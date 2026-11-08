O ano de 2027 começa com tudo para os fãs europeus de basquete, com a chegada de alguns dos melhores jogadores do mundo ao continente. A Accor Arena, em Paris, recebe o confronto da temporada regular da NBA entre New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs em 14 de janeiro, e você já pode reservar seus ingressos.

A NBA segue fortalecendo sua relação com a capital francesa: esta será a sexta vez em sete anos que equipes da principal liga de basquete do planeta se apresentarão diante da apaixonada torcida parisiense.

Em 2025, a Accor Arena recebeu dois jogos emocionantes entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers. Os Spurs retornam em janeiro, acompanhados de Victor Wembanyama, sensação francesa de 2,24 m. Há dois anos, “Wemby” marcou 50 pontos ao longo das duas partidas e tentará dar o máximo novamente.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre os ingressos para o próximo NBA Paris Game 2027, incluindo preços e onde comprá-los.

Quando será o NBA Paris Game 2027?

Data Jogo (horário local) Ingressos Local (cidade) Quinta-feira, 14 de janeiro New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs (20h CET) Ingressos Accor Arena (Paris)

Depois do jogo em Paris, Pelicans e Spurs seguirão para o Reino Unido para o NBA Manchester Game 2027. Confira os detalhes:

Data Jogo (horário local) Ingressos Local (cidade) Domingo, 17 de janeiro San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans (15h30 GMT) Ingressos Co-op Live (Manchester)

Como comprar ingressos para o NBA Paris Game 2027

Embora os ingressos oficiais comuns para o NBA Paris Game 2027 estejam esgotados, ainda há pacotes premium oficiais disponíveis. A venda dos ingressos comuns foi feita por meio de um sorteio administrado pela Ticketmaster France.

As opções de hospitalidade podem ser adquiridas diretamente pela NBA Experiences. Elas não exigem participação no sorteio e incluem assentos nos setores inferiores ou superiores, além de benefícios premium, como jantares com lendas da NBA e recepções antes do jogo.

Além da venda direta pelos canais oficiais, os fãs também podem comprar lugares no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o NBA Paris Game 2027?

Os preços oficiais dos ingressos para o NBA Paris Game 2027 na Accor Arena variam bastante conforme o setor e o tipo de pacote.

Setor superior, ingresso padrão ou de entrada : Cerca de € 80 a € 120 pelo preço original, dependendo de a visão ser livre ou limitada.

: Cerca de € 80 a € 120 pelo preço original, dependendo de a visão ser livre ou limitada. Setor inferior, ingresso padrão : Cerca de € 150 a € 300 pelo preço original, dependendo da fileira e da proximidade com a quadra.

: Cerca de € 150 a € 300 pelo preço original, dependendo da fileira e da proximidade com a quadra. Assentos na quadra e pacotes de experiência VIP : Pacotes VIP ou assentos na quadra padrão a partir de € 500.

: Pacotes VIP ou assentos na quadra padrão a partir de € 500. Pacotes oficiais da NBA Experiences: Variam de US$ 899 a US$ 7.199 (ou aproximadamente € 300 a mais de € 3.000, dependendo da categoria). Entre as opções estão as categorias Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package e Sophomore. Os benefícios podem incluir um jantar com lendas da NBA, acesso à House of Legends, entrada no NBA EXP Lounge, recepções de boas-vindas antes do jogo, cruzeiros turísticos pelo Sena ou treinos de arremesso com lendas da NBA.

Acompanhe o portal oficial de ingressos da NBA para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o NBA Paris Game

Há décadas, o programa NBA Global Games leva a liga a arenas da Europa, Ásia, África, Austrália e das Américas. Os primeiros jogos fora do país aconteceram em 1978, quando o Washington Bullets disputou partidas de exibição em Israel, na China e nas Filipinas.

Desde então, o programa se tornou uma das principais estratégias de expansão da liga, combinando partidas de exibição de pré-temporada com jogos oficiais da temporada regular para levar o basquete da NBA a torcidas que raramente têm a oportunidade de vê-lo ao vivo.

Em janeiro de 2025, todas as atenções do basquete europeu se voltaram para Paris. Os dois confrontos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers tiveram muitos pontos e mantiveram os torcedores que lotaram a Accor Arena atentos durante os quatro quartos.

Embora os dois jogos em Paris tenham sido recheados de pontos, ainda não chegam perto do confronto mais memorável da NBA na Europa. Em 2011, Toronto Raptors e New Jersey Nets se enfrentaram em Londres. Numa partida emocionante que precisou de três prorrogações para definir o vencedor, o público da O2 Arena viu impressionantes 273 pontos. O pivô italiano Andrea Bargnani foi destaque, com 35 pontos para os Raptors.

Informações sobre a Accor Arena

A Accor Arena, em Paris, fica no 12º arrondissement, perto do bairro de Bercy, e tem capacidade para cerca de 20.300 pessoas. A arena recebe jogos da NBA esporadicamente desde a década de 1990. Este será o sexto jogo de temporada regular que a liga levará à capital francesa e sua 16ª apresentação no país, considerando todos os tipos de partida.

O local é bem servido por transporte público, com as estações de metrô e RER de Bercy a uma curta caminhada da entrada. Isso faz da arena uma das grandes sedes europeias mais fáceis de acessar sem carro. Lá dentro, as opções vão das fileiras inclinadas do setor superior, com visão de toda a quadra, aos setores premium inferiores e aos assentos à beira da quadra, oferecendo alternativas para diferentes orçamentos.