A Liga das Nações da UEFA 2026/27, quinta edição da competição entre seleções, continua neste mês. Você pode assistir às principais seleções europeias em ação pelo continente comprando ingressos hoje.

A fase de grupos chega a um desfecho emocionante em novembro, com cada seleção disputando dois jogos em um intervalo de apenas seis dias. Após o fim dessa fase, as quartas de final acontecerão em março de 2027, seguidas pelas semifinais e pela final em junho de 2027.

Portugal defende o título da Liga das Nações da UEFA conquistado em 2025. A seleção portuguesa é a maior vencedora da competição, pois também ganhou a edição inaugural, em 2019. A Espanha busca chegar à quarta final consecutiva, após ser vice-campeã em 2021 e 2025 e levantar a taça em 2023.

Deixe a GOAL guiar você pelas principais informações sobre os ingressos da Liga das Nações da UEFA, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Liga das Nações da UEFA

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Sex., 13 de nov. (20h45) Holanda x Grécia Ingressos Johan Cruijff ArenA (Amsterdã) Sex., 13 de nov. (20h45) Sérvia x Alemanha Ingressos Estádio Rajko Mitić (Belgrado) Sáb., 14 de nov. (18h) Noruega x País de Gales Ingressos Ullevaal Stadion (Oslo) Sáb., 14 de nov. (19h45) Portugal x Dinamarca Ingressos Estádio Municipal de Braga (Braga) Dom., 15 de nov. (20h45) Bélgica x Itália Ingressos Estádio Rei Balduíno (Bruxelas) Dom., 15 de nov. (20h45) França x Turquia Ingressos Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Dom., 15 de nov. (20h45) Croácia x República Tcheca Ingressos Opus Arena (Osijek) Dom., 15 de nov. (20h45) Espanha x Inglaterra Ingressos Wanda Metropolitano (Madri) Seg., 16 de nov. (20h45) Alemanha x Holanda Ingressos Olympiastadion (Berlim) Seg., 16 de nov. (21h45) Grécia x Sérvia Ingressos Panthessaliko (Volos) Ter., 17 de nov. (20h45) Dinamarca x Noruega Ingressos Estádio Parken (Copenhague) Ter., 17 de nov. (19h45) País de Gales x Portugal Ingressos Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendário completo da Liga das Nações da UEFA 2026/27

Fase Rodada Data(s) Ingressos Fase de grupos 5ª rodada 12 a 14 de novembro de 2026 Ingressos 6ª rodada 15 a 17 de novembro de 2026 Ingressos Quartas de final Jogos de ida 25 a 27 de março de 2027 A definir Jogos de volta 28 a 30 de março de 2027 A definir Fase final Semifinais 9 e 10 de junho de 2027 A definir Final 13 de junho de 2027 A definir

Como comprar ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27

Para a fase de grupos (setembro a novembro de 2026): Os ingressos oficiais para cada partida da fase de grupos são administrados inteiramente pelas federações nacionais participantes. Você precisará comprá-los diretamente no portal oficial da federação de futebol da seleção mandante (por exemplo, England Football para jogos da Inglaterra em casa, FAW para jogos do País de Gales em casa, e assim por diante).

Para a fase final (junho de 2027): Os ingressos oficiais para a fase final serão distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os primeiros jogos da fase de grupos já estão à venda ou estão chegando ao fim de seus períodos de venda. A maioria das federações nacionais abre as vendas cerca de quatro a seis semanas antes da respectiva rodada. Em geral, elas dão acesso prioritário a clubes de torcedores cadastrados, como o England Supporters Travel Club ou o programa de associados “Red Wall”, do País de Gales, antes de colocar os ingressos restantes à venda para o público geral.

Para a fase final da Liga das Nações, em junho de 2027, as vendas ao público e os sorteios para solicitação de ingressos pela UEFA começarão em abril ou maio de 2027, depois que as quatro seleções finalistas estiverem classificadas. Para se preparar para as finais de junho, vale a pena criar uma conta “myUEFA” e receber alertas automáticos sobre os períodos de venda de ingressos.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27 são vendidos e têm seus preços definidos individualmente pela federação de futebol da seleção mandante, e não por um portal centralizado da UEFA. Como cada país estabelece seus preços de acordo com o estádio e o confronto, os valores e as definições das categorias variam de uma partida para outra.

Embora os setores dependam inteiramente do estádio mandante, a maioria das federações divide os ingressos em três ou quatro categorias principais para o público, além de oferecer opções para famílias e assentos premium.

Tomando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para jogos no Estádio de Wembley podem ser classificados aproximadamente da seguinte forma:

Categoria 1 (premium / setores inferiores e intermediários das laterais) : Fica ao longo das linhas laterais do campo e oferece as melhores vistas. Os ingressos comuns nesses setores privilegiados custam de £ 65 a £ 80, enquanto os assentos premium estão disponíveis por £ 95 a £ 120.

: Fica ao longo das linhas laterais do campo e oferece as melhores vistas. Os ingressos comuns nesses setores privilegiados custam de £ 65 a £ 80, enquanto os assentos premium estão disponíveis por £ 95 a £ 120. Categoria 2 (escanteios / setores superiores das laterais) : Fica nos cantos do estádio ou nos setores mais altos. Os ingressos costumam custar cerca de £ 45.

: Fica nos cantos do estádio ou nos setores mais altos. Os ingressos costumam custar cerca de £ 45. Categoria 3 (fundos / atrás dos gols) : Frequentemente abriga os torcedores mandantes mais participativos ou os setores reservados à torcida visitante. Os ingressos comuns atrás dos gols custam a partir de cerca de £ 35.

: Frequentemente abriga os torcedores mandantes mais participativos ou os setores reservados à torcida visitante. Os ingressos comuns atrás dos gols custam a partir de cerca de £ 35. Setores familiares e descontos: Muitas seleções mandantes oferecem preços bastante reduzidos para famílias e jovens. Por exemplo, é possível encontrar ingressos para setores familiares por £ 25 para adultos e £ 12,50 para menores de 16 anos.

À medida que os jogos se aproximarem, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais seleções estão nos grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 França Alemanha Espanha Portugal Itália Holanda Croácia Dinamarca Bélgica Sérvia Inglaterra Noruega Turquia Grécia República Tcheca País de Gales

As duas primeiras seleções de cada grupo avançarão às quartas de final, em março de 2027.

Quem venceu as últimas edições da Liga das Nações da UEFA?