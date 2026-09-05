A Real Sociedad conquistou seu primeiro troféu em seis temporadas ao ser coroada campeã da Copa do Rei em abril. Agora, a equipe de San Sebastián tentará usar esse sucesso na copa como trampolim para subir na classificação de La Liga de 2026/27. Você já pode garantir hoje seus ingressos para jogos da Real Sociedad.

O triunfo na Copa do Rei também foi um momento marcante para o técnico da Reala, Pellegrino Matarazzo, já que ele se tornou o primeiro treinador americano a conquistar um grande troféu em qualquer uma das cinco principais ligas da Europa. Foi uma enorme conquista, considerando que ele só assumiu o comando em dezembro passado. Agora, ele terá uma temporada completa para continuar fazendo sua mágica.

Se as duas vitórias anteriores da Real Sociedad na Copa do Rei na era moderna servirem de indicação, então a 'Txuri-Urdin' (os Brancos e Azuis) pode esperar uma campanha positiva em La Liga. Afinal, após os títulos da copa em 1987 e 2020, terminou a temporada seguinte em 2º e 5º lugar em La Liga, respectivamente.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos para garantir seu lugar nos jogos da Real Sociedad, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos da Real Sociedad

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos dom., 13 de set. (21h) La Liga: Real Sociedad x Atlético de Madrid Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos qui., 17 de set. (21h) UEL: Real Sociedad x Bournemouth Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos dom., 20 de set. (21h) La Liga: Valencia x Real Sociedad Estádio Mestalla (Valência) Ingressos dom., 11 de out. (21h) La Liga: Real Sociedad x Deportivo de A Coruna Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos qui., 15 de out. (18h45) UEL: Union Saint-Gilloise x Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Ingressos dom., 18 de out. (21h) La Liga: Málaga x Real Sociedad Estádio La Rosaleda (Málaga) Ingressos qui., 22 de out. (21h) UEL: Lillestrøm x Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) A definir dom., 25 de out. (20h) La Liga: Real Sociedad x Levante Estádio Anoeta (San Sebastián) Ingressos dom., 1º de nov. (20h) La Liga: Athletic Club x Real Sociedad Estádio San Mamés (Bilbao) Ingressos

Como comprar ingressos para a Real Sociedad

Os ingressos oficiais para os jogos da Real Sociedad podem ser comprados diretamente na bilheteria online do clube, com as vendas para o público geral normalmente sendo abertas de uma a duas semanas antes de cada partida.

Se ainda restarem ingressos, você poderá comprá-los pessoalmente na bilheteria do Anoeta (Reale Arena), em San Sebastián, nos dias que antecedem o jogo ou pouco antes do pontapé inicial.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Real Sociedad no mercado secundário. StubHub é um dos principais revendedores para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Real Sociedad?

Os ingressos oficiais para os jogos da Real Sociedad comprados diretamente com o clube normalmente custam entre €25 e €90+ para entradas padrão, enquanto as opções premium de hospitalidade começam em cerca de €120 a €150+.

Os preços variam, porém, de acordo com o lugar no Reale Arena (Estádio Anoeta) e com o perfil do adversário. Jogos de maior apelo em La Liga contra equipes como Real Madrid, Barcelona ou o dérbi basco contra o Athletic Bilbao ficam no topo da estrutura de preços.

Os assentos do Estádio Anoeta são, de forma geral, divididos nas seguintes áreas:

Fondo Norte (extremo norte) & Fondo Sur (extremo sul) : Localizados diretamente atrás dos gols. Inclui o setor de cantos Aitor Zabaleta, mais vocal. Melhor opção para uma atmosfera animada sem gastar muito. (Faixa de preço: €20-€50)

Tribuna Este (setor leste) : Fica ao longo do lado maior do campo, oposto aos bancos de reservas. Oferece uma excelente e clara visão lateral da ação tática. (Faixa de preço: €40-€75)

Tribuna Principal (setor principal/oeste) : O principal setor ao longo do campo, onde ficam o túnel dos jogadores, os bancos de reservas e as áreas de imprensa. Os assentos centrais mais baixos aqui são os ingressos padrão mais caros. (Faixa de preço: €60-€90)

Pacotes de hospitalidade / VIP : Camarotes premium e lounges corporativos. Incluem assentos VIP acolchoados, catering com culinária basca e acesso ao lounge. (Faixa de preço: €120-€400+)

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como StubHub, para consultar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Anoeta

O Estádio Anoeta, conhecido comercialmente como Reale Arena, é um estádio de futebol icônico em San Sebastián. É a casa do clube de La Liga, a Real Sociedad, desde sua inauguração, em 1993.

Antes do Anoeta, a Real Sociedad passou 80 anos jogando no querido, apertado e altamente histórico Estádio Atotxa. No início dos anos 1990, o Atotxa só podia receber até 17 mil torcedores, o que era pequeno demais para a crescente torcida do clube. A cidade, portanto, construiu o Anoeta para dar mais espaço ao clube.

Como o Estádio Anoeta é um possível local-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2030, ele passou recentemente por outra modernização de €10 milhões para elevar a capacidade a mais de 42 mil lugares. Isso garante que atenda às rígidas diretrizes da FIFA, além de modernizar seus telões e áreas de mídia.

Partidas memoráveis no Estádio Anoeta:

Real Sociedad 2 a 2 Real Madrid (agosto de 1993) : Este amistoso foi o primeiro jogo de futebol disputado no Anoeta. O ícone da Real Sociedad Loren marcou o histórico primeiro gol do estádio, enquanto o lendário atacante Emilio Butragueño fez o primeiro gol visitante.

Real Sociedad 8 a 1 Albacete Balompié (maio de 1996) : Esta goleada incrível continua sendo a maior vitória da Real Sociedad no Estádio Anoeta.

Real Sociedad 2 a 0 Olympique Lyonnais (agosto de 2013) : Após uma década longe da elite europeia, o Anoeta recebeu este jogo de volta do playoff da Champions League. Carlos Vela marcou dois golaços para selar uma vitória por 4 a 0 no placar agregado, provocando comemorações selvagens nas arquibancadas.

A tradição do foguete: San Sebastián tem um lendário costume de fogos de artifício. Quando a Real Sociedad joga em casa, um funcionário do clube dispara foguetes ao céu da área do estádio para que toda a cidade saiba o placar. Um foguete significa que o time visitante acabou de marcar; dois foguetes significam que a Real Sociedad marcou!

Recordes e estatísticas da Real Sociedad

A Real Sociedad, sediada em San Sebastián, viveu sua histórica 'Era de Ouro' durante os anos 1980 e consolidou seu status como uma força consistente em La Liga.

Títulos do clube e destaques em troféus

La Liga (Primeira Divisão) : 2 títulos (1980-81, 1981-82)

Copa do Rei (Copa da Espanha) : 4 títulos (1909, 1987, 2020, 2026)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Mais gols: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Política apenas para bascos

Historicamente, a Real Sociedad seguia uma rígida política de transferências apenas para bascos, semelhante à do Athletic Bilbao. O clube rompeu essa tradição de gerações ao contratar o atacante irlandês John Aldridge em 1989. A chegada de Aldridge abriria caminho para futuras estrelas estrangeiras como Darko Kovačević e Antoine Griezmann.

Academia de nível mundial

A famosa academia de base do clube, chamada 'Zubieta', é muito respeitada. Ela é responsável por desenvolver superestrelas globais e campeões da Copa do Mundo como Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal e Martin Zubimendi.

Apoio real

Fundado em 1909, o clube recebeu o título 'Real', com significado de realeza, do rei Alfonso XIII em 1910, porque San Sebastián era a residência oficial de verão da monarquia espanhola.



