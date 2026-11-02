Como comprar ingressos para Arsenal x Hull City: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Arsenal recebe o Hull City no sábado, 7 de novembro de 2026, no Emirates Stadium, em Londres.
O retrospecto recente do confronto favorece amplamente o Arsenal, que venceu quatro e empatou um dos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições. O resultado positivo mais marcante do Hull City contra o Arsenal nos últimos anos foi uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, no Emirates Stadium, em setembro de 2016.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Arsenal x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Arsenal x Hull City pela Premier League?
Arsenal x Hull City será disputado no Emirates Stadium, em Londres. O horário oficial de início será confirmado mais perto da data da partida.
Como comprar ingressos para Arsenal x Hull City pela Premier League?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Hull City, há algumas opções principais, dependendo do seu tipo de associação ao clube e da sua preferência:
1. Canais oficiais do clube
- Bilheteria oficial do Arsenal: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial de venda de ingressos do Arsenal. O acesso geralmente depende da categoria de associação ao clube, como a Platinum, ou da participação em sorteios de ingressos, como os destinados aos associados Silver e Red e os sorteios para a troca de ingressos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Arsenal x Hull City pela Premier League?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Arsenal e Hull City pela Premier League:
1. Canais oficiais do clube
- Ingressos comuns para adultos para esta partida, classificada na Categoria C, costumam ter preços nominais entre £ 31,80 e £ 59,00 nos sorteios oficiais para associados do clube.
- Assentos no anel superior e nas áreas padrão do clube podem custar até aproximadamente £ 145,50, dependendo do setor específico.
- Pacotes oficiais de hospitalidade e de acesso às áreas exclusivas do clube começam em torno de £ 500 a £ 850 ou mais por pessoa e incluem refeições no dia do jogo e acesso aos lounges.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos estiverem esgotados na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Assentos no anel superior, atrás dos gols, são anunciados com preços iniciais em torno de £ 161.
- Assentos nas laterais do campo geralmente custam entre £ 300 e £ 650 ou mais, dependendo da demanda e da localização exata no estádio.
- Pacotes de hospitalidade premium ou assentos raros no anel inferior podem ultrapassar £ 1.000.
Arsenal x Hull City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Arsenal e Hull City
O Arsenal venceu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota e uma vitória na Copa da Liga Inglesa. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Brighton na Premier League. Antes disso, venceu o SSC Napoli por 1 a 0 fora de casa na Champions League e o Chelsea por 2 a 1 no campeonato. Nos cinco jogos, o Arsenal marcou nove gols e sofreu quatro nas quatro partidas oficiais fora da copa. O Arsenal mostrou que pode vencer fora de casa na Europa, mas suas atuações como visitante em competições nacionais foram menos convincentes.
O Hull City somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Newcastle United na Premier League. A equipe empatou por 2 a 2 com o Chelsea e por 0 a 0 com o Aston Villa, enquanto a única vitória na sequência veio contra o Coventry City. O Hull sofreu cinco gols nesses cinco jogos e marcou quatro.
Arsenal x Hull City: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em fevereiro de 2017, quando o Arsenal venceu por 2 a 0 no Emirates Stadium, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal dominou, com quatro vitórias e um empate. O único resultado positivo do Hull nesse recorte foi uma vitória por 1 a 0 em casa, em setembro de 2016, entre derrotas por placares elásticos. O Arsenal marcou 13 gols nesses cinco jogos e sofreu apenas dois.