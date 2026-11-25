A Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 reunirá 32 seleções no Brasil de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul.
Com a atual campeã Espanha, o anfitrião Brasil, a França, a Alemanha e a Austrália já classificados, os torcedores terão em breve a primeira chance de reservar seus lugares. A FIFA abre a primeira fase de vendas em 1º de dezembro de 2026, antes do sorteio final de 11 de dezembro, com pacotes para vários jogos a partir de apenas US$ 5 por partida.
A GOAL reúne todas as datas confirmadas das fases de venda, os detalhes da pré-venda e um passo a passo para comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Quando começam as vendas de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?
A FIFA confirmou quatro fases de venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil:
- Fase 1 (pacotes para vários jogos): começa na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, às 10h no horário do Brasil (8h no horário do leste dos EUA, 13h no Reino Unido e 14h no horário da Europa Central), e termina na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, às 10h no horário do Brasil. As vendas seguem a ordem de chegada, sem sorteio, e incluem o Brazil Team Pass, o Arena Pass e o Flex Pass.
- Fase 2 (pré-venda Visa): começa após o sorteio final de sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, quando todos os confrontos e horários de início das partidas estiverem definidos. Essa fase é exclusiva para titulares de cartões de crédito ou débito Visa.
- Fases 3 e 4 (venda geral): outras duas fases de venda, abertas a todos os torcedores, ocorrerão após a pré-venda Visa. As datas exatas de início serão anunciadas pela FIFA.
Data e horário
Jogo
Local
Ingressos
24 de junho de 2027, horário a confirmar
Jogo de abertura (1º jogo do Brasil na fase de grupos)
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
29 de junho de 2027, horário a confirmar
2º jogo do Brasil na fase de grupos
Arena Itaquera, São Paulo
4 de julho de 2027, horário a confirmar
3º jogo do Brasil na fase de grupos
Estádio Nacional, Brasília
10 a 13 de julho de 2027, horários a confirmar
Oitavas de final
Todos os 8 estádios-sede, Brasil
16 de julho de 2027, horários a confirmar
Jogos 1 e 2 das quartas de final
Estádio Mineirão, Belo Horizonte, e Maracanã, Rio de Janeiro
17 de julho de 2027, horários a confirmar
Jogos 3 e 4 das quartas de final
Arena Castelão, Fortaleza, e Arena Itaquera, São Paulo
20 de julho de 2027, horário a confirmar
Semifinal 1
Arena Itaquera, São Paulo
21 de julho de 2027, horário a confirmar
Semifinal 2
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
24 de julho de 2027, horário a confirmar
Disputa do terceiro lugar
Arena Itaquera, São Paulo
25 de julho de 2027, horário a confirmar
Final da Copa do Mundo Feminina de 2027
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?
Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Feminina de 2027 são vendidos diretamente pelo FIFA.com/tickets. Como a primeira fase funciona por ordem de chegada até o esgotamento dos ingressos disponíveis, é importante se preparar:
- Crie um FIFA ID com antecedência: faça seu cadastro gratuito em FIFA.com/tickets antes de 1º de dezembro para não perder tempo na fila virtual na manhã de abertura das vendas.
- Escolha seu pacote da primeira fase: decida se quer acompanhar o Brasil (Brazil Team Pass), ficar em uma única cidade-sede (Arena Pass) ou combinar três jogos elegíveis (Flex Pass).
- Confira sua forma de pagamento: todas as compras oficiais são processadas em reais (BRL). A Visa é a parceira de pagamentos preferencial da FIFA, mas outras formas de pagamento são aceitas na primeira fase. Para a segunda fase, após o sorteio de 11 de dezembro, é necessário ter um cartão de débito ou crédito Visa.
Como os pacotes mais procurados e os jogos da fase eliminatória podem se esgotar rapidamente, a Ticombo é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027?
Os preços dos ingressos oficiais no FIFA.com/tickets são divididos entre as categorias de assentos 1, 2 e 3, e todos incluem impostos:
- Assentos mais baratos dos pacotes: os ingressos para jogos individuais incluídos nos pacotes da primeira fase custam a partir de apenas US$ 5 (R$ 30) por partida na categoria 3.
- Flex Pass (três jogos): os torcedores que escolherem três partidas elegíveis podem montar um pacote completo por menos de US$ 18 (R$ 100).
- Brazil Team Pass: o acesso garantido aos três jogos do Brasil na fase de grupos custa a partir de US$ 36 (R$ 205) na categoria 3.
- Arena Pass: cobre os jogos de um único estádio até as quartas de final, inclusive, quando aplicável, com economia de 27% em comparação à compra de ingressos individuais. Grupos elegíveis também têm direito à meia-entrada prevista na legislação brasileira.
Se os ingressos disponibilizados na venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora. Os preços na revenda variam conforme a procura por cada jogo após a liberação dos ingressos oficiais.
Tudo o que você precisa saber sobre os ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Conhecer os três pacotes da primeira fase ajudará você a garantir os ingressos mais baratos antes do início da venda para jogos individuais:
- Brazil Team Pass: dá acesso aos três jogos da fase de grupos do Brasil, país-sede, no Rio de Janeiro (24 de junho), em São Paulo (29 de junho) e em Brasília (4 de julho).
- Arena Pass: ideal para torcedores que pretendem ficar em uma única cidade-sede. Cobre todos os jogos no estádio escolhido até as oitavas de final (Brasília, Porto Alegre, Recife e Salvador) ou até as quartas de final (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza). As semifinais, a disputa do terceiro lugar e a final não estão incluídas.
- Flex Pass: permite escolher quaisquer três jogos elegíveis do torneio. O pacote pode incluir até um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma semifinal, mas não inclui a final nem a disputa do terceiro lugar.
Oito estádios brasileiros emblemáticos da Copa do Mundo masculina de 2014 receberão os 64 jogos: Rio de Janeiro (Maracanã), São Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) e Recife (Arena de Pernambuco).