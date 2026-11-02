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Como comprar ingressos para Arsenal x Hull City: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Hull
Premier League

O Arsenal enfrenta o Hull City pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Arsenal recebe o Hull City no sábado, 7 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.

O retrospecto recente do confronto favorece amplamente o Arsenal, que venceu quatro e empatou um dos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições. O resultado mais expressivo do Hull City contra o Arsenal nesse período foi uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, no Emirates Stadium, em setembro de 2016.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Arsenal x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Arsenal x Hull City pela Premier League?

Arsenal x Hull City será disputado no Emirates Stadium, em Londres. O horário oficial de início será confirmado mais perto da data da partida.

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Premier League - Rodada 10
Emirates Stadium

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  • Premium
  • Standard
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Como comprar ingressos para Arsenal x Hull City pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo Arsenal x Hull City, você tem algumas opções principais, dependendo da sua categoria de sócio e de sua preferência:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do Arsenal: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial de venda de ingressos do Arsenal. O acesso geralmente depende da categoria de sócio do clube, como a Platinum, ou da participação em sorteios de ingressos, como os destinados aos sócios Silver e Red e os sorteios de ingressos devolvidos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Arsenal x Hull City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Hull City pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

  • Os ingressos comuns para adultos deste jogo, classificado na Categoria C, têm preços nominais que geralmente variam de £ 31,80 a £ 59,00 nos sorteios oficiais para sócios do clube.
  • Os ingressos para lugares no setor superior e assentos comuns do clube podem chegar a aproximadamente £ 145,50, dependendo do bloco.
  • Os pacotes oficiais de hospitalidade e de acesso às áreas do clube começam em torno de £ 500 a £ 850 ou mais por pessoa e incluem refeições no dia do jogo e acesso a lounges.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Os assentos no setor superior atrás dos gols têm preços iniciais em torno de £ 161.
  • Os assentos nas laterais do campo geralmente custam entre £ 300 e £ 650 ou mais, dependendo da demanda e da localização exata no setor.
  • Os pacotes de hospitalidade premium ou assentos pouco disponíveis no setor inferior podem ultrapassar £ 1.000.

Arsenal x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Arsenal e Hull City

O Arsenal venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, perdeu um e venceu um pela Copa da Liga Inglesa. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League. Antes disso, a equipe havia vencido o SSC Napoli por 1 a 0 fora de casa pela Champions League e o Chelsea por 2 a 1 pelo campeonato. Nos cinco jogos, o Arsenal marcou nove gols e sofreu quatro nas quatro partidas oficiais fora da copa. A equipe mostrou que consegue vencer fora de casa na Europa, mas suas atuações como visitante em competições nacionais foram menos convincentes.

O Hull City soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para o Newcastle United na Premier League. A equipe empatou por 2 a 2 com o Chelsea e por 0 a 0 com o Aston Villa, enquanto sua única vitória na sequência foi contra o Coventry City. Nesses cinco jogos, o Hull sofreu cinco gols e marcou quatro.

ARS

ARS - Sequência

NFO
V0-1
FCB
E2-2
EVE
V2-0
FLE
D1-1
LIV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
HUL

HUL - Sequência

NEW
D2-1
EVE
E2-2
FUL
D1-0
BRE
E1-1
IPS
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Arsenal x Hull City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em fevereiro de 2017, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal foi dominante, com quatro vitórias e um empate. O único resultado positivo do Hull nesse recorte foi uma vitória por 1 a 0 em casa, em setembro de 2016, entre derrotas por placares elásticos. O Arsenal marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas dois.

Confrontos

ArsenalEmpateHull
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Copa da Inglaterra
Hull badge
Hull
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Copa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
13Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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