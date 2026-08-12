Com públicos recordes na história do torneio e audiência global superior a 400 milhões, o impacto do futebol feminino foi levado diretamente para o cenário doméstico.
Com o início da temporada 2026/27 da Barclays Women’s Super League (WSL), o interesse dos torcedores e o público nos estádios estão mais altos do que nunca.
Deixe a GOAL mostrar como garantir ingressos para jogos da WSL na temporada 2026/27, incluindo onde comprá-los e a estimativa de preços.
Como comprar ingressos para jogos da Women’s Super League (WSL)?
O método mais confiável e econômico para comprar ingressos da WSL é diretamente pelos portais oficiais de venda de ingressos dos clubes.
É altamente recomendável verificar regularmente os sites dos clubes em busca de janelas de venda e liberações de associação.
Ingressos avulsos e pacotes de carnê de temporada estão amplamente disponíveis para a maioria dos clubes da WSL, embora comprar com antecedência seja essencial para grandes partidas, clássicos locais e jogos envolvendo postulantes ao título.
Iniciativas importantes nos estádios seguem elevando a experiência de dia de jogo para a campanha 2026/27:
- Arsenal Women: Disputando 100% de seus 13 jogos em casa na WSL no Emirates Stadium, oferecendo ingressos avulsos, assim como pacotes para vários jogos.
- Everton Women: Disputando os jogos em casa na WSL no histórico Goodison Park, criando uma casa principal permanente em Merseyside.
- Chelsea Women: Recebendo os principais jogos no Stamford Bridge, além de partidas selecionadas no Kingsmeadow.
- Liverpool Women: Realizando grandes confrontos da liga em Anfield.
Se as cargas de ingressos oficiais dos clubes se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem opções de revenda entre torcedores para partidas de alta demanda. Certifique-se de verificar os termos e condições do site em que você está comprando.
Quanto custam os ingressos para jogos da Women’s Super League?
Confira os preços médios de carnês de temporada para adultos e de ingressos de jogo avulso para a próxima temporada 2025/26:
|Clube
|Carnê de temporada
|Ingresso avulso
|Arsenal
|£140 – £360
|£13,50 – £90
|Aston Villa
|£80 – £110
|£10 – £20
|Birmingham City
|£75 – £95
|£10 – £15
|Brighton & Hove Albion
|£95 – £120
|£10 – £18
|Charlton Athletic
|£75 – £95
|£10 – £15
|Chelsea
|£70 – £130
|£12 – £40
|Crystal Palace
|£80 – £100
|£10 – £18
|Everton
|£100 – £120
|£10 – £20
|Liverpool
|£75 – £100
|£10 – £25
|London City Lionesses
|£85 – £110
|£10 – £18
|Manchester City
|£85 – £105
|£14 – £35
|Manchester United
|£85 – £110
|£12 – £25
|Tottenham Hotspur
|£90 – £125
|£10 – £22
|West Ham United
|£75 – £90
|£10 – £18
Como posso assistir ou transmitir jogos da Women’s Super League?
A nova campanha da WSL será a primeira de um novo acordo de transmissão de cinco anos compartilhado entre a Sky Sports e a BBC, que foi acertado em outubro passado. Entende-se que a Sky exibirá 90% dos jogos ao vivo.
Você também pode transmitir toda a ação no NOW e no aplicativo da Sky Sports. O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a todas as transmissões Sky Sports+ stream e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se cadastrar e assistir por streaming instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, assim como a documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período da assinatura. Os vários pacotes de assinatura são os seguintes: assinatura econômica de 6 meses (£26 por mês, permanência mínima de 6 meses) e assinatura diária (£14,99, pagamento único). Sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas. Assinatura mensal flexível (£29,99 por mês, por 6 meses). Você pode cancelar a qualquer momento.Uma análise das informações de ingressos para o futebol feminino da primeira divisão mostra o rápido crescimento comercial e a popularidade crescente do cenário doméstico. Se você pretende fazer apostas de vencedor de chave ou previsões de partidas, aproveitar ofertas de boas-vindas oferece uma ótima margem inicial. Leia nossa análise especializada para descobrir bônus liberados com nosso código promocional megapari.