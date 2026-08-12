Com públicos recordes na história do torneio e audiência global superior a 400 milhões, o impacto do futebol feminino foi levado diretamente para o cenário doméstico.

Com o início da temporada 2026/27 da Barclays Women’s Super League (WSL), o interesse dos torcedores e o público nos estádios estão mais altos do que nunca.

Deixe a GOAL mostrar como garantir ingressos para jogos da WSL na temporada 2026/27, incluindo onde comprá-los e a estimativa de preços.

Como comprar ingressos para jogos da Women’s Super League (WSL)?

O método mais confiável e econômico para comprar ingressos da WSL é diretamente pelos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes.

É altamente recomendável verificar regularmente os sites dos clubes em busca de janelas de venda e liberações de associação.

Ingressos avulsos e pacotes de carnê de temporada estão amplamente disponíveis para a maioria dos clubes da WSL, embora comprar com antecedência seja essencial para grandes partidas, clássicos locais e jogos envolvendo postulantes ao título.

Iniciativas importantes nos estádios seguem elevando a experiência de dia de jogo para a campanha 2026/27:

Arsenal Women: Disputando 100% de seus 13 jogos em casa na WSL no Emirates Stadium, oferecendo ingressos avulsos, assim como pacotes para vários jogos.

Disputando 100% de seus 13 jogos em casa na WSL no Emirates Stadium, oferecendo ingressos avulsos, assim como pacotes para vários jogos. Everton Women: Disputando os jogos em casa na WSL no histórico Goodison Park, criando uma casa principal permanente em Merseyside.

Disputando os jogos em casa na WSL no histórico Goodison Park, criando uma casa principal permanente em Merseyside. Chelsea Women: Recebendo os principais jogos no Stamford Bridge, além de partidas selecionadas no Kingsmeadow.

Recebendo os principais jogos no Stamford Bridge, além de partidas selecionadas no Kingsmeadow. Liverpool Women: Realizando grandes confrontos da liga em Anfield.

Se as cargas de ingressos oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem opções de revenda entre torcedores para partidas de alta demanda. Certifique-se de verificar os termos e condições do site em que você está comprando.

Quanto custam os ingressos para jogos da Women’s Super League?

Confira os preços médios de carnês de temporada para adultos e de ingressos de jogo avulso para a próxima temporada 2025/26:

Clube Carnê de temporada Ingresso avulso Arsenal £140 – £360 £13,50 – £90 Aston Villa £80 – £110 £10 – £20 Birmingham City £75 – £95 £10 – £15 Brighton & Hove Albion £95 – £120 £10 – £18 Charlton Athletic £75 – £95 £10 – £15 Chelsea £70 – £130 £12 – £40 Crystal Palace £80 – £100 £10 – £18 Everton £100 – £120 £10 – £20 Liverpool £75 – £100 £10 – £25 London City Lionesses £85 – £110 £10 – £18 Manchester City £85 – £105 £14 – £35 Manchester United £85 – £110 £12 – £25 Tottenham Hotspur £90 – £125 £10 – £22 West Ham United £75 – £90 £10 – £18

Como posso assistir ou transmitir jogos da Women’s Super League?

A nova campanha da WSL será a primeira de um novo acordo de transmissão de cinco anos compartilhado entre a Sky Sports e a BBC, que foi acertado em outubro passado. Entende-se que a Sky exibirá 90% dos jogos ao vivo.

Você também pode transmitir toda a ação no NOW e no aplicativo da Sky Sports. O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a todas as transmissões Sky Sports+ stream e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se cadastrar e assistir por streaming instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, assim como a documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período da assinatura. Os vários pacotes de assinatura são os seguintes: assinatura econômica de 6 meses (£26 por mês, permanência mínima de 6 meses) e assinatura diária (£14,99, pagamento único). Sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas. Assinatura mensal flexível (£29,99 por mês, por 6 meses). Você pode cancelar a qualquer momento.

Uma análise das informações de ingressos para o futebol feminino da primeira divisão mostra o rápido crescimento comercial e a popularidade crescente do cenário doméstico. Se você pretende fazer apostas de vencedor de chave ou previsões de partidas, aproveitar ofertas de boas-vindas oferece uma ótima margem inicial. Leia nossa análise especializada para descobrir bônus liberados com nosso código promocional megapari.