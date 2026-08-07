Como comprar ingressos do Al Ahli Saudi FC para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

O Al-Ahli entra em 2026/27 como bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite sob o comando do novo técnico Marino Pusic, nomeado nesta semana após a surpreendente saída de Matthias Jaissle para se tornar treinador do Newcastle United. Conhecido como "Al-Malaki" (O Real), o Al-Ahli segue sendo uma das maiores atrações do futebol saudita, com média de público em seu estádio em Jidá no maior nível dos últimos 10 anos. Deixe o GOAL trazer todas as informações de ingressos de que você precisa, incluindo como comprar e quanto eles custarão.

Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

A Saudi Pro League divulga seu calendário de 34 rodadas em blocos, e não de uma vez só, e atualmente apenas as seis primeiras rodadas têm datas e horários confirmados. Abaixo estão todos os jogos do Al-Ahli confirmados até agora; as rodadas seguintes serão adicionadas à medida que a SPL as divulgar.

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos qui, 13 de ago. de 2026, 23:00 Al Diriyah x Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos seg, 17 de ago. de 2026, 18:00 Al Anwar x Al Ahli Fora (local a confirmar) Copa do Rei, 1ª fase Ingressos sáb, 22 de ago. de 2026, 23:00 Al Ahli x Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League Ingressos sáb, 29 de ago. de 2026, 21:05 Al Kholood x Al Ahli Al Hazem Club Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos ter, 1º de set. de 2026, 23:00 Al Hilal x Al Ahli (Clásico, jogo de ida) Kingdom Arena (fora) Saudi Pro League, 3ª rodada Ingressos sex, 4 de set. de 2026, 23:00 Al Ahli x Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League Ingressos ter, 8 de set. de 2026, 23:00 Al Qadsiah x Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora) Saudi Pro League Ingressos A confirmar — Rodada 15 Al Ittihad x Al Ahli (Derby de Jidá, jogo de ida) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora) Saudi Pro League, 15ª rodada Ingressos A confirmar — Rodada 20 Al Ahli x Al Hilal (Clásico, jogo de volta) King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 20ª rodada Ingressos A confirmar — Rodada 32 Al Ahli x Al Ittihad (Derby de Jidá, jogo de volta) King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 32ª rodada Ingressos

A SPL confirmou em qual rodada cairá cada um dos clássicos do Al-Ahli ao longo de toda a temporada, mas as datas específicas no calendário só são publicadas em blocos, com poucas semanas de antecedência, e as rodadas marcadas como A confirmar acima receberão datas e horários exatos mais perto do momento. O Al-Ahli também encerrou a preparação com sete amistosos de pré-temporada, incluindo uma goleada sobre o Saalfelden, da Áustria, e empates com o Rio Ave, de Portugal, e o Fulham, da Inglaterra, antes da abertura da temporada competitiva. Além dos jogos acima, o clube iniciará mais tarde na temporada a defesa do título da AFC Champions League Elite e sua campanha na Supercopa Saudita, com semifinais previstas para o fim de novembro, disputadas pelos quatro primeiros de 2025/26, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsiah, com adversários e datas confirmados mais perto de cada fase.

Como comprar ingressos do Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir seu lugar em um jogo do Al Ahli em casa, o método principal e mais confiável é a plataforma oficial de ingressos da Saudi Pro League (SPL) ou o aplicativo de ingressos dedicado do clube, o WeBook.

Os ingressos para os jogos do Al Ahli normalmente são colocados à venda de sete a 10 dias antes da partida. Como o Al Ahli tem uma das maiores médias de público da liga, os ingressos para confrontos de maior destaque, especialmente o Derby de Jidá contra o Al-Ittihad ou partidas contra Al-Nassr e Al-Hilal, tendem a se esgotar poucas horas após o lançamento.

Embora as associações de membros não sejam estritamente exigidas para a entrada geral, o Al Ahli oferece níveis de associação "Raqi" que dão aos torcedores janelas de compra prioritária, garantindo a eles a primeira escolha dos melhores lugares na King Abdullah Sports City.

Para quem perde a venda inicial, mercados secundários como o Ticombo costumam ter disponibilidade para jogos esgotados, com preços a partir de apenas SAR 200 para partidas padrão da liga.

Quanto custam os ingressos do Al-Ahli Saudi FC?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam dependendo da partida, da categoria do assento e da demanda. As opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral são mais acessíveis.

Entrada geral: normalmente varia de SAR 30 a SAR 90 .

normalmente varia de . Categorias Gold e Silver: lugares premium nas laterais geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600 .

lugares premium nas laterais geralmente custam entre . Hospitalidade VIP e VVIP: para experiências de elite, incluindo acesso ao lounge e catering, os preços podem ultrapassar SAR 1.500.

Acompanhe o site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços. Os valores podem oscilar em mercados secundários como o Ticombo com base na demanda, especialmente durante as semanas finais decisivas da temporada.

O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

O Al-Ahli chega para a nova temporada como uma das genuínas forças do "Big Four" da Saudi Pro League, ao lado dos rivais de Jidá do Al-Ittihad e dos gigantes de Riad Al-Hilal e Al-Nassr. Desde que voltou imediatamente após o rebaixamento em 2022, o clube só cresceu sob uma série de nomeações ambiciosas e agora é o atual bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite, depois de bater o Kawasaki Frontale em 2024/25 e defender com sucesso o título em 2025/26.

O verão trouxe grandes mudanças. Matthias Jaissle, que comandou os dois triunfos continentais, saiu para se tornar técnico do Newcastle United, e o clube agiu rapidamente para nomear Marino Pusic, anteriormente do Shakhtar Donetsk e do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, com contrato até 2028. Também houve mudanças significativas no elenco: Riyad Mahrez teve seu contrato rescindido em julho de 2026 após anunciar sua aposentadoria da seleção da Argélia, e o Al-Ahli respondeu quebrando seu recorde de transferência pelo armador do Krasnodar Eduard Spertsyan e contratando o ponta português Francisco Trincão em um acordo de € 85 milhões.

Ivan Toney segue como o ponto focal do ataque após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto a espinha dorsal do time, incluindo Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy, oferece uma base defensiva sólida para Pusic construir em cima.

História da King Abdullah Sports City

A King Abdullah Sports City, conhecida como "The Jewel", é um estádio multiuso e complexo esportivo localizado 30 km ao norte de Jidá. Ele foi construído para dar à cidade costeira um palco de futebol de nível mundial, substituindo o menor e em grande parte descoberto Prince Abdullah Al Faisal Stadium, que antes era a casa dos clubes de Jidá.

O estádio foi inaugurado em 2014 e é o segundo maior da Arábia Saudita, atrás apenas do King Fahd Stadium, em Riad, com capacidade para mais de 60 mil pessoas. O Al-Ahli divide o local com o também integrante da Saudi Pro League Al-Ittihad.

Além do futebol, o local recebeu o Greatest Royal Rumble da WWE em 2018, a revanche entre Usyk e Joshua, "Rage on the Red Sea", em agosto de 2022, e, mais recentemente, a final da Supercopa da Espanha de 2026 entre Barcelona e Real Madrid, em 11 de janeiro.