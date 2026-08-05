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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Como comprar ingressos do Al-Nassr para 2026/2027: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

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Veja como aproveitar a chance de ver Cristiano Ronaldo ao vivo na Arábia Saudita

O Al-Nassr entra em 2026/27 como o atual campeão da Saudi Pro League, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park. Veja como comprar ingressos, quanto custam e a lista completa de jogos da temporada.

O Al-Nassr protagonizou o maior golpe de mercado de todos quando contratou Cristiano Ronaldo em 2022, e os públicos da Saudi Pro League vêm aumentando desde então. A GOAL traz todas as informações de que você precisa sobre a compra de ingressos para os jogos do Al-Nassr, incluindo como adquiri-los e quanto vão custar.

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Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27

Data e horaJogoLocalIngressos
15 de agosto de 2026, 14:00Al Nassr x Al FatehAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
18 de agosto de 2026, 14:00 (King Cup)Al Diriyah x Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhIngressos
21 de agosto de 2026, 12:00Al Riyadh x Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhIngressos
25 de agosto de 2026, 14:00Al-Ettifaq x Al NassrAl Ettifaq Club Stadium, DammamIngressos
28 de agosto de 2026, 14:00Al Nassr x Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
05 de setembro de 2026, 14:00Al Ittihad x Al NassrAlinma Stadium, JeddahIngressos
09 de setembro de 2026, 14:00Al Nassr x AbhaAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
10 de setembro de 2026, 14:00Al Khaleej x Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamIngressos
17 de setembro de 2026, 14:00Al Nassr x Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
09 de outubro de 2026, 13:00Al Ahli x Al NassrAlinma Stadium, JeddahIngressos
15 de outubro de 2026, 13:00Al Nassr x Neom SCAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
22 de outubro de 2026, 13:00Al-Faisaly x Al NassrAl-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ahIngressos
29 de outubro de 2026, 13:00Al Nassr x Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
05 de novembro de 2026, 12:00Al Hazem x Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassIngressos
20 de novembro de 2026, 12:00Al Nassr x Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
26 de novembro de 2026, 12:00Al Nassr x Al ShababAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
03 de dezembro de 2026, 12:00Al-Fayha x Al NassrAl Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ahIngressos
10 de dezembro de 2026, 12:00Al Nassr x Al HilalAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
14 de dezembro de 2026, 12:00Al Fateh x Al NassrMaydan Tamweel Al Oula, Al-AhsaIngressos
11 de fevereiro de 2027, 15:00Al Nassr x Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
18 de fevereiro de 2027, 15:00Al Nassr x Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
25 de fevereiro de 2027, 15:00Al-Taawoun x Al NassrAl Taawoun Club Stadium, BuraydahIngressos
11 de março de 2027, 14:00Al Nassr x Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
18 de março de 2027, 15:00Abha x Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, AbhaIngressos
02 de abril de 2027, 13:00Al Nassr x Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
08 de abril de 2027, 13:00Al Diriyah x Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhIngressos
15 de abril de 2027, 13:00Al Nassr x Al AhliAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
18 de abril de 2027, 13:00Neom SC x Al NassrKing Khalid Sports City, TabukIngressos
22 de abril de 2027, 13:00Al Nassr x Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
29 de abril de 2027, 13:00Al Kholood x Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassIngressos
06 de maio de 2027, 13:00Al Nassr x Al HazemAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
12 de maio de 2027, 13:00Al Qadsiah x Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamIngressos
20 de maio de 2027, 13:00Al Shabab x Al NassrSHG Arena, RiyadhIngressos
24 de maio de 2027, 13:00Al Nassr x Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadhIngressos
28 de maio de 2027, 13:00Al Hilal x Al NassrKingdom Arena, RiyadhIngressos

Nota: A Saudi Pro League será interrompida de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para dar lugar à Copa da Ásia da AFC de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, antes de a campanha do Al-Nassr ser retomada em fevereiro. Os horários de início estão listados conforme publicados e estão sujeitos a alteração mais perto do dia da partida.

Como comprar ingressos do Al-Nassr para 2026/27

Para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches". Você também pode conseguir ingressos pelo site do Al-Awwal Park ou pelo WeBook.com.

Campeonato Saudita
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Al-Nassr
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Al Diriyah
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Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta-feira a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta-feira e sábado), e os ingressos normalmente são colocados à venda algumas semanas antes de cada partida.

Para partidas populares, como o Dérbi de Riad (Al-Hilal x Al-Nassr), é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os assentos desejados.

Você não precisa de uma associação ao clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Nassr oferece pacotes de Diamond Membership e Seasonal Membership. As Diamond Memberships garantem ingressos para todas as competições, enquanto as Seasonal Memberships, que têm vários níveis que vão de Fan Tier a Platinum Tier, incluem benefícios e ingressos que aumentam de valor de acordo com o nível da categoria.

Dado que plataformas oficiais como Webook e o site da Saudi Pro League frequentemente esgotam em minutos para jogos de alta procura, mercados secundários confiáveis como Ticombo oferecem a melhor opção para garantir ingressos verificados para os jogos.

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Quanto custam os ingressos do Al-Nassr para 2026/27?

Os preços dos ingressos do Al-Nassr variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a procura. Opções de assentos premium, como camarotes VIP e suítes executivas, têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem opções mais acessíveis.

Os preços geralmente variam de SAR 185 a SAR 1.875 ou mais para partidas de maior destaque.

Acompanhe o site oficial da liga ou o site do Al-Awwal Park para obter informações adicionais sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Nassr

Fundado em 1955, o Al-Nassr é uma das forças tradicionais da Saudi Pro League e tem sede na capital, Riyadh. Al Hilal e Al-Nassr sempre foram duas das forças mais dominantes no cenário saudita, e mantiveram esse embalo desde que a Saudi Pro League passou a existir em 2007.

O Al-Nassr finalmente voltou a conquistar o título em 2025/26, levantando seu 11º troféu da liga saudita sob o comando de Ange Postecoglou e encerrando uma longa espera para os Nassrawis. Com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque, o time entra em 2026/27 como campeão e franco favorito para defender a coroa.

Embora Ronaldo siga sendo a importação mais famosa a jogar pelo Al-Nassr nos últimos tempos, uma série de estrelas mundiais de destaque vestiu o uniforme amarelo e azul ao longo dos anos, incluindo nomes como Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar e David Ospina. O clube continuou a reforçar seu elenco ano após ano à medida que o perfil global do futebol saudita segue crescendo, com a Arábia Saudita pronta para sediar a Copa da Ásia da AFC de 2027 durante esta mesma temporada.

História do Al-Awwal Park

O Al-Awwal Park, anteriormente conhecido como King Saud University Stadium e Mrsool Park, é o estádio do Al-Nassr desde 2020. Em setembro daquele ano, a Saudi Media Company (SMC) obteve os direitos de gestão para operar o estádio, e assinou contrato com o Al-Nassr para que o clube se tornasse inquilino. Em abril de 2023, o estádio foi renomeado para Al-Awwal Park após o Saudi Awwal Bank assinar um acordo de patrocínio de $15 million.

O Al-Awwal Park está localizado dentro do complexo do King Saud University Stadium, no oeste de Riyadh, logo ao sul do King Abdullah Financial District, e tem capacidade para até 26.000 torcedores em dia de jogo. O estádio também recebeu outros eventos esportivos e de entretenimento, incluindo o Crown Jewel da WWE, em duas ocasiões, e cards do PFL Championship.

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