Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
RUGBYU-ENG-AUSAFP
Book Nations Championship 2026 ticketsBook Nations Championship 2026 tickets
Traduzido por

Como conseguir ingressos para os jogos internacionais de rúgbi do outono de 2026: calendário do World Rugby Nations Championship, preços e mais

SHOPPING

Tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a edição inaugural do World Rugby Nations Championship

Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rugby union foram reformulados para dar lugar ao World Rugby Nations Championship, um torneio global unificado que começou em julho e chega ao ápice em novembro. Quer ver os melhores jogadores e seleções da modalidade em ação ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os “amistosos” sem importância, com a introdução de uma tabela de classificação, confrontos entre seleções dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham (domingo, 29 de novembro).

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o World Rugby Nations Championship 2026?

A edição inaugural do World Rugby Nations Championship 2026 acontece de 4 de julho a 29 de novembro. O torneio está dividido em duas etapas distintas, seguidas por uma fase final:

  • Série de verão (rodadas 1 a 3): Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul.
  • Série de outono (rodadas 4 a 6): A competição é retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte.
  • Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro.

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações anfitriãs, dependendo da partida.

  • Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro): Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são gerenciados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster.
  • Partidas da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos sites oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados de acordo com o tipo de partida e os diferentes períodos de prioridade:

  • Pré-vendas para clubes e detentores de títulos de assento: Os primeiros períodos de venda, reservados a grupos prioritários, como detentores de títulos de assento e clubes associados, começaram em janeiro de 2026.
  • Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.
  • Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país abriu as vendas em momentos diferentes. Por exemplo, a venda ao público em geral para as partidas no Principality Stadium (País de Gales) começou em abril de 2026, após os períodos de prioridade para associados.

Embora os canais centralizados do torneio e as federações anfitriãs sejam a forma mais segura de comprar ingressos, quem pretende assistir a uma das próximas partidas do Nations Championship também pode considerar sites de revenda, como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com duas partidas e os pacotes para vários dias durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

  • Sexta-feira, 27 de novembro, duas partidas: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125
  • Sábado, 28 de novembro, duas partidas: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180
  • Domingo, 29 de novembro, duas partidas: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280
  • Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £ 242 a £ 514.

Partidas da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos comuns para adultos em cada partida da fase de grupos sediada pelas seleções do Hemisfério Norte são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

  • Contra o Japão: £ 51 a £ 103
  • Contra a Austrália: £ 79 a £ 166
  • Contra a Nova Zelândia: £ 103 a £ 238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

  • Contra Fiji: € 30 a € 120
  • Contra a Argentina: € 40 a € 180
  • Contra a África do Sul: € 55 a € 210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

  • Contra o Japão: £ 30 a £ 65
  • Contra a Austrália: £ 40 a £ 100
  • Contra a Nova Zelândia: £ 85 a £ 160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

  • Contra o Japão: £ 26 a £ 66
  • Contra a Austrália: £ 38 a £ 78
  • Contra a Nova Zelândia: £ 68 a £ 128

França

  • Contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de € 30
  • Contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 30
  • Contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 25

Itália

  • Contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de € 32
  • Contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de € 12
  • Contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de € 35

À medida que as partidas se aproximarem, acompanhe o site oficial da competição e os sites das federações nacionais para obter mais informações. Consulte também sites de revenda, como StubHub e Ticombo, para conferir a disponibilidade atual.

Qual é a programação de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local)

Rodada e partida

Ingressos

Local

Sáb., 7 de nov. (12h40)

4ª rodada: Itália x África do Sul

Ingressos

Juventus Stadium, Turim

Sáb., 7 de nov. (14h10)

4ª rodada: Escócia x Nova Zelândia

Ingressos

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sáb., 7 de nov. (16h40)

4ª rodada: País de Gales x Japão

Ingressos

Millennium Stadium, Cardiff

Sáb., 7 de nov. (21h10)

4ª rodada: França x Fiji

Ingressos

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Dom., 8 de nov. (15h10)

4ª rodada: Inglaterra x Austrália

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sex., 13 de nov. (21h10)

5ª rodada: França x África do Sul

Ingressos

Stade de France, Paris

Sáb., 14 de nov. (12h40)

5ª rodada: Itália x Argentina

Ingressos

Stadio Luigi Ferraris, Gênova

Sáb., 14 de nov. (14h10)

5ª rodada: País de Gales x Nova Zelândia

Ingressos

Principality Stadium, Cardiff

Sáb., 14 de nov. (16h40)

5ª rodada: Inglaterra x Japão

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 14 de nov. (20h10)

5ª rodada: Irlanda x Fiji

Ingressos

Aviva Stadium, Dublin

Dom., 15 de nov. (15h10)

5ª rodada: Escócia x Austrália

Ingressos

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sáb., 21 de nov. (14h10)

6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 21 de nov. (14h10)

6ª rodada: Escócia x Japão

Ingressos

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sáb., 21 de nov. (16h40)

6ª rodada: Irlanda x África do Sul

Ingressos

Aviva Stadium, Dublin

Sáb., 21 de nov. (17h40)

6ª rodada: Itália x Fiji

Ingressos

Stadio Friuli, Udine

Sáb., 21 de nov. (20h10)

6ª rodada: País de Gales x Austrália

Ingressos

Principality Stadium, Cardiff

Sáb., 21 de nov. (21h10)

6ª rodada: França x Argentina

Ingressos

Stade de France, Paris

Sex., 27 de nov. (16h40)

Disputa do 11º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sex., 27 de nov. (20h10)

Disputa do 5º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 28 de nov. (13h10)

Disputa do 9º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 28 de nov. (16h40)

Disputa do 3º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Dom., 29 de nov. (13h10)

Disputa do 7º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Dom., 29 de nov. (16h40)

Final: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Quais seleções disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 seleções da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte

Seleções do Hemisfério Sul

Inglaterra

Argentina

França

Austrália

Irlanda

Fiji

Itália

Japão

Escócia

Nova Zelândia

País de Gales

África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar uma série de partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez todas as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

  • Série de verão (rodadas 1 a 3): Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.
  • Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as seleções do Hemisfério Sul.

Fim de semana das finais

O torneio chega ao ápice no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana de grandes jogos no final de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.

  • A grande final: A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrenta a primeira colocada do Hemisfério Sul, e a vencedora é oficialmente coroada campeã do Nations Championship.
  • Partidas de definição de posições: O confronto entre as segundas colocadas define o 3º lugar geral; o das terceiras colocadas define o 5º lugar, e assim por diante até o confronto entre as sextas colocadas.
  • Desafio entre hemisférios: Um sistema de pontuação semelhante ao da Ryder Cup acompanha a disputa pela supremacia geral entre os hemisférios durante todo o fim de semana das finais.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google