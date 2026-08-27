Como conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026/27: informações sobre o sorteio, times classificados, preços dos ingressos e mais

A busca pelo principal prêmio do futebol europeu retorna para a temporada 2026/27 da UEFA Champions League. Com a participação da elite dos clubes europeus na fase de liga expandida, com 36 equipes em grupo único, cada rodada promete drama de nível mundial na caminhada até a final da Champions League, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.

Após o sorteio oficial da fase de liga na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, todas as 36 equipes participantes descobriram seus oito adversários para a fase principal da competição.

Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain entra na campanha como o time a ser batido, ao lado de gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona no pote 1.

Jogos e calendário da UEFA Champions League 2026/27

Após o sorteio, cada clube recebeu oito adversários: quatro em casa e quatro fora, distribuídos entre quatro potes. A UEFA estruturou o calendário da fase de liga para ir de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.

Calendário de rodadas da fase de liga

Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026

Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026

Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026

Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026

Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026

Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026

Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027

Rodada 8: 27 de janeiro de 2027 (todos os 18 jogos da última rodada serão disputados simultaneamente)

Como funciona a definição dos jogos da Champions League?

Cada clube enfrenta dois adversários do pote 1, dois do pote 2, dois do pote 3 e dois do pote 4, encarando um time em casa e um fora de casa de cada pote.

Embora todos os oito confrontos sejam definidos durante o sorteio, a ordem cronológica exata dos jogos, as datas precisas das partidas e os horários de início (18h45 CET e 21h00 CET) são finalizados e publicados pela UEFA pouco depois do sorteio para evitar conflitos de agenda de estádios e cidades, além de acomodar as escolhas de transmissão.

Quando são os mata-matas da Champions League 2026/27?

Play-offs do mata-mata (9º ao 24º lugar): 16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027

Oitavas de final: 9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027

Quartas de final: 6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027

Semifinais: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027

Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)

Quais times se classificaram para a Champions League 2026/27?

Pote Clubes classificados Pote 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Pote 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pote 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pote 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando é a final da UEFA Champions League de 2027?

Data Jogo Local Ingressos sáb., 5 de junho de 2027 Final da UEFA Champions League (18h CET) Estadio Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?

A demanda por jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante as fases mata-mata e a final em Madri.

Portais de ingressos dos clubes: para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios dos clubes e pelas janelas de sorteio.

para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios dos clubes e pelas janelas de sorteio. Sorteio público oficial da UEFA: os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano estarão disponíveis para solicitação pelo portal oficial da UEFA em março de 2027.

os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano estarão disponíveis para solicitação pelo portal oficial da UEFA em março de 2027. Plataforma de revenda da UEFA: a única plataforma oficial, com valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores após o esgotamento das alocações primárias.

a única plataforma oficial, com valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores após o esgotamento das alocações primárias. Mercados secundários: para rodadas de alta demanda ou de última hora, plataformas secundárias como a LiveFootballTickets oferecem opções de mercado secundário.

Quanto custam os ingressos da Champions League?

Os ingressos primários comprados diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes ou nos sorteios públicos da UEFA oferecem preços fixos de valor de face

Fase do torneio / categoria Alocação de assentos Faixa oficial de valor de face Fase de liga Entrada geral €35 a €150 (£30 a £130) Mata-mata (oitavas às semifinais) Entrada geral €50 a €350 (£45 a £300) Final: Fans First Reservado para os torcedores dedicados dos finalistas €70 a €82 (~£60 / $80 a $100) Final: Categoria 3 Anéis superiores atrás dos gols / escanteios €180 a €210 (~£150 / $210) Final: Categoria 2 Anéis superior/intermediário das arquibancadas centrais e escanteios €560 a €650 (~£480 / $700 a $760) Final: Categoria 1 Laterais nobres e anel inferior das arquibancadas centrais €820 a €950 (~£700 / $1,100)

Preços de ingressos no mercado secundário e na revenda

Os preços em marketplaces de ingressos de terceiros variam de acordo com a popularidade do adversário, a urgência do jogo e a capacidade do estádio:

Fase de liga: jogos padrão normalmente começam entre $55 e $300+, embora confrontos de grande apelo, como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG, possam ultrapassar $600 a $1,000+.

Quartas de final e semifinais: confrontos de mata-mata com alta demanda normalmente começam em torno de £150 a £375+ ($200 a $500+) e têm média de £500 a £800+.

Final: os preços de revenda para a final da Champions League começam em torno de $1,350 a $2,500+ para assentos das categorias 3/4 e podem subir para $5,000 a $13,000+ para lugares centrais premium.

Quem já venceu a Champions League?

Ano Campeão Vice-campeão Placar Local 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milão 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (London) 2023 Manchester City Inter de Milão 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern de Munique Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pênaltis) San Siro (Milan)

Comparar os preços dos ingressos da Champions League e as opções de hospitalidade ilustra o valor premium associado a assistir aos principais clubes da Europa competindo sob os refletores. Para garantir que você esteja fazendo suas seleções de partidas em uma plataforma totalmente otimizada, com margens de odds competitivas, comparar os principais operadores é essencial. Explore nossa avaliação abrangente dos melhores sites de apostas do Reino Unido para aprimorar sua configuração de jogo.