O ano de 2027 começa com tudo para os fãs de basquete na Europa, com a chegada de alguns dos melhores jogadores do mundo ao continente. A Accor Arena, em Paris, recebe o confronto da temporada regular da NBA entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs em 14 de janeiro, e você já pode comprar ingressos.

A NBA segue estreitando sua relação com a capital francesa: esta será a sexta vez em sete anos que equipes da principal liga de basquete do mundo jogarão diante do apaixonado público parisiense.

Em 2025, a Accor Arena recebeu dois jogos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers. Os Spurs retornam em janeiro, acompanhados de sua sensação francesa de 2,24 m, Victor Wembanyama. Há dois anos, “Wemby” marcou 50 pontos na soma das duas partidas e tentará dar tudo de si mais uma vez.

O GOAL reúne todas as informações essenciais sobre os ingressos para o próximo jogo da NBA em Paris em 2027, incluindo preços e onde comprá-los.

Quando será o jogo da NBA em Paris em 2027?

Data Jogo (horário local) Ingressos Arena (localização) Quinta-feira, 14 de janeiro New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs (20h CET) Ingressos Accor Arena (Paris)

Depois do jogo em Paris, Pelicans e Spurs seguirão para o Reino Unido para o jogo da NBA em Manchester em 2027, cujos detalhes são os seguintes:

Data Jogo (horário local) Ingressos Arena (localização) Domingo, 17 de janeiro San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans (20h CET) Ingressos Co-op Live (Manchester)

Como comprar ingressos para o jogo da NBA em Paris em 2027

Embora os ingressos oficiais de venda geral para o jogo da NBA em Paris em 2027 estejam esgotados, ainda há pacotes premium oficiais disponíveis. Os ingressos da venda geral foram distribuídos por meio de um sorteio realizado pela Ticketmaster France.

As opções de hospitalidade podem ser adquiridas diretamente com a NBA Experiences. Elas não exigem participação no sorteio e incluem assentos nas arquibancadas inferiores ou superiores, além de benefícios premium, como jantares com lendas da NBA e recepções antes do jogo.

Além da compra direta nos canais oficiais de venda de ingressos, os fãs também podem adquirir lugares no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o jogo da NBA em Paris em 2027?

Os preços oficiais dos ingressos para o jogo da NBA em Paris em 2027, na Accor Arena, variam bastante conforme o setor e o tipo de pacote.

Arquibancada superior: ingresso padrão / categoria de entrada : Cerca de € 80 a € 120 pelo preço original, dependendo de a visão ser desobstruída ou limitada.

: Cerca de € 80 a € 120 pelo preço original, dependendo de a visão ser desobstruída ou limitada. Arquibancada inferior: ingresso padrão : Cerca de € 150 a € 300 pelo preço original, dependendo da fileira e da proximidade com a quadra.

: Cerca de € 150 a € 300 pelo preço original, dependendo da fileira e da proximidade com a quadra. Assentos na área da quadra, à beira da quadra e pacotes de experiência VIP : VIP padrão / área da quadra: a partir de € 500.

: VIP padrão / área da quadra: a partir de € 500. Pacotes oficiais da NBA Experiences: Variam de US$ 899 a US$ 7.199 (ou aproximadamente € 300 a mais de € 3.000, dependendo da categoria). Esses pacotes incluem opções nas categorias Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package e Sophomore. Entre os benefícios possíveis estão um jantar com lendas da NBA, acesso à House of Legends e ao NBA EXP Lounge, recepções de boas-vindas antes do jogo, passeios turísticos de barco pelo Sena e sessões de arremessos com lendas da NBA.

Acompanhe o portal oficial de ingressos da NBA para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da NBA em Paris

Há décadas, o programa NBA Global Games leva a liga a arenas da Europa, Ásia, África, Austrália e das Américas. Os primeiros jogos fora dos Estados Unidos remontam a 1978, quando o Washington Bullets disputou amistosos em Israel, na China e nas Filipinas.

Desde então, o programa se tornou uma das principais estratégias de expansão da liga, combinando amistosos de pré-temporada com jogos da temporada regular para levar o basquete da NBA a torcedores que raramente têm a oportunidade de vê-lo ao vivo.

Em janeiro de 2025, as atenções do basquete europeu se voltaram exclusivamente para Paris. Os dois confrontos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers tiveram muitos pontos e mantiveram o público que lotou a Accor Arena atento durante os quatro períodos.

Embora os dois jogos em Paris tenham sido repletos de pontos, eles ainda não chegam perto do confronto mais memorável da NBA na Europa. Em 2011, Toronto Raptors e New Jersey Nets se enfrentaram em Londres. Em uma partida emocionante que precisou de três prorrogações para definir o vencedor, o público da O2 Arena viu impressionantes 273 pontos, com destaque para o pivô italiano Andrea Bargnani, que marcou 35 pontos pelos Raptors.

Informações sobre a Accor Arena

A Accor Arena, em Paris, fica no 12º arrondissement, perto do bairro de Bercy. Com capacidade para cerca de 20.300 pessoas, recebe jogos da NBA esporadicamente desde a década de 1990. Este será o sexto jogo da temporada regular levado pela liga à capital francesa e a 16ª aparição da NBA no país no total.

A arena conta com boas opções de transporte público: as estações de metrô e RER de Bercy ficam a uma curta caminhada da entrada, o que a torna uma das grandes arenas europeias mais fáceis de acessar sem carro. Lá dentro, os assentos vão das fileiras íngremes da arquibancada superior, com vista para toda a quadra, aos setores premium da arquibancada inferior e à beira da quadra, oferecendo opções para diferentes orçamentos.