Algumas das maiores estrelas do basquete mundial desembarcarão no Reino Unido no início do ano. Embora equipes da NBA já tenham disputado jogos da temporada regular em solo britânico em dez ocasiões, esta será a primeira vez que uma cidade fora de Londres receberá uma partida.

Garanta hoje seus ingressos para ver San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans na Co-op Live, em Manchester, no dia 17 de janeiro.

Desde 2011, 14 equipes da NBA jogaram no Reino Unido, mas San Antonio e New Orleans serão estreantes nessa lista. Os torcedores britânicos terão a oportunidade de ver em ação nomes como Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson e Dejounte Murray.

A GOAL traz todas as informações essenciais sobre ingressos para o próximo jogo da NBA em Manchester, em 2027, incluindo preços e onde comprá-los.

Quando será o jogo da NBA em Manchester em 2027?

Data Partida (horário local) Ingressos Local Domingo, 17 de janeiro San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans (15h30 GMT) Ingressos Co-op Live (Manchester)

Como comprar ingressos para o jogo da NBA em Manchester em 2027

Embora os ingressos comuns oficiais para o jogo da NBA em Manchester em 2027 estejam esgotados, ainda há pacotes premium oficiais disponíveis. Os ingressos comuns foram distribuídos por meio de um sorteio realizado pela Ticketmaster.

As opções de hospitalidade podem ser adquiridas diretamente com a NBA Experiences. Elas não exigem participação no sorteio e vão de assentos no setor inferior a acesso à beira da quadra na categoria Hall of Fame. Os pacotes incluem benefícios premium, como recepção de boas-vindas antes do jogo, acesso ao NBA EXP Lounge, sessões de arremessos com lendas da NBA e fotos na quadra.

Além da compra direta pelos canais oficiais de venda, os torcedores também podem adquirir lugares no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o jogo da NBA em Manchester em 2027?

Durante o sorteio inicial e os períodos de pré-venda, os preços originais dos ingressos para o jogo da NBA em Manchester variaram de cerca de £ 60 a mais de £ 450, dependendo do setor.

Setor superior / nível 3 (entrada) : ingressos de £ 60 a £ 160 (no mercado de revenda, de £ 70 a £ 110). Esses lugares oferecem uma vista panorâmica a partir das fileiras mais altas da arena.

: ingressos de £ 60 a £ 160 (no mercado de revenda, de £ 70 a £ 110). Esses lugares oferecem uma vista panorâmica a partir das fileiras mais altas da arena. Setor premium do nível 2 / parte intermediária : ingressos em torno de £ 200. Esse setor oferece um equilíbrio entre preço e vista a partir da parte intermediária da arena.

: ingressos em torno de £ 200. Esse setor oferece um equilíbrio entre preço e vista a partir da parte intermediária da arena. Setor inferior / nível 1 : preços originais de £ 130 a £ 280. São os setores permanentes da parte inferior, mais próximos da quadra.

: preços originais de £ 130 a £ 280. São os setores permanentes da parte inferior, mais próximos da quadra. Piso / beira da quadra (área VIP): os preços originais começavam em £ 450. Esses lugares ficam no nível da quadra.

Acompanhe o portal oficial de ingressos da NBA para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Co-op Live

A Co-op Live, em Manchester, é uma das arenas de padrão mundial mais novas e maiores do Reino Unido. Ela fica no Etihad Campus, ao lado do City of Manchester Stadium.

Inaugurada em maio de 2024, tem capacidade para 23.500 pessoas, uma das maiores entre as arenas cobertas da Europa. A arena planeja receber cerca de 120 eventos por ano. Além do basquete, diversos outros eventos esportivos e de entretenimento já foram e serão realizados no local, incluindo boxe, netball, tênis, esportes eletrônicos, ginástica e shows.

Histórico dos jogos da NBA no Reino Unido

A O2 Arena, em Londres, recebeu todos os dez jogos anteriores da temporada regular da NBA, com os seguintes resultados: