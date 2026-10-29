Os pacotes oficiais de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA acabam de ser lançados e já estão disponíveis nos canais dos fornecedores oficiais. Portanto, se você quer garantir ingressos agora, essa é a oportunidade.

Não importa onde você esteja no Reino Unido: o futebol de seleções de alto nível estará perto de você. Os torcedores podem personalizar a experiência acompanhando sua seleção favorita, escolhendo estádios específicos ou garantindo um lugar na histórica final.

A GOAL explica tudo sobre os ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA: onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Eurocopa 2028 da UEFA?

A Eurocopa 2028 da UEFA começa em 9 de junho, em Cardiff.

Serão disputadas 51 partidas no total, com a final marcada para 9 de julho, no estádio de Wembley.

O torneio levará o futebol de seleções até perto de você, com jogos em nove sedes históricas distribuídas por quatro nações.

Entre as cidades-sede da Eurocopa 2028 da UEFA estão Cardiff e Dublin, além de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham e Londres, cidades apaixonadas por futebol.

Quais tipos de ingressos para a Eurocopa 2028 da UEFA já estão disponíveis?

Tipo de ingresso Resumo Reservar ingressos Série por estádio Garante acesso à hospitalidade oficial em todas as partidas disputadas no estádio escolhido. Reservar ingressos Acompanhe minha seleção Dá acesso às partidas da seleção escolhida até as quartas de final. Reservar ingressos Experiência para uma partida Permite escolher uma partida imperdível para assistir com hospitalidade oficial. Reservar ingressos Série da fase final Garante hospitalidade oficial para os três maiores jogos no estádio de Wembley: as duas semifinais e a final. Reservar ingressos

Tipos de pacotes de hospitalidade disponíveis para a Eurocopa 2028 da UEFA:

Tipo de hospitalidade Categoria Resumo Skybox Camarote de luxo A experiência de hospitalidade privativa mais exclusiva. Oferece uso exclusivo de um camarote de luxo, com equipe de atendimento dedicada. Inclui refeições gourmet no camarote, bebidas premium, entre elas champanhe, e acesso direto a assentos premium no estádio, em frente ao camarote. BEYOND Platinum Lounge exclusivo Um espaço de convivência de altíssimo padrão oferecido apenas em estádios selecionados (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester City). Oferece um lounge compartilhado, intimista e exclusivo, com cardápios personalizados por chefs renomados, bebidas de luxo, estacionamento preferencial (sujeito à disponibilidade), um presente comemorativo premium e assentos acolchoados em localização central privilegiada. Platinum Lounge de primeira classe Uma experiência de hospitalidade compartilhada de primeira classe em um elegante lounge do estádio com estilo de restaurante. Inclui refeições à la carte e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. Prestige Hospitalidade premium Uma experiência contemporânea em um lounge de padrão executivo, localizado dentro do estádio ou ao lado dele. Oferece cardápios elaborados, bebidas premium e assentos da categoria mais alta no estádio, com excelente vista. Club Hospitalidade descontraída Um espaço de hospitalidade compartilhado, descontraído, festivo e divertido, dentro do estádio ou ao lado dele. Oferece entretenimento animado, comidas e bebidas incluídas e ótimos assentos. Supporters Club Hospitalidade para torcedores Espaços compartilhados temáticos das seleções, adaptados a partidas específicas. Inclui comida, bebidas e assentos para assistir ao jogo.

Como comprar ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA?

Por meio de uma nova parceria, a Seat Unique foi nomeada Plataforma Oficial de Vendas Online no Reino Unido e na Irlanda para a BEYOND Hospitality 28 AG, fornecedora oficial de hospitalidade da Eurocopa 2028 da UEFA.

A colaboração permite que os fãs de futebol garantam acesso premium às partidas mais aguardadas de 2028, com reserva por uma plataforma confiável e sem complicações.

A hospitalidade oficial vai muito além dos 90 minutos de futebol. Os pacotes foram criados para oferecer uma experiência de luxo no dia do jogo, combinando as melhores vistas do estádio com gastronomia de padrão internacional, bebidas incluídas e entretenimento exclusivo.

Seja para receber clientes corporativos, comemorar com a família ou acompanhar um evento esportivo histórico com amigos, esses pacotes oferecem um ambiente premium para aproveitar a atmosfera do jogo e do torneio.

Como a Eurocopa 2028 da UEFA será disputada em estádios do Reino Unido e da Irlanda que estabelecem padrões de referência e já contam com infraestrutura de hospitalidade de alto nível, a previsão é que as opções de comidas e bebidas ofereçam experiências gastronômicas imersivas conduzidas por chefs renomados.

Quanto custam os ingressos de hospitalidade para a Eurocopa 2028 da UEFA?

Os preços dos pacotes de hospitalidade começam em £ 900 por pessoa e chegam a £ 3.550 ou mais, dependendo do nível de luxo, da importância da partida e do estádio.

Pacotes de hospitalidade e estrutura de preços

Os pacotes são divididos em categorias que combinam gastronomia sofisticada, entretenimento e assentos premium. Os preços iniciais oficiais de cada categoria são:

Supporters Club / Club (a partir de £ 900 por pessoa) : Categoria de entrada voltada aos torcedores. Oferece um ambiente animado, comidas populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e ingresso garantido para a partida.

: Categoria de entrada voltada aos torcedores. Oferece um ambiente animado, comidas populares, bebidas à vontade, entretenimento no local e ingresso garantido para a partida. Prestige (a partir de £ 1.450 por pessoa) : Experiência em um lounge contemporâneo de padrão executivo, com cardápios elaborados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio.

: Experiência em um lounge contemporâneo de padrão executivo, com cardápios elaborados, bebidas premium e algumas das melhores vistas disponíveis no estádio. Platinum (a partir de £ 1.950 por pessoa) : Experiência de luxo em um lounge compartilhado de primeira classe, com refeições à la carte de alto padrão e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta.

: Experiência de luxo em um lounge compartilhado de primeira classe, com refeições à la carte de alto padrão e acesso direto a assentos premium da categoria mais alta. BEYOND Platinum (a partir de £ 3.550 por pessoa) : Lounge exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia elaborada e altamente refinada, opções de bebidas de primeira linha e vista excepcional do campo.

: Lounge exclusivo de altíssimo padrão, com gastronomia elaborada e altamente refinada, opções de bebidas de primeira linha e vista excepcional do campo. Skybox (a partir de £ 2.400 por pessoa / camarotes inteiros de até € 1,49 milhão): A opção mais exclusiva de hospitalidade em camarote privativo para grupos. Os pacotes corporativos ou privados para camarotes inteiros chegam a € 1,49 milhão no caso de suítes executivas de alta capacidade (50 lugares) para toda a programação de jogos de um estádio (média de aproximadamente € 4.300 por pessoa, por jogo).

Sem preços dinâmicos: Ao contrário das tendências recentes em eventos esportivos e de entretenimento ao vivo, o fornecedor oficial confirmou que os preços são fixos e não terão aumentos dinâmicos conforme a demanda.

Quais são os estádios da Eurocopa 2028 da UEFA?

Estádio (cidade e país) Capacidade Nº de partidas Informações e fatos Estádio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidas Receberá a final, as duas semifinais, uma partida das quartas de final e quatro jogos da fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, País de Gales) ~74.000 6 partidas Receberá o jogo de abertura do torneio Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidas Estádio ultramoderno com gramado totalmente retrátil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidas Passa por ampliações para se tornar uma sede importante no norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidas Novo estádio de última geração à beira do rio Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidas Famoso pela atmosfera apaixonada e pelas arquibancadas íngremes de nível único Hampden Park (Glasgow, Escócia) ~52.032 6 partidas A histórica casa do futebol escocês receberá jogos da fase de grupos e do mata-mata Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) ~51.700 7 partidas Estádio de arquitetura curva singular que receberá partidas até as quartas de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidas Estádio histórico modernizado que receberá três jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final

Distribuição da fase de grupos: Cada estádio receberá partidas de pelo menos dois grupos diferentes para garantir que os torcedores locais possam ver uma grande variedade de seleções participantes.

Vantagem de jogar em casa: As seleções dos países coanfitriões que se classificarem pelas Eliminatórias Europeias terão a garantia de disputar em casa as três partidas da fase de grupos.