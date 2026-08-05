O Al-Nassr entra em 2026/27 como o atual campeão da Saudi Pro League, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque no Al-Awwal Park. Veja como comprar ingressos, quanto custam e a lista completa de jogos da temporada.

O Al-Nassr protagonizou o maior golpe de mercado de todos quando contratou Cristiano Ronaldo em 2022, e os públicos da Saudi Pro League vêm aumentando desde então. A GOAL traz todas as informações de que você precisa sobre a compra de ingressos para os jogos do Al-Nassr, incluindo como adquiri-los e quanto vão custar.

Jogos do Al-Nassr SC em 2026/27

Data e hora Jogo Local Ingressos 15 de agosto de 2026, 14:00 Al Nassr x Al Fateh Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 18 de agosto de 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah x Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Ingressos 21 de agosto de 2026, 12:00 Al Riyadh x Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Ingressos 25 de agosto de 2026, 14:00 Al-Ettifaq x Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Ingressos 28 de agosto de 2026, 14:00 Al Nassr x Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 05 de setembro de 2026, 14:00 Al Ittihad x Al Nassr Alinma Stadium, Jeddah Ingressos 09 de setembro de 2026, 14:00 Al Nassr x Abha Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 10 de setembro de 2026, 14:00 Al Khaleej x Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Ingressos 17 de setembro de 2026, 14:00 Al Nassr x Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 09 de outubro de 2026, 13:00 Al Ahli x Al Nassr Alinma Stadium, Jeddah Ingressos 15 de outubro de 2026, 13:00 Al Nassr x Neom SC Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 22 de outubro de 2026, 13:00 Al-Faisaly x Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Ingressos 29 de outubro de 2026, 13:00 Al Nassr x Al Kholood Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 05 de novembro de 2026, 12:00 Al Hazem x Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Ingressos 20 de novembro de 2026, 12:00 Al Nassr x Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 26 de novembro de 2026, 12:00 Al Nassr x Al Shabab Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 03 de dezembro de 2026, 12:00 Al-Fayha x Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Ingressos 10 de dezembro de 2026, 12:00 Al Nassr x Al Hilal Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 14 de dezembro de 2026, 12:00 Al Fateh x Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Ingressos 11 de fevereiro de 2027, 15:00 Al Nassr x Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 18 de fevereiro de 2027, 15:00 Al Nassr x Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 25 de fevereiro de 2027, 15:00 Al-Taawoun x Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Ingressos 11 de março de 2027, 14:00 Al Nassr x Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 18 de março de 2027, 15:00 Abha x Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Ingressos 02 de abril de 2027, 13:00 Al Nassr x Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 08 de abril de 2027, 13:00 Al Diriyah x Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Ingressos 15 de abril de 2027, 13:00 Al Nassr x Al Ahli Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 18 de abril de 2027, 13:00 Neom SC x Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Ingressos 22 de abril de 2027, 13:00 Al Nassr x Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 29 de abril de 2027, 13:00 Al Kholood x Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Ingressos 06 de maio de 2027, 13:00 Al Nassr x Al Hazem Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 12 de maio de 2027, 13:00 Al Qadsiah x Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Ingressos 20 de maio de 2027, 13:00 Al Shabab x Al Nassr SHG Arena, Riyadh Ingressos 24 de maio de 2027, 13:00 Al Nassr x Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyadh Ingressos 28 de maio de 2027, 13:00 Al Hilal x Al Nassr Kingdom Arena, Riyadh Ingressos

Nota: A Saudi Pro League será interrompida de 24 de dezembro de 2026 a 7 de fevereiro de 2027 para dar lugar à Copa da Ásia da AFC de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, antes de a campanha do Al-Nassr ser retomada em fevereiro. Os horários de início estão listados conforme publicados e estão sujeitos a alteração mais perto do dia da partida.

Como comprar ingressos do Al-Nassr para 2026/27

Para comprar ingressos para os jogos do Al-Nassr, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode navegar até a seção "Fixture/Tickets" na aba "Matches". Você também pode conseguir ingressos pelo site do Al-Awwal Park ou pelo WeBook.com.

Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

As rodadas geralmente são realizadas ao longo de três dias, a maioria delas de quinta-feira a sábado para coincidir com o fim de semana saudita (sexta-feira e sábado), e os ingressos normalmente são colocados à venda algumas semanas antes de cada partida.

Para partidas populares, como o Dérbi de Riad (Al-Hilal x Al-Nassr), é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os assentos desejados.

Você não precisa de uma associação ao clube para comprar ingressos avulsos, mas o Al-Nassr oferece pacotes de Diamond Membership e Seasonal Membership. As Diamond Memberships garantem ingressos para todas as competições, enquanto as Seasonal Memberships, que têm vários níveis que vão de Fan Tier a Platinum Tier, incluem benefícios e ingressos que aumentam de valor de acordo com o nível da categoria.

Dado que plataformas oficiais como Webook e o site da Saudi Pro League frequentemente esgotam em minutos para jogos de alta procura, mercados secundários confiáveis como Ticombo oferecem a melhor opção para garantir ingressos verificados para os jogos.

Quanto custam os ingressos do Al-Nassr para 2026/27?

Os preços dos ingressos do Al-Nassr variam de acordo com a partida, a categoria do assento e a procura. Opções de assentos premium, como camarotes VIP e suítes executivas, têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral oferecem opções mais acessíveis.

Os preços geralmente variam de SAR 185 a SAR 1.875 ou mais para partidas de maior destaque.

Acompanhe o site oficial da liga ou o site do Al-Awwal Park para obter informações adicionais sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Nassr

Fundado em 1955, o Al-Nassr é uma das forças tradicionais da Saudi Pro League e tem sede na capital, Riyadh. Al Hilal e Al-Nassr sempre foram duas das forças mais dominantes no cenário saudita, e mantiveram esse embalo desde que a Saudi Pro League passou a existir em 2007.

O Al-Nassr finalmente voltou a conquistar o título em 2025/26, levantando seu 11º troféu da liga saudita sob o comando de Ange Postecoglou e encerrando uma longa espera para os Nassrawis. Com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque, o time entra em 2026/27 como campeão e franco favorito para defender a coroa.

Embora Ronaldo siga sendo a importação mais famosa a jogar pelo Al-Nassr nos últimos tempos, uma série de estrelas mundiais de destaque vestiu o uniforme amarelo e azul ao longo dos anos, incluindo nomes como Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar e David Ospina. O clube continuou a reforçar seu elenco ano após ano à medida que o perfil global do futebol saudita segue crescendo, com a Arábia Saudita pronta para sediar a Copa da Ásia da AFC de 2027 durante esta mesma temporada.

História do Al-Awwal Park

O Al-Awwal Park, anteriormente conhecido como King Saud University Stadium e Mrsool Park, é o estádio do Al-Nassr desde 2020. Em setembro daquele ano, a Saudi Media Company (SMC) obteve os direitos de gestão para operar o estádio, e assinou contrato com o Al-Nassr para que o clube se tornasse inquilino. Em abril de 2023, o estádio foi renomeado para Al-Awwal Park após o Saudi Awwal Bank assinar um acordo de patrocínio de $15 million.

O Al-Awwal Park está localizado dentro do complexo do King Saud University Stadium, no oeste de Riyadh, logo ao sul do King Abdullah Financial District, e tem capacidade para até 26.000 torcedores em dia de jogo. O estádio também recebeu outros eventos esportivos e de entretenimento, incluindo o Crown Jewel da WWE, em duas ocasiões, e cards do PFL Championship.