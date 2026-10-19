Os pacotes oficiais de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA acabam de ser lançados e já estão disponíveis por meio dos fornecedores oficiais. Portanto, esta é a oportunidade para quem quer garantir ingressos agora mesmo.

Não importa onde você esteja no Reino Unido: o futebol de seleções de alto nível estará perto de casa. Os torcedores podem personalizar a experiência acompanhando sua seleção favorita, escolhendo estádios específicos ou garantindo presença na histórica final.

O GOAL explica tudo sobre os ingressos de hospitalidade da Eurocopa 2028 da UEFA: onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Eurocopa 2028 da UEFA?

A Eurocopa 2028 da UEFA começa em 9 de junho, em Cardiff.

Serão disputadas 51 partidas ao todo, com a final marcada para 9 de julho, no Estádio de Wembley.

O torneio levará o futebol de seleções diretamente para perto dos torcedores, com jogos em nove estádios históricos distribuídos por quatro países.

Entre as cidades-sede da Eurocopa 2028 da UEFA estão Cardiff e Dublin, além de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londres, cidades de grande tradição no futebol.

Quais tipos de ingressos para a Eurocopa 2028 da UEFA já estão disponíveis?

Tipo de ingresso Resumo Reservar ingressos Venue Series Garante acesso à área de hospitalidade oficial em todas as partidas realizadas no estádio escolhido. Reservar ingressos Follow My Team Dá acesso às partidas da seleção escolhida até as quartas de final. Reservar ingressos Single Match Experience Permite escolher uma partida imperdível para assistir com hospitalidade oficial. Reservar ingressos Final Round Series Garante hospitalidade oficial para as três maiores partidas no Estádio de Wembley: as duas semifinais e a final. Reservar ingressos

Tipos de pacotes de hospitalidade disponíveis para a Eurocopa 2028 da UEFA:

Tipo de hospitalidade Categoria Resumo Skybox Camarote de luxo A experiência de hospitalidade privativa mais exclusiva. Oferece uso exclusivo de um camarote de luxo com equipe de atendimento dedicada. Inclui gastronomia gourmet no camarote, bebidas premium, inclusive champanhe, e acesso direto a assentos premium no estádio, em frente ao camarote. BEYOND Platinum Lounge exclusivo Um espaço de convivência de altíssimo padrão oferecido apenas em determinados estádios (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Oferece um lounge compartilhado, intimista e de alto padrão, com cardápios personalizados por chefs renomados, bebidas de luxo, estacionamento preferencial (sujeito à disponibilidade), um presente comemorativo premium e assentos acolchoados em localização central privilegiada. Platinum Lounge de primeira classe Uma experiência de hospitalidade compartilhada de primeira classe em um lounge elegante, no estilo de um restaurante, dentro do estádio. Inclui refeições à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. Prestige Hospitalidade premium Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, localizado dentro do estádio ou ao lado dele. Oferece cardápios selecionados, bebidas premium e assentos da categoria mais alta, com excelente vista. Club Hospitalidade para lazer Um espaço de hospitalidade compartilhado, descontraído, festivo e divertido, dentro do estádio ou ao lado dele. Oferece entretenimento animado, comidas e bebidas incluídas e ótimos assentos. Supporters Club Hospitalidade para torcedores Espaços compartilhados com a temática das seleções, adaptados às partidas de cada dia. Inclui comida, bebidas e assentos para a partida.

Como comprar ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA?

Por meio de uma nova parceria, a Seat Unique foi nomeada Plataforma Oficial de Vendas Online no Reino Unido e na Irlanda para a BEYOND Hospitality 28 AG, fornecedora oficial de hospitalidade da Eurocopa 2028 da UEFA.

A colaboração permite que os fãs de futebol garantam acesso premium às partidas mais aguardadas de 2028 por meio de um processo de reserva confiável e simples.

A hospitalidade oficial vai muito além dos 90 minutos de futebol. Os pacotes foram criados para oferecer uma experiência de luxo no dia do jogo, combinando as melhores vistas do estádio com gastronomia de nível internacional, bebidas incluídas e entretenimento exclusivo.

Seja para receber clientes corporativos, comemorar com a família ou acompanhar um evento esportivo histórico com amigos, esses pacotes oferecem um ambiente premium para aproveitar a atmosfera do jogo e do torneio.

Como a Eurocopa 2028 da UEFA será realizada em estádios de referência no Reino Unido e na Irlanda, que já contam com infraestrutura de hospitalidade de alto nível, a previsão é de que a oferta de comidas e bebidas inclua experiências gastronômicas imersivas conduzidas por chefs renomados.

Quanto custam os ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA?

Os preços dos pacotes de hospitalidade começam em £ 900 por pessoa e chegam a £ 3.550 ou mais, dependendo do nível de luxo, da importância da partida e do estádio.

Pacotes de hospitalidade e estrutura de preços

Os pacotes são divididos em categorias que combinam gastronomia refinada, entretenimento e assentos premium. Os preços iniciais oficiais de cada categoria são:

Supporters Club / Club (a partir de £ 900 por pessoa) : A categoria de entrada, voltada para os torcedores. Oferece um ambiente animado, pratos populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e um ingresso garantido para a partida.

Prestige (a partir de £ 1.450 por pessoa) : Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, com cardápios selecionados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio.

Platinum (a partir de £ 1.950 por pessoa) : Experiência em um lounge de luxo compartilhado de primeira classe, com refeições sofisticadas à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta.

BEYOND Platinum (a partir de £ 3.550 por pessoa) : O lounge de convivência exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia selecionada e refinada, opções de bebidas de alto nível e vistas excepcionais do campo.

Skybox (a partir de £ 2.400 por pessoa / camarotes inteiros de até € 1,49 milhão) : A opção de hospitalidade mais exclusiva em camarotes privativos para grupos. Os pacotes corporativos ou privados para camarotes inteiros chegam a € 1,49 milhão no caso de suítes executivas de grande capacidade (50 lugares), para todas as partidas realizadas em um estádio (média de aproximadamente € 4.300 por pessoa, por jogo).

Sem preços dinâmicos: Ao contrário das tendências recentes em eventos esportivos e de entretenimento ao vivo, a fornecedora oficial confirmou que os preços são fixos e não terão aumentos dinâmicos com base na demanda.

Quais são os estádios da Eurocopa 2028 da UEFA?

Estádio (cidade e país) Capacidade Nº de partidas Informações e curiosidades Estádio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidas Receberá a final, as duas semifinais, 1 jogo das quartas de final e 4 partidas da fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, País de Gales) ~74.000 6 partidas Receberá a partida de abertura do torneio Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidas Estádio ultramoderno com gramado totalmente retrátil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidas Passa por ampliações para se tornar um polo importante no norte do país Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidas Novo estádio de última geração às margens do rio Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidas Conhecido pela atmosfera vibrante e pelas arquibancadas íngremes de nível único Hampden Park (Glasgow, Escócia) ~52.032 6 partidas Casa histórica do futebol escocês, receberá jogos da fase de grupos e do mata-mata Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) ~51.700 7 partidas Estádio de arquitetura curva singular, receberá partidas até as quartas de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidas Estádio histórico reformado que receberá 3 jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final

Distribuição da fase de grupos: Cada estádio receberá partidas de pelo menos dois grupos diferentes para garantir que os torcedores locais possam acompanhar uma grande variedade de seleções participantes.

Vantagem de jogar em casa: Os países coanfitriões que se classificarem pelas Eliminatórias Europeias terão a garantia de disputar em casa suas três partidas da fase de grupos.



