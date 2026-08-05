As atuações consistentes da Inglaterra no cenário mundial reforçam seu status como uma das potências de elite do futebol europeu, e mundial. Depois de conquistar a medalha de bronze na Copa do Mundo da FIFA de 2026, na América do Norte, coroada por um duelo eletrizante contra a França, a procura por ingressos para jogos da Inglaterra segue em nível recorde.

Com o time de Thomas Tuchel voltando as atenções da campanha na Copa do Mundo para a UEFA Nations League 2026-27, a Inglaterra terá pela frente uma campanha de peso no Grupo A3 contra as potências europeias Espanha, Croácia e República Tcheca a partir de setembro.

Deixe o GOAL guiar você pelo processo de como garantir lugares para ver a Inglaterra jogar no Wembley Stadium e pela Europa nesta temporada.

Próximos jogos da seleção masculina da Inglaterra

Data e horário do pontapé inicial Jogo Local Competição Ingressos sáb., 26 de set., 19h45 Inglaterra x Espanha Wembley Stadium, Londres UEFA Nations League Ingressos ter., 29 de set., 19h45 República Tcheca x Inglaterra Fortuna Arena, Praga UEFA Nations League Ingressos sáb., 3 de out., 17h00 Croácia x Inglaterra Stadion Maksimir, Zagreb UEFA Nations League Ingressos ter., 6 de out., 19h45 Inglaterra x República Tcheca Wembley Stadium, Londres UEFA Nations League Ingressos qui., 12 de nov., 19h45 Inglaterra x Croácia Wembley Stadium, Londres UEFA Nations League Ingressos dom., 15 de nov., 19h45 Espanha x Inglaterra Estadio Santiago Bernabéu, Madri UEFA Nations League Ingressos

Como conseguir ingressos para os jogos da Inglaterra?

Canais oficiais de ingressos da Inglaterra

Os ingressos oficiais para jogos da Inglaterra em casa e fora podem ser encontrados e comprados diretamente em englandfootball.com.

Para comprar ingressos para partidas em casa no Wembley Stadium ou para as cotas oficiais de jogos fora pela Europa, os torcedores devem ter em mente as seguintes categorias:

My England Football: Ao entrar neste programa gratuito de fidelidade para fãs, os torcedores ganham acesso prioritário secundário à venda de ingressos para jogos em casa antes da abertura da venda geral ao público.

Ao entrar neste programa gratuito de fidelidade para fãs, os torcedores ganham acesso prioritário secundário à venda de ingressos para jogos em casa antes da abertura da venda geral ao público. England Supporters Travel Club (ESTC): É necessário ter uma associação paga para manifestar interesse nas cotas limitadas de ingressos para jogos fora. Membros do ESTC recebem acesso com prioridade máxima tanto para partidas internacionais em casa quanto fora.

É necessário ter uma associação paga para manifestar interesse nas cotas limitadas de ingressos para jogos fora. Membros do ESTC recebem acesso com prioridade máxima tanto para partidas internacionais em casa quanto fora. Venda geral: Qualquer cota de ingressos restante após as janelas de prioridade para membros é colocada à venda ao público em geral no portal oficial.

Mercados secundários

Se as liberações de ingressos se esgotarem durante as janelas oficiais de prioridade para membros, mercados secundários verificados, como a StubHub, também terão ingressos disponíveis para jogos em casa no Wembley e opções neutras de hospitalidade para partidas fora.

Não deixe de verificar os termos e condições dos fornecedores de ingressos dos quais você está comprando.