A Liga das Nações da UEFA 2026/27, quinta edição da competição internacional, continua neste mês. Você pode ver as principais seleções europeias em ação pelo continente comprando ingressos hoje.

A fase de grupos da competição chega a um desfecho emocionante em novembro, com as equipes disputando duas partidas em apenas seis dias. Após o fim dessa fase, as quartas de final serão realizadas em março de 2027, enquanto as semifinais e a final acontecerão em junho de 2027.

Portugal defende o título da Liga das Nações da UEFA conquistado em 2025 e é a seleção mais vitoriosa da competição, tendo vencido também a edição inaugural, em 2019. A Espanha busca chegar à sua quarta final consecutiva, depois de ficar com o vice-campeonato em 2021 e 2025 e levantar o troféu em 2023.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações essenciais sobre os ingressos para a Liga das Nações da UEFA, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Liga das Nações da UEFA

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Segunda-feira, 16 de novembro (20h45) Alemanha x Holanda Ingressos Olympiastadion (Berlim) Segunda-feira, 16 de novembro (21h45) Grécia x Sérvia Ingressos Panthessaliko (Volos) Terça-feira, 17 de novembro (20h45) Dinamarca x Noruega Ingressos Parken Stadium (Copenhague) Terça-feira, 17 de novembro (19h45) País de Gales x Portugal Ingressos Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendário completo da Liga das Nações da UEFA 2026/27

Fase Rodada Data(s) Ingressos Fase de grupos 6ª rodada 15 a 17 de novembro de 2026 Ingressos Quartas de final Jogos de ida 25 a 27 de março de 2027 A confirmar Jogos de volta 28 a 30 de março de 2027 A confirmar Fase final Semifinais 9 e 10 de junho de 2027 A confirmar Final 13 de junho de 2027 A confirmar

Como comprar ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27

Para a fase de grupos (setembro a novembro de 2026): A venda dos ingressos oficiais para cada partida é administrada exclusivamente pelas federações nacionais participantes. Você precisará comprar os ingressos diretamente no portal oficial da federação de futebol da seleção mandante (por exemplo, England Football para os jogos da Inglaterra em casa, FAW para os do País de Gales, etc.).

Para a fase final (junho de 2027): Os ingressos oficiais para a fase final serão distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os primeiros jogos da fase de grupos já estão à venda ou estão nas etapas finais de comercialização. A maioria das federações nacionais abre as vendas cerca de 4 a 6 semanas antes da respectiva rodada. A maioria delas dá prioridade aos membros de clubes de torcedores cadastrados, como o England Supporters Travel Club ou o programa de associados “Red Wall”, do País de Gales, antes de disponibilizar os ingressos restantes ao público em geral.

Para a fase final da Liga das Nações (junho de 2027), as vendas ao público e os sorteios de ingressos da UEFA serão abertos em abril ou maio de 2027, depois que as quatro seleções finalistas estiverem classificadas. Para se preparar para as finais de junho, vale a pena criar uma conta “myUEFA” e receber alertas automáticos sobre os períodos de venda de ingressos.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27 são vendidos e têm seus preços definidos pela federação de futebol da seleção mandante de cada partida, e não por um portal centralizado da UEFA. Como cada país estabelece seus preços de acordo com o estádio e o confronto, os valores dos ingressos e a definição das categorias variam de um jogo para outro.

Embora os setores específicos dependam inteiramente do estádio mandante, a maioria das federações divide os ingressos em 3 ou 4 categorias principais para o público, além de oferecer opções para famílias e lugares premium.

Tomando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para jogos no Estádio de Wembley podem ser divididos aproximadamente da seguinte forma:

Categoria 1 (premium / setores inferiores e intermediários das laterais) : Localizados ao longo das linhas laterais, oferecem as melhores vistas. Os ingressos comuns nesses setores privilegiados custam de £ 65 a £ 80, enquanto os lugares premium estão disponíveis por valores de £ 95 a £ 120.

: Localizados ao longo das linhas laterais, oferecem as melhores vistas. Os ingressos comuns nesses setores privilegiados custam de £ 65 a £ 80, enquanto os lugares premium estão disponíveis por valores de £ 95 a £ 120. Categoria 2 (cantos / setores superiores das laterais) : Localizados nos cantos do estádio ou nos níveis mais altos. Normalmente, custam cerca de £ 45.

: Localizados nos cantos do estádio ou nos níveis mais altos. Normalmente, custam cerca de £ 45. Categoria 3 (setores atrás dos gols) : Muitas vezes, é onde ficam os torcedores mandantes mais barulhentos ou os setores reservados aos visitantes. Os ingressos comuns para esses setores custam a partir de cerca de £ 35.

: Muitas vezes, é onde ficam os torcedores mandantes mais barulhentos ou os setores reservados aos visitantes. Os ingressos comuns para esses setores custam a partir de cerca de £ 35. Setores familiares e descontos: Muitas seleções mandantes oferecem preços bastante reduzidos para famílias e jovens. Por exemplo, é possível encontrar ingressos para setores familiares por £ 25 para adultos e £ 12,50 para crianças menores de 16 anos.

Acompanhe os sites oficiais das seleções quando as partidas estiverem mais próximas para obter informações adicionais. Consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais seleções estão nos grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 França Alemanha Espanha Portugal Itália Holanda Croácia Dinamarca Bélgica Sérvia Inglaterra Noruega Turquia Grécia Tchéquia País de Gales

As duas primeiras colocadas de cada grupo avançarão às quartas de final em março de 2027.

Quais são as últimas campeãs da Liga das Nações da UEFA?