dos jogos estão no horário local da Arábia Saudita (AST) e podem sofrer pequenos ajustes por causa das transmissões.Para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr, os principais canais são o site oficial da liga (SPL), na seção «Fixture/Tickets», e o aplicativo oficial de venda de ingressos WeBook, parceiro da liga e do clube. Os torcedores também podem consultar a disponibilidade no portal oficial do Al-Awwal Park.As rodadas costumam ocorrer de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. As vendas oficiais geralmente começam de 7 a 14 dias antes de cada partida. Nos jogos de maior apelo, especialmente o clássico de Riade contra o Al Hilal, o confronto entre clubes da mesma cidade com o Al Shabab e as partidas contra o Al Ittihad, os ingressos de bilheteria se esgotam em questão de minutos.Embora não seja necessário ter uma associação paga ao clube para comprar ingressos comuns, o Al-Nassr oferece os planos de associação Diamond e Seasonal. O plano Diamond garante acesso a todos os jogos de competições nacionais e continentais, enquanto os planos Seasonal, que vão da categoria Fan à Platinum, dão prioridade de compra antes da abertura das vendas ao público.Se você não conseguir ingressos nas vendas oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, oferecendo ingressos autênticos, 100% verificados e entregues diretamente no celular para todos os jogos em casa e fora com ingressos esgotados.

Ingressos para o Al-Nassr Compre agora

Quanto custam os ingressos para o Al-Nassr em 2026/27?

Entrada geral (atrás dos gols / cantos): Geralmente de SAR 185 a SAR 350.

Geralmente de SAR 185 a SAR 350. Categoria 1 e lateral premium (anel inferior): Geralmente de SAR 450 a SAR 950.

Geralmente de SAR 450 a SAR 950. Hospitalidade VIP e camarotes executivos: De SAR 1.875 a mais de SAR 5.000 nos clássicos de maior destaque, com serviço de alimentação em lounge privativo, assentos executivos e estacionamento reservado.

Os preços dos ingressos para os jogos do Al-Nassr variam conforme a competição, a localização do assento no Al-Awwal Park e o prestígio do adversário:Em plataformas de revenda como a GrintaHub , os preços variam de acordo com a demanda no dia do jogo, permitindo que os torcedores consigam lugares até o momento em que a bola rolar.

Ingressos para o Al-Nassr Compre agora

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Nassr

História do Al-Awwal Park

Capacidade: De 25.000 a 26.000 espectadores. O estádio foi projetado com arquibancadas compactas, no estilo europeu, que oferecem boa visibilidade e deixam os torcedores bem perto da linha lateral.

De 25.000 a 26.000 espectadores. O estádio foi projetado com arquibancadas compactas, no estilo europeu, que oferecem boa visibilidade e deixam os torcedores bem perto da linha lateral. Localização: No campus da King Saud University, na zona oeste de Riade, a poucos minutos do King Abdullah Financial District (KAFD).

No campus da King Saud University, na zona oeste de Riade, a poucos minutos do King Abdullah Financial District (KAFD). Acesso em dias de jogo: É facilmente acessível pelas principais vias de Riade, King Khalid Road e Northern Ring Road, além de ser atendido pela rede do metrô de Riade e por áreas de embarque para veículos da Careem e da Uber.

É facilmente acessível pelas principais vias de Riade, King Khalid Road e Northern Ring Road, além de ser atendido pela rede do metrô de Riade e por áreas de embarque para veículos da Careem e da Uber. Além do futebol: Além de partidas da Liga Saudita e de competições da AFC, o estádio recebeu grandes eventos internacionais de entretenimento, incluindo edições do WWE Crown Jewel e lutas internacionais de boxe valendo títulos.

Fundado em 1955, o Al-Nassr FC é um dos pilares do futebol da Arábia Saudita. Sediado em Riade, a capital do país, o clube protagoniza com o vizinho Al Hilal uma das grandes rivalidades do futebol saudita.Após a emocionante conquista do título da Liga Saudita de 2025/26, seu 11º troféu nacional, o Al-Nassr entra na temporada 2026/27 como o time a ser batido. Vencedor de cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo continua à frente do ataque e é peça central nas ambições do clube. Ao longo dos anos, o clube de Riade contou com nomes marcantes, de Hristo Stoichkov e Denilson a Sadio Mané, Aymeric Laporte e Marcelo Brozović.O Al-Awwal Park, originalmente chamado King Saud University Stadium e posteriormente Mrsool Park, é o estádio exclusivo do Al-Nassr desde setembro de 2020, após um acordo com a Saudi Media Company (SMC). Em abril de 2023, o estádio passou a se chamar Al-Awwal Park como parte de um acordo de longo prazo pelos direitos de nome com o Saudi Awwal Bank (SAB).