O Al-Nassr entra em 2026/27 como o atual campeão da Saudi Pro League, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park. Veja como comprar ingressos, quanto custam e a lista completa de jogos da temporada.
O Al-Nassr protagonizou o maior golpe de mercado de todos quando contratou Cristiano Ronaldo em 2022, e os públicos da Saudi Pro League vêm aumentando desde então. A GOAL traz todas as informações de que você precisa sobre a compra de ingressos para os jogos do Al-Nassr, incluindo como adquiri-los e quanto vão custar.
Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|15 de agosto de 2026, 14:00
|Al Nassr x Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|18 de agosto de 2026, 14:00 (King Cup)
|Al Diriyah x Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
|Ingressos
|21 de agosto de 2026, 12:00
|Al Riyadh x Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
|Ingressos
|25 de agosto de 2026, 14:00
|Al-Ettifaq x Al Nassr
|Al Ettifaq Club Stadium, Dammam
|Ingressos
|28 de agosto de 2026, 14:00
|Al Nassr x Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|05 de setembro de 2026, 14:00
|Al Ittihad x Al Nassr
|Alinma Stadium, Jeddah
|Ingressos
|09 de setembro de 2026, 14:00
|Al Nassr x Abha
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|10 de setembro de 2026, 14:00
|Al Khaleej x Al Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Ingressos
|17 de setembro de 2026, 14:00
|Al Nassr x Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|09 de outubro de 2026, 13:00
|Al Ahli x Al Nassr
|Alinma Stadium, Jeddah
|Ingressos
|15 de outubro de 2026, 13:00
|Al Nassr x Neom SC
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|22 de outubro de 2026, 13:00
|Al-Faisaly x Al Nassr
|Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah
|Ingressos
|29 de outubro de 2026, 13:00
|Al Nassr x Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|05 de novembro de 2026, 12:00
|Al Hazem x Al Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Ingressos
|20 de novembro de 2026, 12:00
|Al Nassr x Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|26 de novembro de 2026, 12:00
|Al Nassr x Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|03 de dezembro de 2026, 12:00
|Al-Fayha x Al Nassr
|Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah
|Ingressos
|10 de dezembro de 2026, 12:00
|Al Nassr x Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|14 de dezembro de 2026, 12:00
|Al Fateh x Al Nassr
|Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa
|Ingressos
|11 de fevereiro de 2027, 15:00
|Al Nassr x Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|18 de fevereiro de 2027, 15:00
|Al Nassr x Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|25 de fevereiro de 2027, 15:00
|Al-Taawoun x Al Nassr
|Al Taawoun Club Stadium, Buraydah
|Ingressos
|11 de março de 2027, 14:00
|Al Nassr x Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|18 de março de 2027, 15:00
|Abha x Al Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha
|Ingressos
|02 de abril de 2027, 13:00
|Al Nassr x Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|08 de abril de 2027, 13:00
|Al Diriyah x Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
|Ingressos
|15 de abril de 2027, 13:00
|Al Nassr x Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|18 de abril de 2027, 13:00
|Neom SC x Al Nassr
|King Khalid Sports City, Tabuk
|Ingressos
|22 de abril de 2027, 13:00
|Al Nassr x Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|29 de abril de 2027, 13:00
|Al Kholood x Al Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Ingressos
|06 de maio de 2027, 13:00
|Al Nassr x Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|12 de maio de 2027, 13:00
|Al Qadsiah x Al Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Ingressos
|20 de maio de 2027, 13:00
|Al Shabab x Al Nassr
|SHG Arena, Riyadh
|Ingressos
|24 de maio de 2027, 13:00
|Al Nassr x Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riyadh
|Ingressos
|28 de maio de 2027, 13:00
|Al Hilal x Al Nassr
|Kingdom Arena, Riyadh
|Ingressos
Nota: A Saudi Pro League será interrompida de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para dar lugar à Copa da Ásia da AFC de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, antes de a campanha do Al-Nassr ser retomada em fevereiro. Os horários de início estão listados conforme publicados e estão sujeitos a alteração mais perto do dia da partida.
Como comprar ingressos do Al-Nassr para 2026/27
Para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches". Você também pode conseguir ingressos pelo site do Al-Awwal Park ou pelo WeBook.com.
Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC
As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta-feira a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta-feira e sábado), e os ingressos normalmente são colocados à venda algumas semanas antes de cada partida.
Para partidas populares, como o Dérbi de Riad (Al-Hilal x Al-Nassr), é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os assentos desejados.
Você não precisa de uma associação ao clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Nassr oferece pacotes de Diamond Membership e Seasonal Membership. As Diamond Memberships garantem ingressos para todas as competições, enquanto as Seasonal Memberships, que têm vários níveis que vão de Fan Tier a Platinum Tier, incluem benefícios e ingressos que aumentam de valor de acordo com o nível da categoria.Dado que plataformas oficiais como Webook e o site da Saudi Pro League frequentemente esgotam em minutos para jogos de alta procura, mercados secundários confiáveis como Ticombo oferecem a melhor opção para garantir ingressos verificados para os jogos.
Quanto custam os ingressos do Al-Nassr para 2026/27?
Os preços dos ingressos do Al-Nassr variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a procura. Opções de assentos premium, como camarotes VIP e suítes executivas, têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem opções mais acessíveis.
Os preços geralmente variam de SAR 185 a SAR 1.875 ou mais para partidas de maior destaque.
Acompanhe o site oficial da liga ou o site do Al-Awwal Park para obter informações adicionais sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.
Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Nassr
Fundado em 1955, o Al-Nassr é uma das forças tradicionais da Saudi Pro League e tem sede na capital, Riyadh. Al Hilal e Al-Nassr sempre foram duas das forças mais dominantes no cenário saudita, e mantiveram esse embalo desde que a Saudi Pro League passou a existir em 2007.
O Al-Nassr finalmente voltou a conquistar o título em 2025/26, levantando seu 11º troféu da liga saudita sob o comando de Ange Postecoglou e encerrando uma longa espera para os Nassrawis. Com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque, o time entra em 2026/27 como campeão e franco favorito para defender a coroa.
Embora Ronaldo siga sendo a importação mais famosa a jogar pelo Al-Nassr nos últimos tempos, uma série de estrelas mundiais de destaque vestiu o uniforme amarelo e azul ao longo dos anos, incluindo nomes como Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar e David Ospina. O clube continuou a reforçar seu elenco ano após ano à medida que o perfil global do futebol saudita segue crescendo, com a Arábia Saudita pronta para sediar a Copa da Ásia da AFC de 2027 durante esta mesma temporada.
História do Al-Awwal Park
O Al-Awwal Park, anteriormente conhecido como King Saud University Stadium e Mrsool Park, é o estádio do Al-Nassr desde 2020. Em setembro daquele ano, a Saudi Media Company (SMC) obteve os direitos de gestão para operar o estádio, e assinou contrato com o Al-Nassr para que o clube se tornasse inquilino. Em abril de 2023, o estádio foi renomeado para Al-Awwal Park após o Saudi Awwal Bank assinar um acordo de patrocínio de $15 million.
O Al-Awwal Park está localizado dentro do complexo do King Saud University Stadium, no oeste de Riyadh, logo ao sul do King Abdullah Financial District, e tem capacidade para até 26.000 torcedores em dia de jogo. O estádio também recebeu outros eventos esportivos e de entretenimento, incluindo o Crown Jewel da WWE, em duas ocasiões, e cards do PFL Championship.