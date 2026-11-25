A Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 reunirá 32 seleções no Brasil de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul.

Com a atual campeã Espanha, o anfitrião Brasil, a França, a Alemanha e a Austrália já classificados, os torcedores terão em breve a primeira chance de reservar seus lugares. A FIFA abre a primeira fase de vendas em 1º de dezembro de 2026, antes do sorteio final de 11 de dezembro, com pacotes para vários jogos a partir de apenas US$ 5 por partida.

A GOAL reúne todas as datas confirmadas das fases de venda, os detalhes da pré-venda e um passo a passo para comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Quando começam as vendas de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A FIFA confirmou quatro fases de venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil:

Fase 1 (pacotes para vários jogos): começa na terça-feira, 1º de dezembro de 2026 , às 10h no horário do Brasil (8h no horário do leste dos EUA, 13h no Reino Unido e 14h no horário da Europa Central), e termina na terça-feira, 8 de dezembro de 2026 , às 10h no horário do Brasil. As vendas seguem a ordem de chegada, sem sorteio, e incluem o Brazil Team Pass, o Arena Pass e o Flex Pass.

começa na , às 10h no horário do Brasil (8h no horário do leste dos EUA, 13h no Reino Unido e 14h no horário da Europa Central), e termina na , às 10h no horário do Brasil. As vendas seguem a ordem de chegada, sem sorteio, e incluem o Brazil Team Pass, o Arena Pass e o Flex Pass. Fase 2 (pré-venda Visa): começa após o sorteio final de sexta-feira, 11 de dezembro de 2026 , quando todos os confrontos e horários de início das partidas estiverem definidos. Essa fase é exclusiva para titulares de cartões de crédito ou débito Visa.

começa após o sorteio final de , quando todos os confrontos e horários de início das partidas estiverem definidos. Essa fase é exclusiva para titulares de cartões de crédito ou débito Visa. Fases 3 e 4 (venda geral): outras duas fases de venda, abertas a todos os torcedores, ocorrerão após a pré-venda Visa. As datas exatas de início serão anunciadas pela FIFA.

Data e horário Jogo Local Ingressos 24 de junho de 2027, horário a confirmar Jogo de abertura (1º jogo do Brasil na fase de grupos) Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos 29 de junho de 2027, horário a confirmar 2º jogo do Brasil na fase de grupos Arena Itaquera, São Paulo Ingressos 4 de julho de 2027, horário a confirmar 3º jogo do Brasil na fase de grupos Estádio Nacional, Brasília Ingressos 10 a 13 de julho de 2027, horários a confirmar Oitavas de final Todos os 8 estádios-sede, Brasil Ingressos 16 de julho de 2027, horários a confirmar Jogos 1 e 2 das quartas de final Estádio Mineirão, Belo Horizonte, e Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos 17 de julho de 2027, horários a confirmar Jogos 3 e 4 das quartas de final Arena Castelão, Fortaleza, e Arena Itaquera, São Paulo Ingressos 20 de julho de 2027, horário a confirmar Semifinal 1 Arena Itaquera, São Paulo Ingressos 21 de julho de 2027, horário a confirmar Semifinal 2 Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos 24 de julho de 2027, horário a confirmar Disputa do terceiro lugar Arena Itaquera, São Paulo Ingressos 25 de julho de 2027, horário a confirmar Final da Copa do Mundo Feminina de 2027 Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Feminina de 2027 são vendidos diretamente pelo FIFA.com/tickets. Como a primeira fase funciona por ordem de chegada até o esgotamento dos ingressos disponíveis, é importante se preparar:

Crie um FIFA ID com antecedência: faça seu cadastro gratuito em FIFA.com/tickets antes de 1º de dezembro para não perder tempo na fila virtual na manhã de abertura das vendas. Escolha seu pacote da primeira fase: decida se quer acompanhar o Brasil (Brazil Team Pass), ficar em uma única cidade-sede (Arena Pass) ou combinar três jogos elegíveis (Flex Pass). Confira sua forma de pagamento: todas as compras oficiais são processadas em reais (BRL). A Visa é a parceira de pagamentos preferencial da FIFA, mas outras formas de pagamento são aceitas na primeira fase. Para a segunda fase, após o sorteio de 11 de dezembro, é necessário ter um cartão de débito ou crédito Visa.

Como os pacotes mais procurados e os jogos da fase eliminatória podem se esgotar rapidamente, a Ticombo é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

Os preços dos ingressos oficiais no FIFA.com/tickets são divididos entre as categorias de assentos 1, 2 e 3, e todos incluem impostos:

Assentos mais baratos dos pacotes: os ingressos para jogos individuais incluídos nos pacotes da primeira fase custam a partir de apenas US$ 5 (R$ 30) por partida na categoria 3.

os ingressos para jogos individuais incluídos nos pacotes da primeira fase custam a partir de apenas por partida na categoria 3. Flex Pass (três jogos): os torcedores que escolherem três partidas elegíveis podem montar um pacote completo por menos de US$ 18 (R$ 100) .

os torcedores que escolherem três partidas elegíveis podem montar um pacote completo por menos de . Brazil Team Pass: o acesso garantido aos três jogos do Brasil na fase de grupos custa a partir de US$ 36 (R$ 205) na categoria 3.

o acesso garantido aos três jogos do Brasil na fase de grupos custa a partir de na categoria 3. Arena Pass: cobre os jogos de um único estádio até as quartas de final, inclusive, quando aplicável, com economia de 27% em comparação à compra de ingressos individuais. Grupos elegíveis também têm direito à meia-entrada prevista na legislação brasileira.

Se os ingressos disponibilizados na venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora. Os preços na revenda variam conforme a procura por cada jogo após a liberação dos ingressos oficiais.

Tudo o que você precisa saber sobre os ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Conhecer os três pacotes da primeira fase ajudará você a garantir os ingressos mais baratos antes do início da venda para jogos individuais:

Brazil Team Pass: dá acesso aos três jogos da fase de grupos do Brasil, país-sede, no Rio de Janeiro (24 de junho), em São Paulo (29 de junho) e em Brasília (4 de julho).

dá acesso aos três jogos da fase de grupos do Brasil, país-sede, no Rio de Janeiro (24 de junho), em São Paulo (29 de junho) e em Brasília (4 de julho). Arena Pass: ideal para torcedores que pretendem ficar em uma única cidade-sede. Cobre todos os jogos no estádio escolhido até as oitavas de final (Brasília, Porto Alegre, Recife e Salvador) ou até as quartas de final (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza). As semifinais, a disputa do terceiro lugar e a final não estão incluídas.

ideal para torcedores que pretendem ficar em uma única cidade-sede. Cobre todos os jogos no estádio escolhido até as oitavas de final (Brasília, Porto Alegre, Recife e Salvador) ou até as quartas de final (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza). As semifinais, a disputa do terceiro lugar e a final não estão incluídas. Flex Pass: permite escolher quaisquer três jogos elegíveis do torneio. O pacote pode incluir até um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma semifinal, mas não inclui a final nem a disputa do terceiro lugar.

Oito estádios brasileiros emblemáticos da Copa do Mundo masculina de 2014 receberão os 64 jogos: Rio de Janeiro (Maracanã), São Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) e Recife (Arena de Pernambuco).