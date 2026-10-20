Conseguir um lugar nas arquibancadas da primeira divisão espanhola é uma das grandes experiências do futebol mundial, seja para assistir ao espetáculo de El Clásico no Spotify Camp Nou, sentir a atmosfera vibrante de San Mamés ou viver um dia de jogo no Santiago Bernabéu.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber, das datas dos grandes confrontos aos preços médios, para que você não perca nenhuma partida.

Próximos jogos de La Liga e ingressos

Onde posso comprar ingressos para La Liga?

Há várias opções de ingressos para os jogos de La Liga, de entradas avulsas a carnês para a temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos para La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes e procurar a seção de ingressos.

Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada partida, e talvez seja necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Também é possível comprá-los em bilheterias físicas, geralmente localizadas nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes ainda têm pontos de venda em diferentes locais das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir um lugar antes do início das vendas oficiais ou conseguir entradas de última hora, pode considerar plataformas de revenda como a StubHub.

Quando será o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, em outubro, com o confronto de volta marcado para maio, no Bernabéu.

O dérbi de Madri também tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro, pela 7ª rodada, antes do confronto de volta no Bernabéu, em 4 de abril de 2027, pela 30ª rodada.

Jogo Data e horário (hora local) Ingressos El Clásico: Barcelona x Real Madrid 25 de outubro de 2026 (a confirmar) Ingressos El Clásico: Real Madrid x Barcelona 9 de maio de 2027 (a confirmar) Ingressos

Quanto custam os ingressos para La Liga?

Os preços dos ingressos para La Liga variam bastante.

A maioria dos clubes oferece preços por faixa etária, com categorias para adultos, crianças e idosos, mas os critérios variam de um clube para outro.

Além desses fatores, a localização do assento no estádio tem grande influência no preço do ingresso, e os lugares com melhor vista costumam ser os mais caros. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria. Grandes confrontos contra adversários de renome, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atlético de Madrid) e El Clásico (Barcelona x Real Madrid), entram na faixa mais alta, com preços que sobem proporcionalmente.

O que esperar da temporada de La Liga?

O Barcelona chega a 2026/27 como bicampeão, depois que a equipe de Hansi Flick venceu o Real Madrid por 2 a 0 no El Clásico que decidiu o título da temporada passada e conquistou seu 29º título da liga com três jogos de antecedência. Foi o segundo título consecutivo desde que Flick assumiu o comando, em 2024. Nesse período, o clube também conquistou uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

O Real Madrid, por outro lado, teve uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha, em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o clube terminou em segundo lugar sem conquistar nenhum troféu, um resultado raro e doloroso para uma equipe de sua grandeza. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, que volta ao Bernabéu para uma segunda passagem 13 anos depois da primeira, enquanto o clube tenta reencontrar o caminho das vitórias.

Um jogador que nunca esteve tão em alta é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro de La Liga em suas duas primeiras temporadas na Espanha e chega a 2026/27 depois de se tornar apenas o segundo jogador da história das Copas do Mundo a conquistar duas vezes a Chuteira de Ouro. Ele marcou 10 gols e foi o artilheiro do torneio de 2026, na América do Norte, em que a França terminou em quarto lugar. Com um elenco entrosado e Mourinho, técnico que nunca passou uma temporada sem conquistar troféus em nenhum dos grandes clubes que comandou, o Real Madrid espera que Mbappe repita no campeonato espanhol o desempenho da Copa do Mundo e ajude a equipe a disputar o título.