Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rugby union foram reformulados para dar lugar ao World Rugby Nations Championship, um torneio global unificado que começou em julho e chega ao ápice em novembro. Quer ver os melhores jogadores e seleções da modalidade em ação ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os “amistosos” sem importância, com a introdução de uma tabela de classificação, confrontos entre seleções dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham (domingo, 29 de novembro).

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o World Rugby Nations Championship 2026?

A edição inaugural do World Rugby Nations Championship 2026 acontece de 4 de julho a 29 de novembro. O torneio está dividido em duas etapas distintas, seguidas por uma fase final:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul.

: Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul. Série de outono (rodadas 4 a 6) : A competição é retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte.

: A competição é retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte. Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro.

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações anfitriãs, dependendo da partida.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são gerenciados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster.

: Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são gerenciados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster. Partidas da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos sites oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados de acordo com o tipo de partida e os diferentes períodos de prioridade:

Pré-vendas para clubes e detentores de títulos de assento : Os primeiros períodos de venda, reservados a grupos prioritários, como detentores de títulos de assento e clubes associados, começaram em janeiro de 2026.

: Os primeiros períodos de venda, reservados a grupos prioritários, como detentores de títulos de assento e clubes associados, começaram em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026. Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país abriu as vendas em momentos diferentes. Por exemplo, a venda ao público em geral para as partidas no Principality Stadium (País de Gales) começou em abril de 2026, após os períodos de prioridade para associados.

Embora os canais centralizados do torneio e as federações anfitriãs sejam a forma mais segura de comprar ingressos, quem pretende assistir a uma das próximas partidas do Nations Championship também pode considerar sites de revenda, como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com duas partidas e os pacotes para vários dias durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Sexta-feira, 27 de novembro, duas partidas : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Sábado, 28 de novembro, duas partidas : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Domingo, 29 de novembro, duas partidas : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £ 242 a £ 514.

Partidas da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos comuns para adultos em cada partida da fase de grupos sediada pelas seleções do Hemisfério Norte são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra o Japão: £ 51 a £ 103

Contra a Austrália: £ 79 a £ 166

Contra a Nova Zelândia: £ 103 a £ 238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Contra Fiji: € 30 a € 120

Contra a Argentina: € 40 a € 180

Contra a África do Sul: € 55 a € 210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra o Japão: £ 30 a £ 65

Contra a Austrália: £ 40 a £ 100

Contra a Nova Zelândia: £ 85 a £ 160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra o Japão: £ 26 a £ 66

Contra a Austrália: £ 38 a £ 78

Contra a Nova Zelândia: £ 68 a £ 128

França

Contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de € 30

Contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 30

Contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 25

Itália

Contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de € 32

Contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de € 12

Contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de € 35

À medida que as partidas se aproximarem, acompanhe o site oficial da competição e os sites das federações nacionais para obter mais informações. Consulte também sites de revenda, como StubHub e Ticombo, para conferir a disponibilidade atual.

Qual é a programação de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local) Rodada e partida Ingressos Local Sáb., 7 de nov. (12h40) 4ª rodada: Itália x África do Sul Ingressos Juventus Stadium, Turim Sáb., 7 de nov. (14h10) 4ª rodada: Escócia x Nova Zelândia Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 7 de nov. (16h40) 4ª rodada: País de Gales x Japão Ingressos Millennium Stadium, Cardiff Sáb., 7 de nov. (21h10) 4ª rodada: França x Fiji Ingressos Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom., 8 de nov. (15h10) 4ª rodada: Inglaterra x Austrália Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 13 de nov. (21h10) 5ª rodada: França x África do Sul Ingressos Stade de France, Paris Sáb., 14 de nov. (12h40) 5ª rodada: Itália x Argentina Ingressos Stadio Luigi Ferraris, Gênova Sáb., 14 de nov. (14h10) 5ª rodada: País de Gales x Nova Zelândia Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 14 de nov. (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 14 de nov. (20h10) 5ª rodada: Irlanda x Fiji Ingressos Aviva Stadium, Dublin Dom., 15 de nov. (15h10) 5ª rodada: Escócia x Austrália Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de nov. (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 21 de nov. (14h10) 6ª rodada: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de nov. (16h40) 6ª rodada: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 21 de nov. (17h40) 6ª rodada: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Udine Sáb., 21 de nov. (20h10) 6ª rodada: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 21 de nov. (21h10) 6ª rodada: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sex., 27 de nov. (16h40) Disputa do 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 27 de nov. (20h10) Disputa do 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de nov. (13h10) Disputa do 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de nov. (16h40) Disputa do 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de nov. (13h10) Disputa do 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Quais seleções disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 seleções da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar uma série de partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez todas as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as seleções do Hemisfério Sul.

Fim de semana das finais

O torneio chega ao ápice no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana de grandes jogos no final de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.