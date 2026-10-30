Os pacotes oficiais de hospitalidade para a Eurocopa 2028 acabam de ser lançados e já estão disponíveis por meio dos fornecedores oficiais. Portanto, esta é uma oportunidade para garantir ingressos agora mesmo.

Onde quer que você esteja no Reino Unido, o futebol de seleções de alto nível estará perto de casa. Os torcedores podem personalizar a experiência acompanhando sua seleção favorita, escolhendo estádios específicos ou garantindo um lugar na histórica final.

A GOAL explica tudo sobre os ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028: onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando será a Eurocopa 2028?

A Eurocopa 2028 começa em 9 de junho, em Cardiff.

Serão disputadas 51 partidas no total, com a final marcada para 9 de julho, no Wembley Stadium.

O torneio levará o futebol de seleções a nove estádios históricos espalhados por quatro países.

Entre as cidades-sede da Eurocopa 2028 estão Cardiff e Dublin, além de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londres, cidades apaixonadas por futebol.

Quais tipos de ingresso para a Eurocopa 2028 já estão disponíveis?

Tipo de ingresso Resumo Reservar ingressos Série por estádio Garante acesso à hospitalidade oficial em todas as partidas disputadas no estádio escolhido. Reservar ingressos Acompanhe minha seleção Dá acesso às partidas da seleção escolhida até as quartas de final. Reservar ingressos Experiência para uma partida Permite escolher uma partida imperdível para assistir com hospitalidade oficial. Reservar ingressos Série da fase final Garante hospitalidade oficial para as três maiores partidas no Wembley Stadium: as duas semifinais e a final. Reservar ingressos

Tipos de pacote de hospitalidade disponíveis para a Eurocopa 2028:

Tipo de hospitalidade Categoria Resumo Skybox Camarote de luxo A experiência de hospitalidade mais exclusiva e privativa. Oferece uso exclusivo de um camarote de luxo com equipe de atendimento dedicada. Inclui refeições gourmet no camarote, bebidas premium, entre elas champanhe, e acesso direto aos assentos premium do estádio em frente ao camarote. BEYOND Platinum Lounge exclusivo Um espaço de convivência de altíssimo padrão, oferecido apenas em estádios selecionados (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Oferece um lounge compartilhado intimista e exclusivo, com cardápios personalizados por chefs renomados, bebidas de luxo, estacionamento preferencial (sujeito à disponibilidade), um presente comemorativo premium e assentos acolchoados em localização central privilegiada. Platinum Lounge de primeira classe Uma experiência de hospitalidade compartilhada de primeira classe em um elegante lounge de estádio com ambiente de restaurante. Inclui refeições à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. Prestige Hospitalidade premium Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, localizado dentro ou ao lado do estádio. Oferece cardápios selecionados, bebidas premium e assentos da categoria mais alta com excelente vista. Club Hospitalidade de lazer Um espaço de hospitalidade compartilhado, descontraído, festivo e divertido, dentro ou ao lado do estádio. Oferece entretenimento animado, comidas e bebidas incluídas e ótimos assentos. Supporters Club Hospitalidade para torcedores Espaços compartilhados com temática das seleções, adaptados a partidas específicas. Inclui comida, bebidas e assento para assistir à partida.

Como comprar ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028?

Por meio de uma nova parceria, a Seat Unique foi nomeada Plataforma Oficial de Vendas Online no Reino Unido e na Irlanda da BEYOND Hospitality 28 AG, fornecedora oficial de hospitalidade da Eurocopa 2028.

A colaboração permite que os fãs de futebol garantam acesso premium às partidas mais aguardadas de 2028, com reserva por uma plataforma confiável e sem complicações.

A hospitalidade oficial vai muito além dos 90 minutos de futebol. Os pacotes foram criados para oferecer uma experiência de luxo no dia da partida, combinando as melhores vistas do estádio com gastronomia de classe mundial, bebidas incluídas e entretenimento exclusivo.

Seja para receber clientes corporativos, comemorar com a família ou aproveitar um evento esportivo histórico com amigos, esses pacotes oferecem um ambiente premium para vivenciar a atmosfera da partida e do torneio.

Como a Eurocopa 2028 será realizada em estádios de referência no Reino Unido e na Irlanda, que já contam com infraestrutura de hospitalidade de alto nível, a programação de comidas e bebidas deve incluir experiências gastronômicas imersivas conduzidas por chefs renomados.

Quanto custam os ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028?

Os preços dos pacotes de hospitalidade começam em £ 900 por pessoa e chegam a £ 3.550 ou mais, dependendo do nível de luxo, da importância da partida e do estádio.

Pacotes de hospitalidade e estrutura de preços

Os pacotes são divididos em categorias que combinam gastronomia refinada, entretenimento e assentos premium. Os preços iniciais oficiais de cada categoria são:

Supporters Club / Club (a partir de £ 900 por pessoa) : A categoria de entrada, voltada aos torcedores. Oferece um ambiente animado, comidas populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e ingresso garantido para a partida.

: A categoria de entrada, voltada aos torcedores. Oferece um ambiente animado, comidas populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e ingresso garantido para a partida. Prestige (a partir de £ 1.450 por pessoa) : Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, com cardápios selecionados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio.

: Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, com cardápios selecionados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio. Platinum (a partir de £ 1.950 por pessoa) : Experiência de luxo em um lounge compartilhado de primeira classe, com refeições sofisticadas à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta.

: Experiência de luxo em um lounge compartilhado de primeira classe, com refeições sofisticadas à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. BEYOND Platinum (a partir de £ 3.550 por pessoa) : O lounge de convivência exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia refinada e selecionada, bebidas de elite e vista excepcional para o campo.

: O lounge de convivência exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia refinada e selecionada, bebidas de elite e vista excepcional para o campo. Skybox (a partir de £ 2.400 por pessoa / camarotes inteiros por até € 1,49 milhão): A opção mais exclusiva de hospitalidade em camarote privativo para grupos. Os pacotes corporativos ou particulares para o camarote inteiro chegam a € 1,49 milhão em suítes executivas de grande capacidade (50 lugares), para toda a programação de partidas de um estádio (média de cerca de € 4.300 por pessoa, por partida).

Sem preços dinâmicos: Ao contrário de tendências recentes em eventos esportivos e de entretenimento ao vivo, a fornecedora oficial confirmou que os preços são fixos e não aumentarão dinamicamente conforme a demanda.

Quais são os estádios da Eurocopa 2028?

Estádio (cidade e país) Capacidade Nº de partidas Informações e características Wembley Stadium (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidas Recebe a final, as duas semifinais, 1 partida das quartas de final e 4 partidas da fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, País de Gales) ~74.000 6 partidas Recebe a partida de abertura do torneio Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidas Estádio ultramoderno com campo totalmente retrátil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidas Passa por ampliações para se tornar um centro importante no norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidas Novo estádio de última geração às margens do rio Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidas Famoso pela atmosfera apaixonada e pelas arquibancadas íngremes de nível único Hampden Park (Glasgow, Escócia) ~52.032 6 partidas Casa histórica do futebol escocês, recebe partidas da fase de grupos e do mata-mata Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) ~51.700 7 partidas Estádio de arquitetura curva singular, recebe partidas até as quartas de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidas Estádio histórico modernizado, recebe 3 partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final

Distribuição da fase de grupos: Cada estádio receberá partidas de pelo menos dois grupos diferentes, para que os torcedores locais possam acompanhar uma grande variedade de seleções.

Vantagem de jogar em casa: Os países coanfitriões que conseguirem a classificação pelas Eliminatórias Europeias terão a garantia de disputar em casa as três partidas da fase de grupos.