Como conseguir ingressos para a Liga Europa da UEFA 2026/27: calendário confirmado, informações sobre os times e mais

Com os resultados dos jogos de ida já definidos, os confrontos de volta em 18 e 19 de março vão determinar quais oito equipes seguirão na caminhada até a final em Istambul.

Não perca a chance de fazer parte do drama da Liga Europa da UEFA. Deixe o GOAL mostrar onde comprar ingressos e o que esperar.

Quais equipes estão jogando a Liga Europa?

A Liga Europa da UEFA de 2026/27 conta com 36 equipes competindo em um formato único e unificado de fase de liga.

Doze clubes se classificaram diretamente por meio de títulos de copas nacionais e boas campanhas nas ligas das principais divisões da Europa:

Inglaterra (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Espanha (La Liga): Celta de Vigo, Real Sociedad

Alemanha (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Itália (Serie A): AC Milan, Juventus

França (Ligue 1): Olympique de Marseille, Stade Rennais

Países Baixos (Eredivisie): AZ Alkmaar

As 24 vagas restantes na fase de liga com 36 equipes são definidas da seguinte forma:

Campeão da Liga Conferência da UEFA: vaga automática na fase de liga.

Fases qualificatórias e play-off (12 equipes): clubes que avançam pelas eliminatórias de verão, incluindo times como Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg e Ferencváros.

Transferidos do play-off da Champions League (11 equipes): clubes transferidos para a Liga Europa após as fases finais das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA.

Qual é o calendário da Liga Europa da UEFA 2026/27?

As fases qualificatórias da Liga Europa desta temporada começaram em julho de 2026, abrangendo quase 11 meses até a grande final em Frankfurt, em 26 de maio de 2027:

Fase de liga: 16 de setembro de 2026 a 28 de janeiro de 2027

Play-offs da fase mata-mata: 18 e 25 de fevereiro de 2027

Oitavas de final: 11 e 18 de março de 2027

Quartas de final: 8 e 15 de abril de 2027

Semifinais: 29 de abril e 6 de maio de 2027

Final: 26 de maio de 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Alemanha)

Como comprar ingressos para jogos da Liga Europa da UEFA?

Com exceção da final da Liga Europa da UEFA, em que os ingressos neutros são distribuídos por meio de um sorteio oficial da UEFA, os bilhetes para partidas individuais são vendidos diretamente pelos clubes participantes.

Os torcedores devem visitar o portal oficial de ingressos do clube mandante da partida que desejam assistir. Em confrontos de grande apelo, muitas vezes é necessário ser sócio oficial do clube para ter acesso aos primeiros lotes de ingressos.

Quando as cotas oficiais se esgotam, mercados secundários como o StubHub oferecem opções de revenda entre torcedores.

Quanto custam os ingressos para jogos da Liga Europa da UEFA?

O preço dos ingressos da Liga Europa da UEFA varia com base em vários fatores, incluindo a fase da competição, o perfil dos clubes envolvidos e a localização do assento.

Os ingressos primários com valor de face para jogos da fase de liga normalmente começam entre €30 e €60, enquanto duelos de mata-mata de grande apelo e confrontos de destaque têm preços mais altos..

Reserve ingressos para a Liga Europa da UEFAReserve agora



As visões gerais dos custos de ingressos para competições continentais de copa ilustram o enorme investimento financeiro necessário para acompanhar seu clube em viagens europeias fora de casa. Para tornar os 90 minutos ainda mais envolventes de casa, adicionar uma aposta estratégica usando bônus introdutórios de plataformas pode elevar sua experiência. Dê uma olhada em nosso diretório compilado de recompensas verificadas por meio do nosso código promocional megapari.