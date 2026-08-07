Como comprar ingressos do Al Ahli Saudi FC para 2026/27: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e mais

O Al-Ahli entra em 2026/27 como bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite sob o comando do novo técnico Marino Pusic, nomeado nesta semana após a surpreendente saída de Matthias Jaissle para se tornar treinador do Newcastle United. Conhecido como "Al-Malaki" (O Real), o Al-Ahli segue sendo uma das maiores atrações do futebol saudita, com média de público em seu estádio em Jidá no maior nível dos últimos 10 anos. Deixe o GOAL trazer todas as informações de ingressos de que você precisa, incluindo como comprar e quanto eles custarão.
Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27
A Saudi Pro League divulga seu calendário de 34 rodadas em blocos, e não de uma vez só, e atualmente apenas as seis primeiras rodadas têm datas e horários confirmados. Abaixo estão todos os jogos do Al-Ahli confirmados até agora; as rodadas seguintes serão adicionadas à medida que a SPL as divulgar.
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|qui, 13 de ago. de 2026, 23:00
|Al Diriyah x Al Ahli
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (fora)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|seg, 17 de ago. de 2026, 18:00
|Al Anwar x Al Ahli
|Fora (local a confirmar)
|Copa do Rei, 1ª fase
|Ingressos
|sáb, 22 de ago. de 2026, 23:00
|Al Ahli x Abha
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|sáb, 29 de ago. de 2026, 21:05
|Al Kholood x Al Ahli
|Al Hazem Club Stadium (fora)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|ter, 1º de set. de 2026, 23:00
|Al Hilal x Al Ahli (Clásico, jogo de ida)
|Kingdom Arena (fora)
|Saudi Pro League, 3ª rodada
|Ingressos
|sex, 4 de set. de 2026, 23:00
|Al Ahli x Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|ter, 8 de set. de 2026, 23:00
|Al Qadsiah x Al Ahli
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fora)
|Saudi Pro League
|Ingressos
|A confirmar — Rodada 15
|Al Ittihad x Al Ahli (Derby de Jidá, jogo de ida)
|King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fora)
|Saudi Pro League, 15ª rodada
|Ingressos
|A confirmar — Rodada 20
|Al Ahli x Al Hilal (Clásico, jogo de volta)
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 20ª rodada
|Ingressos
|A confirmar — Rodada 32
|Al Ahli x Al Ittihad (Derby de Jidá, jogo de volta)
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 32ª rodada
|Ingressos
A SPL confirmou em qual rodada cairá cada um dos clássicos do Al-Ahli ao longo de toda a temporada, mas as datas específicas no calendário só são publicadas em blocos, com poucas semanas de antecedência, e as rodadas marcadas como A confirmar acima receberão datas e horários exatos mais perto do momento. O Al-Ahli também encerrou a preparação com sete amistosos de pré-temporada, incluindo uma goleada sobre o Saalfelden, da Áustria, e empates com o Rio Ave, de Portugal, e o Fulham, da Inglaterra, antes da abertura da temporada competitiva. Além dos jogos acima, o clube iniciará mais tarde na temporada a defesa do título da AFC Champions League Elite e sua campanha na Supercopa Saudita, com semifinais previstas para o fim de novembro, disputadas pelos quatro primeiros de 2025/26, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadsiah, com adversários e datas confirmados mais perto de cada fase.
Como comprar ingressos do Al-Ahli Saudi FC?
Para garantir seu lugar em um jogo do Al Ahli em casa, o método principal e mais confiável é a plataforma oficial de ingressos da Saudi Pro League (SPL) ou o aplicativo de ingressos dedicado do clube, o WeBook.
Os ingressos para os jogos do Al Ahli normalmente são colocados à venda de sete a 10 dias antes da partida. Como o Al Ahli tem uma das maiores médias de público da liga, os ingressos para confrontos de maior destaque, especialmente o Derby de Jidá contra o Al-Ittihad ou partidas contra Al-Nassr e Al-Hilal, tendem a se esgotar poucas horas após o lançamento.
Embora as associações de membros não sejam estritamente exigidas para a entrada geral, o Al Ahli oferece níveis de associação "Raqi" que dão aos torcedores janelas de compra prioritária, garantindo a eles a primeira escolha dos melhores lugares na King Abdullah Sports City.
Para quem perde a venda inicial, mercados secundários como o Ticombo costumam ter disponibilidade para jogos esgotados, com preços a partir de apenas SAR 200 para partidas padrão da liga.
Quanto custam os ingressos do Al-Ahli Saudi FC?
Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam dependendo da partida, da categoria do assento e da demanda. As opções de assentos premium têm preços mais altos, enquanto os ingressos de entrada geral são mais acessíveis.
- Entrada geral: normalmente varia de SAR 30 a SAR 90.
- Categorias Gold e Silver: lugares premium nas laterais geralmente custam entre SAR 250 e SAR 600.
- Hospitalidade VIP e VVIP: para experiências de elite, incluindo acesso ao lounge e catering, os preços podem ultrapassar SAR 1.500.
Acompanhe o site oficial da liga para mais informações sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços. Os valores podem oscilar em mercados secundários como o Ticombo com base na demanda, especialmente durante as semanas finais decisivas da temporada.
O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?
O Al-Ahli chega para a nova temporada como uma das genuínas forças do "Big Four" da Saudi Pro League, ao lado dos rivais de Jidá do Al-Ittihad e dos gigantes de Riad Al-Hilal e Al-Nassr. Desde que voltou imediatamente após o rebaixamento em 2022, o clube só cresceu sob uma série de nomeações ambiciosas e agora é o atual bicampeão consecutivo da AFC Champions League Elite, depois de bater o Kawasaki Frontale em 2024/25 e defender com sucesso o título em 2025/26.
O verão trouxe grandes mudanças. Matthias Jaissle, que comandou os dois triunfos continentais, saiu para se tornar técnico do Newcastle United, e o clube agiu rapidamente para nomear Marino Pusic, anteriormente do Shakhtar Donetsk e do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, com contrato até 2028. Também houve mudanças significativas no elenco: Riyad Mahrez teve seu contrato rescindido em julho de 2026 após anunciar sua aposentadoria da seleção da Argélia, e o Al-Ahli respondeu quebrando seu recorde de transferência pelo armador do Krasnodar Eduard Spertsyan e contratando o ponta português Francisco Trincão em um acordo de € 85 milhões.
Ivan Toney segue como o ponto focal do ataque após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto a espinha dorsal do time, incluindo Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy, oferece uma base defensiva sólida para Pusic construir em cima.
História da King Abdullah Sports City
A King Abdullah Sports City, conhecida como "The Jewel", é um estádio multiuso e complexo esportivo localizado 30 km ao norte de Jidá. Ele foi construído para dar à cidade costeira um palco de futebol de nível mundial, substituindo o menor e em grande parte descoberto Prince Abdullah Al Faisal Stadium, que antes era a casa dos clubes de Jidá.
O estádio foi inaugurado em 2014 e é o segundo maior da Arábia Saudita, atrás apenas do King Fahd Stadium, em Riad, com capacidade para mais de 60 mil pessoas. O Al-Ahli divide o local com o também integrante da Saudi Pro League Al-Ittihad.
Além do futebol, o local recebeu o Greatest Royal Rumble da WWE em 2018, a revanche entre Usyk e Joshua, "Rage on the Red Sea", em agosto de 2022, e, mais recentemente, a final da Supercopa da Espanha de 2026 entre Barcelona e Real Madrid, em 11 de janeiro.