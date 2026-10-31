Após adiamentos e mudanças de calendário no início da temporada, quando as estrelas da F1 chegarem ao Circuito Internacional de Lusail para o GP do Catar de 2026, no último fim de semana de novembro (27 a 29), terá passado quase um ano desde a última vez que os ídolos da modalidade estiveram no Oriente Médio. Não fique de fora: compre hoje seus ingressos para a corrida.

Os fãs dedicados de F1 na Ásia estarão ansiosos para ver os pilotos mais famosos do planeta de volta à ação na região. Embora Kimi Antonelli e a McLaren tenham dominado a maior parte da temporada, nomes como Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc elevaram o nível recentemente e tentarão manter a competitividade até o fim do campeonato. Verstappen busca uma impressionante quarta vitória consecutiva no Catar neste mês de novembro.

Pelo terceiro ano seguido, o GP do Catar abre a rodada dupla que encerra a temporada. A última corrida de 2026, o GP de Abu Dhabi, será disputada uma semana depois, em 6 de dezembro, no Circuito de Yas Marina. Em seguida, teremos uma espera de três meses até o início da temporada de F1 de 2027.

Seja para garantir um lugar na arquibancada, acesso à entrada geral ou experiências VIP, há ingressos para o GP do Catar para todos os gostos e bolsos. Deixe a GOAL explicar como comprar ingressos, quanto eles custam e qual é a programação para a próxima visita da F1 ao Circuito Internacional de Lusail.

Quando será o GP do Catar de F1 de 2026?

O GP do Catar de 2026 será realizado ao longo de todo o fim de semana, de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro.

Data Horário (local) Ingressos Circuito (localização) Domingo, 29 de novembro 19h (AST) Ingressos Circuito Internacional de Lusail (Lusail)

Como comprar ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026 por meio de diferentes canais. Eles são oferecidos pelo portal de ingressos da Fórmula 1, acessível diretamente pelo site oficial da F1, e pelo portal de ingressos do Circuito Internacional de Lusail, administrado diretamente pelo circuito.

Quem quiser garantir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub contam com o programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a corrida.

Quanto custam os ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026?

Os preços oficiais dos ingressos de três dias para adultos no GP do Catar de 2026 variam de 600 QAR (aproximadamente US$ 165) a 2.000 QAR (aproximadamente US$ 548) para as opções de entrada padrão. Todas as opções padrão de arquibancada e de acesso a áreas sem assentos são emitidas como passes digitais de três dias, válidos de sexta-feira a domingo.

Categoria do ingresso e setor Preço para três dias: QAR (USD) Principais características dos lugares Arquibancada principal (zonas A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (US$ 548) Assentos numerados e cobertos de frente para a linha de largada e chegada e os boxes Arquibancada norte 1.500 QAR (US$ 411) Assentos cobertos no fim da reta principal Arquibancadas das curvas 2, 3 e 16 1.000 QAR (US$ 274) Arquibancadas descobertas com vista para a ação em curvas importantes Entrada geral ('Lusail Hill') 600 QAR (US$ 165) Áreas abertas para assistir em pé, com vista para a pista

Mais perto do evento, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Circuito Internacional de Lusail para obter mais informações. Consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Programação do fim de semana do GP do Catar de F1 de 2026

Os treinos, a classificação e a corrida do GP do Catar estão distribuídos por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário (local, AST) Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 1 16h30 Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 2 20h Sábado, 28 de novembro Treino livre 3 17h30 Sábado, 28 de novembro Classificação 21h Domingo, 29 de novembro Corrida 19h

Onde será realizado o GP do Catar de F1 de 2026?

O Circuito Internacional de Lusail fica nos arredores da cidade de Lusail, ao norte de Doha, no Catar.

A pista tem 5,4 km de extensão, com uma reta principal de 1 km. O circuito foi inaugurado em 2004 e recebeu a primeira edição do Grande Prêmio de Motociclismo do Catar no mesmo ano.

Em 2007, foi instalada uma iluminação externa permanente para que o circuito pudesse receber corridas noturnas. No ano seguinte, o Grande Prêmio de Motociclismo do Catar de 2008 se tornou a primeira corrida noturna da história da MotoGP. A primeira edição do GP do Catar de F1 foi realizada em 2021. Antes da segunda edição do Grande Prêmio, em 2023, o circuito passou por melhorias e sua capacidade aumentou de 8.000 para 52.000 pessoas.

Lando Norris detém atualmente o recorde de volta em Lusail, após registrar 1min22s384 com sua McLaren durante o Grande Prêmio de 2024.

O que esperar do GP do Catar de 2026?

O GP do Catar foi realizado pela primeira vez em novembro de 2021, no Circuito Internacional de Lusail. Por causa da Copa do Mundo da FIFA de 2022, a prova só voltaria ao calendário da F1 em 2023, mas os organizadores fecharam um acordo para mantê-la por pelo menos dez anos.

A prova é uma das quatro corridas noturnas do calendário atual da Fórmula 1 (Abu Dhabi também é uma delas), o que torna o espetáculo ainda mais emocionante, com as luzes iluminando a pista e o horizonte da cidade. As temperaturas também são consideravelmente mais amenas à noite, para alívio de parte do público.

Além de acompanhar a emoção na pista, quem tem ingresso para o GP do Catar também pode aproveitar outras atrações. Todos os tipos de ingresso garantem acesso aos shows após a corrida, que contam com grandes nomes da música mundial. No ano passado, Seal e Metallica foram as atrações principais.

Se assistir de perto a um dos grandes momentos da temporada de F1 não for suficiente, há ainda o atrativo de aproveitar tudo o que os pontos de interesse da cidade de Doha têm a oferecer.

É uma cidade vibrante e bonita, com uma cultura rica e uma lista interminável de coisas para fazer e conhecer. Há experiências gastronômicas sofisticadas, muitos shopping centers, pontos turísticos deslumbrantes e maravilhas naturais para admirar, entre várias outras opções.

Após sediar recentemente diversos eventos de grande destaque, como a Copa do Mundo da FIFA de 2022, Doha se tornou rapidamente um destino de destaque no Oriente Médio para viajantes interessados em esporte e lazer, com opções para todos os orçamentos.

Os fãs de F1 que pretendem acompanhar toda a emoção na pista chegarão a Doha na época ideal do ano para aproveitar outras atividades na região. Entre novembro e março, o clima é mais favorável para passeios e atividades ao ar livre.