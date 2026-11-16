Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rugby union foram reformulados para dar origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio mundial unificado que começou em julho e chega ao auge em novembro. Quer ver os melhores jogadores e seleções da modalidade em ação? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição, disputada a cada dois anos, foi criada para acabar com os amistosos sem importância por meio de uma tabela de classificação, confrontos entre seleções dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham, no domingo, 29 de novembro.

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Qual é a programação de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data e horário local Rodada e jogo Ingressos Local Sáb., 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de novembro (16h40) 6ª rodada: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 21 de novembro (17h40) 6ª rodada: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Udine Sáb., 21 de novembro (20h10) 6ª rodada: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 21 de novembro (21h10) 6ª rodada: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sex., 27 de novembro (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 27 de novembro (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de novembro (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de novembro (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de novembro (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações anfitriãs, dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

: A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, conforme o tipo de jogo e as diversas janelas de prioridade:

Pré-vendas para clubes e titulares de direitos de assento : As primeiras janelas foram abertas em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de direitos de assento e clubes associados.

: As primeiras janelas foram abertas em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de direitos de assento e clubes associados. Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026. Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país iniciou as vendas em um momento diferente. Por exemplo, os ingressos para os jogos no Principality Stadium (País de Gales) ficaram disponíveis ao público em geral em abril de 2026, após as janelas de prioridade para associados.

Embora os canais centralizados do torneio e os das federações anfitriãs sejam a maneira mais segura de comprar ingressos, quem deseja assistir a uma próxima partida do Nations Championship pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para um dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com duas partidas e os pacotes para vários dias durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe adulto para 3 dias custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos comuns para adultos em cada jogo da fase de grupos, sediado pelas seleções do Hemisfério Norte, são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra a Nova Zelândia: £ 103 a £ 238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Contra a África do Sul: € 55 a € 210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra o Japão: £ 30 a £ 65

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra a Austrália: £ 38 a £ 78

França

Contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 25

Itália

Contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de € 35

À medida que os jogos se aproximarem, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções para obter mais informações. Confira também a disponibilidade atual em plataformas de revenda como StubHub e Ticombo.

Quando acontece o World Rugby Nations Championship 2026?

A edição inaugural do World Rugby Nations Championship 2026 acontece de 4 de julho a 29 de novembro. O torneio é dividido em duas etapas distintas, seguidas pelas finais:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul.

: Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul. Série de outono (rodadas 4 a 6) : A competição é retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte.

: A competição é retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte. Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro.

Quais seleções disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 seleções da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada seleção enfrenta uma vez as seis equipes do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada em seu desempenho contra as equipes do sul.

Fim de semana das finais

O torneio chega ao auge no Allianz Stadium, em Twickenham, em um único fim de semana de grandes jogos no final de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua posição final contra a equipe que terminou exatamente na mesma colocação do outro grupo.