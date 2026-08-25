Como comprar ingressos do Ajax para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Eredivisie e mais

O Ajax está determinado a voltar ao topo da liga holandesa e ser coroado campeão mais uma vez. O clube pode ter conquistado o título da Eredivisie em 36 ocasiões no passado, mas não reina soberano desde 2022 e terminou em 5º lugar em duas das três campanhas anteriores.

Ex-treinador do Girona, Michel recebeu o comando do Ajax após um período de 12 meses altamente tumultuado para o clube de Amsterdã, durante o qual três técnicos, John Heitinga, Fred Grim e Oscar Garcia, chegaram e saíram. Com nomes de destaque como Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt e Marc-André ter Stegen no elenco, o novo comandante espera ter atuações positivas nesta temporada.

Os resultados podem nem sempre ter ido a favor do Ajax ultimamente, mas uma atmosfera eletrizante, gerada por públicos de mais de 50 mil pessoas, é sempre garantida na Johan Cruyff Arena. Você pode reservar ingressos hoje mesmo para aproveitar tudo o que o Ajax tem a oferecer.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre como garantir lugares nos próximos jogos do Ajax, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Ajax

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos qui., 27 de ago. (20h) Playoff da UECL: Ajax x FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdã) Ingressos dom., 30 de ago. (16h45) Telstar x Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Ingressos sáb., 5 de set. (20h) Ajax x PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdã) Ingressos sáb., 12 de set. (20h) Fortuna Sittard x Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Ingressos ter., 15 de set. (20h) Ajax x Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdã) Ingressos sáb., 19 de set. (20h) Ajax x Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdã) Ingressos sáb., 10 de out. (21h) Ajax x NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdã) Ingressos dom., 18 de out. (16h45) Groningen x Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Ingressos dom., 25 de out. (16h45) Sparta Rotterdam x Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Roterdã) Ingressos

Como comprar ingressos do Ajax

Os ingressos oficiais para jogos do Ajax podem ser comprados online na Official Ajax Ticketshop ou pela plataforma integrada Official Ajax Resale Platform do clube.

Antes de fazer uma compra, você deve baixar o Official Ajax App ou visitar o site do clube para criar uma conta "My Ajax". Torcedores internacionais precisam verificar a identidade pelo aplicativo usando um sistema automatizado (Mitek), escaneando um passaporte válido ou documento de identidade.

Jogos de alta demanda raramente chegam à venda geral ao público. Para garantir ingressos com antecedência, os torcedores podem comprar uma associação à Ajax Supporters Association ou um Club Card digital diretamente pela conta.

O Ajax normalmente libera ingressos em janelas cronológicas escalonadas com base no nível de prioridade, geralmente começando às 10h (CET) nas respectivas datas:

Cronograma típico de vendas Nível de prioridade Dia 1 (prioridade mais alta) Detentores de carnê de temporada Dia 2 Membros da Supporters Association Dia 3 Detentores de Club Card Dia 4 (se ainda houver disponibilidade) Público geral (contas verificadas)

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Ajax no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Ajax?

Os ingressos oficiais para jogos do Ajax comprados diretamente com o clube geralmente começam entre €25 e €35 para assentos atrás do gol e vão até €50-€100+ para localizações premium nas laterais, dependendo do perfil do adversário e da categoria da partida.

A distribuição de ingressos na Johan Cruijff ArenA é dividida em três categorias principais de preço, estruturadas em torno de quatro setores geográficos:

Categoria do ingresso Localização no estádio Faixa oficial de preço-base Categoria 1 Anel inferior lateral (setores leste e oeste) €50-€100+ Categoria 2 Anel superior lateral (setores leste e oeste) €40-€75 Categoria 3 Inferior e superior atrás do gol (setores norte e sul) €25–€35

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações, ou sites secundários de revenda como StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Johan Cruijff Arena

A Johan Cruijff ArenA, localizada no distrito de Zuidoost, em Amsterdã, é um local de esportes e entretenimento de classe mundial e a icônica casa do Ajax e da seleção holandesa de futebol, com capacidade para 55.865 pessoas.

Em meados da década de 1980, Amsterdã projetou um novo estádio para liderar sua candidatura aos Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Quando Barcelona venceu a candidatura, a cidade reaproveitou os projetos em um espaço multiuso hipermoderno.

O Ajax também precisava urgentemente de uma nova casa. Seu amado, mas compacto, estádio De Meer tinha capacidade máxima de 19 mil lugares, forçando o clube a mandar os grandes confrontos europeus no antigo Estádio Olímpico.

Em 1996, a rainha Beatrix inaugurou oficialmente o novo estádio como Amsterdam ArenA. O jogo de abertura colocou o Ajax diante do gigante italiano AC Milan. Em 2018, o estádio foi oficialmente renomeado para Johan Cruijff ArenA em homenagem ao lendário jogador do Ajax e do futebol holandês que havia falecido em 2016.

Eventos históricos realizados na Johan Cruijff ArenA:

Clássicos do futebol: o estádio de Amsterdã recebeu a final da Liga dos Campeões da UEFA de 1998 (Real Madrid 1 a 0 Juventus) e a final da Liga Europa da UEFA de 2013 (Chelsea 2 a 1 Benfica), além de várias partidas da Euro 2000 e da Euro 2020.

O batismo de Tina Turner: antes mesmo de o Ajax ter disputado uma partida de liga no estádio novinho em folha, o ícone pop Tina Turner havia feito três shows consecutivos com ingressos esgotados no local, atraindo mais de 150 mil fãs.

Megastars globais: o estádio é uma das principais paradas de shows da Europa, recebendo apresentações lendárias de Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift e Coldplay.

Futebol americano e esportes de combate: de 1997 a 2007, o estádio foi a casa do Amsterdam Admirals, da NFL Europe, e também se transforma com frequência para receber grandes eventos internacionais de kickboxing.

Arquibancadas íngremes: as arquibancadas estão entre as mais íngremes do futebol europeu, com o segundo anel em um vertiginoso ângulo de 37 graus para manter os torcedores o mais perto possível do gramado.

Recordes e estatísticas do Ajax

O Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) é historicamente o clube de futebol mais bem-sucedido dos Países Baixos e figura como uma das equipes de maior influência cultural na história do futebol mundial.

Fundado em 1900, o clube foi pioneiro da revolucionária filosofia do "Futebol Total" e estabeleceu uma academia de base mundialmente renomada.

Títulos do clube e destaques de troféus

Eredivisie (Campeonato Holandês) : 36 títulos

Copa KNVB (Copa da Holanda) : 20 títulos

Liga dos Campeões da UEFA / Copa dos Campeões Europeus : 4 títulos (1971, 1972, 1973 e 1995)

Liga Europa da UEFA / Copa da UEFA : 1 título (1992)

Recopa Europeia : 1 título (1987)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Mais gols: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

O Grand Slam

O Ajax é um de apenas cinco clubes, ao lado de Juventus, Bayern de Munique, Manchester United e Chelsea, a ter vencido as três principais competições históricas de clubes da UEFA: Liga dos Campeões, Recopa Europeia e Copa da UEFA.

Fortaleza defensiva

Na temporada 2009-10, sob o comando de Martin Jol, o Ajax estabeleceu um recorde da Eredivisie ao sofrer apenas 4 gols em casa durante toda a temporada, ao mesmo tempo em que marcou 106 gols na liga no total.

A aposentadoria da camisa 14

O Ajax aposentou permanentemente a camisa 14 em 2007 para homenagear o legado insubstituível de Johan Cruyff.



