A Liga das Nações da UEFA 2026/27, quinta edição da competição internacional, continua neste mês. Ao comprar ingressos hoje, você pode assistir às principais seleções europeias em ação pelo continente.

A fase de grupos da competição chega a um desfecho emocionante em novembro, com as equipes disputando dois jogos em apenas seis dias. Após o encerramento dessa fase, as quartas de final serão realizadas em março de 2027, seguidas pelas semifinais e pela final em junho de 2027.

Portugal defende o título da Liga das Nações da UEFA conquistado em 2025 e é a seleção mais vitoriosa da competição, pois também venceu a edição inaugural, em 2019. A Espanha busca chegar à quarta final consecutiva, depois de terminar como vice-campeã em 2021 e 2025 e conquistar o troféu em 2023.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações essenciais sobre os ingressos para a Liga das Nações da UEFA, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Liga das Nações da UEFA

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Qui., 12 de novembro (20h) Turquia x Bélgica Ingressos Estádio Gursel Aksel (İzmir) Qui., 12 de novembro (20h45) Itália x França Ingressos San Siro (Milão) Qui., 12 de novembro (20h45) República Tcheca x Espanha Ingressos Estádio Letna (Praga) Qui., 12 de novembro (19h45) Inglaterra x Croácia Ingressos Estádio de Wembley (Londres) Sex., 13 de novembro (20h45) Holanda x Grécia Ingressos Johan Cruijff ArenA (Amsterdã) Sex., 13 de novembro (20h45) Sérvia x Alemanha Ingressos Estádio Rajko Mitić (Belgrado) Sáb., 14 de novembro (18h) Noruega x País de Gales Ingressos Ullevaal Stadion (Oslo) Sáb., 14 de novembro (19h45) Portugal x Dinamarca Ingressos Estádio Municipal de Braga (Braga) Dom., 15 de novembro (20h45) Bélgica x Itália Ingressos Estádio Rei Balduíno (Bruxelas) Dom., 15 de novembro (20h45) França x Turquia Ingressos Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Dom., 15 de novembro (20h45) Croácia x República Tcheca Ingressos Opus Arena (Osijek) Dom., 15 de novembro (20h45) Espanha x Inglaterra Ingressos Wanda Metropolitano (Madri) Seg., 16 de novembro (20h45) Alemanha x Holanda Ingressos Olympiastadion (Berlim) Seg., 16 de novembro (21h45) Grécia x Sérvia Ingressos Panthessaliko (Volos) Ter., 17 de novembro (20h45) Dinamarca x Noruega Ingressos Parken Stadium (Copenhague) Ter., 17 de novembro (19h45) País de Gales x Portugal Ingressos Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendário completo da Liga das Nações da UEFA 2026/27

Fase Rodada Data(s) Ingressos Fase de grupos 5ª rodada 12 a 14 de novembro de 2026 Ingressos 6ª rodada 15 a 17 de novembro de 2026 Ingressos Quartas de final Jogos de ida 25 a 27 de março de 2027 A definir Jogos de volta 28 a 30 de março de 2027 A definir Fase final Semifinais 9 e 10 de junho de 2027 A definir Final 13 de junho de 2027 A definir

Como comprar ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27

Para a fase de grupos (setembro a novembro de 2026): Os ingressos oficiais para cada partida da fase de grupos são administrados integralmente pelas federações nacionais participantes. Você precisará comprá-los diretamente no portal oficial da federação de futebol da seleção anfitriã (por exemplo, England Football para os jogos da Inglaterra em casa, FAW para os jogos do País de Gales em casa etc.).

Para a fase final (junho de 2027): Os ingressos oficiais para a fase final serão distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os primeiros jogos da fase de grupos já estão à venda ou nas etapas finais de comercialização. A maioria das federações nacionais abre as vendas cerca de 4 a 6 semanas antes da rodada correspondente. A maior parte delas oferece acesso prioritário a membros de clubes de torcedores cadastrados (como o England Supporters Travel Club ou o programa de associação “Red Wall”, do País de Gales) antes de colocar os ingressos restantes à venda para o público geral.

Para a fase final da Liga das Nações (junho de 2027), as vendas ao público e os sorteios de inscrições para ingressos pela UEFA começarão em abril ou maio de 2027, depois que as quatro seleções finalistas se classificarem. Para se preparar para as finais de junho, vale criar uma conta “myUEFA” para receber alertas automáticos sobre os períodos de venda de ingressos.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27 são vendidos e têm seus preços definidos individualmente pela federação de futebol do país anfitrião, e não por um portal centralizado da UEFA. Como cada país estabelece seus preços conforme o estádio e o confronto, os valores e as categorias de ingressos variam de uma partida para outra.

Embora os setores exatos dependam inteiramente do estádio anfitrião, a maioria das federações divide os ingressos em 3 ou 4 categorias principais para o público, além de oferecer opções para famílias e ingressos premium.

Tomando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para jogos no Estádio de Wembley podem ser classificados aproximadamente da seguinte forma:

Categoria 1 (premium / setores inferiores e intermediários das laterais) : Fica ao longo das linhas laterais e oferece as melhores vistas. Os preços dos ingressos comuns para esses setores privilegiados variam de £ 65 a £ 80, com assentos premium disponíveis por valores de £ 95 a £ 120.

: Fica ao longo das linhas laterais e oferece as melhores vistas. Os preços dos ingressos comuns para esses setores privilegiados variam de £ 65 a £ 80, com assentos premium disponíveis por valores de £ 95 a £ 120. Categoria 2 (cantos / setores superiores das laterais) : Fica nos cantos do estádio ou em setores mais altos. Esses ingressos geralmente custam cerca de £ 45.

: Fica nos cantos do estádio ou em setores mais altos. Esses ingressos geralmente custam cerca de £ 45. Categoria 3 (setores atrás dos gols) : Muitas vezes é onde ficam os torcedores da casa mais barulhentos ou os setores destinados à torcida visitante. Os ingressos comuns para os setores atrás dos gols custam a partir de cerca de £ 35.

: Muitas vezes é onde ficam os torcedores da casa mais barulhentos ou os setores destinados à torcida visitante. Os ingressos comuns para os setores atrás dos gols custam a partir de cerca de £ 35. Setores familiares e ingressos com desconto: Muitos países anfitriões oferecem preços bastante reduzidos para famílias e jovens. Por exemplo, é possível encontrar ingressos para setores familiares por £ 25 para adultos e £ 12,50 para crianças menores de 16 anos.

Consulte os sites oficiais das seleções mais perto das partidas para obter informações adicionais e também os sites de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Quais seleções estão nos grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 França Alemanha Espanha Portugal Itália Holanda Croácia Dinamarca Bélgica Sérvia Inglaterra Noruega Turquia Grécia República Tcheca País de Gales

As duas primeiras colocadas de cada grupo avançarão às quartas de final, em março de 2027.

Quem venceu as últimas edições da Liga das Nações da UEFA?