Os pacotes oficiais de hospitalidade para a Euro 2028 da UEFA acabam de ser lançados e já estão disponíveis nos canais dos fornecedores oficiais. Portanto, esta é uma forma de garantir ingressos agora mesmo.

Onde quer que você esteja no Reino Unido, o futebol de seleções de alto nível estará perto de você. Os torcedores podem personalizar a experiência acompanhando sua seleção favorita, escolhendo estádios específicos ou garantindo presença na histórica final.

A GOAL explica tudo sobre os ingressos de hospitalidade da Euro 2028 da UEFA: onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Euro 2028 da UEFA?

A Euro 2028 da UEFA começa em 9 de junho, em Cardiff.

Serão 51 partidas no total, com a final marcada para 9 de julho, no Estádio de Wembley.

O torneio levará o futebol de seleções diretamente para perto dos torcedores, com jogos em nove estádios históricos de quatro nações.

As cidades-sede da Euro 2028 da UEFA incluem Cardiff e Dublin, além de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londres, cidades apaixonadas por futebol.

Quais tipos de ingressos para a Euro 2028 da UEFA já estão disponíveis?

Tipo de ingresso Resumo Comprar ingressos Série por estádio Garante acesso à hospitalidade oficial em todas as partidas realizadas no estádio escolhido. Comprar ingressos Acompanhe sua seleção Dá acesso aos jogos da seleção escolhida até as quartas de final. Comprar ingressos Experiência para uma partida Permite escolher uma partida imperdível para assistir com hospitalidade oficial. Comprar ingressos Série da fase final Garante hospitalidade oficial para os três maiores jogos no Estádio de Wembley: as duas semifinais e a final. Comprar ingressos

Tipos de pacotes de hospitalidade disponíveis para a Euro 2028 da UEFA:

Tipo de hospitalidade Categoria Resumo Skybox Camarote de luxo A experiência de hospitalidade mais exclusiva e privativa. Inclui uso exclusivo de um camarote de luxo com equipe de atendimento dedicada, refeições gourmet servidas no camarote, bebidas premium, incluindo champanhe, e acesso direto a assentos premium no estádio, em frente ao camarote. BEYOND Platinum Lounge exclusivo Um espaço social de altíssimo padrão oferecido apenas em estádios selecionados (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Inclui um lounge compartilhado, intimista e exclusivo, com cardápios personalizados por chefs renomados, bebidas de luxo, estacionamento preferencial (sujeito à disponibilidade), um presente comemorativo premium e assentos acolchoados em posições privilegiadas e centrais. Platinum Lounge de primeira classe Uma experiência de hospitalidade compartilhada de primeira classe em um elegante lounge no estádio, com ambiente de restaurante. Inclui refeições à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. Prestige Hospitalidade premium Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, localizado dentro do estádio ou ao lado dele. Inclui cardápios selecionados, bebidas premium e assentos da categoria mais alta, com excelente vista. Club Hospitalidade descontraída Um espaço de hospitalidade compartilhado, descontraído, festivo e divertido, dentro do estádio ou ao lado dele. Inclui entretenimento animado, comidas e bebidas incluídas e ótimos assentos. Supporters Club Hospitalidade para torcedores Espaços compartilhados com temática das seleções, adaptados às partidas de cada dia. Inclui comida, bebidas e assento para assistir ao jogo.

Como comprar ingressos de hospitalidade para a Euro 2028 da UEFA?

Por meio de uma nova parceria, a Seat Unique foi nomeada plataforma oficial de vendas on-line no Reino Unido e na Irlanda para a BEYOND Hospitality 28 AG, fornecedora oficial de hospitalidade da Euro 2028 da UEFA.

A parceria permite que os fãs de futebol garantam acesso premium às partidas mais aguardadas de 2028 por meio de um processo de reserva confiável e simples.

A hospitalidade oficial vai muito além dos 90 minutos de futebol. Os pacotes foram criados para oferecer uma experiência de luxo no dia do jogo, combinando as melhores vistas do estádio com gastronomia de alto nível, bebidas incluídas e entretenimento exclusivo.

Seja para receber clientes corporativos, comemorar com a família ou aproveitar um evento esportivo histórico com amigos, esses pacotes oferecem um ambiente premium para viver a atmosfera do jogo e do torneio.

Como a Euro 2028 da UEFA será realizada em estádios de referência no Reino Unido e na Irlanda, eles já contam com infraestrutura de hospitalidade de alto nível. Por isso, a programação de comidas e bebidas deve incluir experiências gastronômicas imersivas conduzidas por chefs renomados.

Quanto custam os ingressos de hospitalidade para a Euro 2028 da UEFA?

Os preços dos pacotes de hospitalidade começam em £ 900 por pessoa e chegam a £ 3.550 ou mais, dependendo do nível de luxo, da importância da partida e do estádio.

Pacotes de hospitalidade e estrutura de preços

Os pacotes são divididos em categorias que combinam alta gastronomia, entretenimento e assentos premium. Os preços oficiais iniciais de cada categoria são:

Supporters Club / Club (a partir de £ 900 por pessoa) : A categoria de entrada, voltada aos torcedores. Oferece um ambiente animado, pratos populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e ingresso garantido para a partida.

: A categoria de entrada, voltada aos torcedores. Oferece um ambiente animado, pratos populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e ingresso garantido para a partida. Prestige (a partir de £ 1.450 por pessoa) : Uma experiência contemporânea em lounge de padrão executivo, com cardápios selecionados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio.

: Uma experiência contemporânea em lounge de padrão executivo, com cardápios selecionados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio. Platinum (a partir de £ 1.950 por pessoa) : Experiência em lounge compartilhado de luxo, com refeições à la carte de alto padrão e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta.

: Experiência em lounge compartilhado de luxo, com refeições à la carte de alto padrão e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. BEYOND Platinum (a partir de £ 3.550 por pessoa) : O lounge social exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia cuidadosamente selecionada e sofisticada, bebidas de elite e vistas excepcionais do campo.

: O lounge social exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia cuidadosamente selecionada e sofisticada, bebidas de elite e vistas excepcionais do campo. Skybox (a partir de £ 2.400 por pessoa / camarotes inteiros de até € 1,49 milhão): A opção de hospitalidade em camarote privativo mais exclusiva para grupos. Os pacotes corporativos ou particulares para camarotes inteiros chegam a € 1,49 milhão em suítes executivas de alta capacidade (50 lugares), para todas as partidas realizadas em um estádio (média aproximada de € 4.300 por pessoa, por jogo).

Sem preços dinâmicos: Ao contrário da tendência recente em eventos esportivos e de entretenimento ao vivo, a fornecedora oficial confirmou que os preços são fixos e não terão aumentos dinâmicos conforme a demanda.

Quais são os estádios da Euro 2028 da UEFA?

Estádio (cidade e país) Capacidade Nº de partidas Informações e curiosidades Estádio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidas Recebe a final, as duas semifinais, 1 jogo das quartas de final e 4 da fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, País de Gales) ~74.000 6 partidas Recebe a partida de abertura do torneio Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidas Estádio ultramoderno com gramado totalmente retrátil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidas Passa por ampliações para se tornar um dos principais polos do norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidas Novo estádio de última geração às margens do rio Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidas Famoso pela atmosfera apaixonada e pelas arquibancadas íngremes de nível único Hampden Park (Glasgow, Escócia) ~52.032 6 partidas Casa histórica do futebol escocês, recebe jogos da fase de grupos e do mata-mata Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) ~51.700 7 partidas Estádio de arquitetura singular e formato curvo, recebe jogos até as quartas de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidas Estádio histórico modernizado, recebe 3 jogos da fase de grupos e um das oitavas de final

Distribuição da fase de grupos: Cada estádio receberá partidas de pelo menos dois grupos diferentes, para que os torcedores locais possam ver uma grande variedade de seleções.

Vantagem de jogar em casa: Os países coanfitriões que se classificarem pelas Eliminatórias Europeias terão a garantia de disputar em casa suas três partidas da fase de grupos.