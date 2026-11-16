Tivemos um verão sensacional de futebol durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026 na América do Norte, mas agora é a vez de as futuras lendas do esporte brilharem no Oriente Médio.

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA volta ao Catar para a edição de 2026, de 19 de novembro a 13 de dezembro, e você já pode comprar ingressos.

O torneio mundial de base ganhou importância desde que a FIFA revolucionou permanentemente seu formato, transformando-o em uma competição anual com 48 seleções. O Catar sediou o evento pela primeira vez em 2025 e continuará como sede até 2029.

Craques como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen já brilharam no torneio sub-17. Quem deixará sua marca desta vez? Você pode estar no Catar para descobrir pessoalmente.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 será disputada de 19 de novembro a 13 de dezembro no Catar, com 104 partidas ao todo.

As 48 seleções estão divididas em 12 grupos, de A a L. As duas melhores de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançam à fase eliminatória, que começa com a fase de 32 seleções.

As partidas serão disputadas em diversos campos de alto nível da Aspire Zone, em Doha. A final, no domingo, 13 de dezembro, será realizada no imponente Estádio Ahmed Bin Ali.

Fase do torneio Data(s) Ingressos Local(is) Fase de grupos 19 a 27 de novembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Fase de 32 seleções 30 de novembro a 1º de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Oitavas de final 3 e 4 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Quartas de final 7 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Semifinais 10 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (campos 2 e 7) Disputa do terceiro lugar 13 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (e disputa do terceiro lugar) 13 de dezembro Ingressos Estádio Ahmed Bin Ali (Doha)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 podem ser comprados diretamente pelos seguintes canais:

Plataforma principal : portal oficial de ingressos da FIFA ou página de ingressos dedicada à Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026.

: portal oficial de ingressos da FIFA ou página de ingressos dedicada à Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026. Plataforma local do torneio: a plataforma oficial do Catar como sede também está disponível em “Road to Qatar”.

Datas importantes e fases de venda

Fase de venda Data de início Público-alvo Pré-venda Visa 19 de outubro de 2026 Período exclusivo para titulares de cartões Visa Venda ao público geral 26 de outubro de 2026 Aberta a todos os torcedores com qualquer forma de pagamento aceita

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 custam a partir de QAR 20 (aproximadamente £ 4,20 / US$ 5,50) para os passes diários gerais. Os ingressos para a final custam de QAR 15 a QAR 35 (aproximadamente £ 3,20 a £ 7,20 / US$ 4,10 a US$ 9,60).

Categorias e preços dos ingressos

Passe diário:

A partir de QAR 20. Dá acesso geral a seis campos (campos 1, 3, 4, 5, 8 e 9) do Complexo de Competições da Aspire Zone em um único dia, com lugares ocupados por ordem de chegada, além de entrada no Festival dos Torcedores.

Passe para jogo de destaque:

A partir de QAR 35. Inclui todos os benefícios do passe diário e um lugar reservado em um dos dois campos principais (campo 2 ou campo 7) para uma partida importante ou de grande procura à sua escolha, sujeito à capacidade do campo.

Ingressos para a final (Estádio Ahmed Bin Ali):

Categoria 1: QAR 30 a QAR 35

Categoria 2: QAR 15

Acompanhe o site da FIFA e o site oficial do torneio para obter mais informações. Para consultar a disponibilidade atual, confira também sites de revenda, como a Ticombo.

Quais seleções disputarão a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 marca a estreia histórica do formato ampliado para 48 seleções. Os sete países a seguir participarão do torneio pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia e Vietnã.

Surpreendentemente, quatro dos últimos cinco campeões da Copa do Mundo Sub-17 (Nigéria, Inglaterra, Alemanha e Portugal) não se classificaram para a edição de 2026. Assim, o Brasil, que já conquistou o título quatro vezes, será a seleção mais vitoriosa entre as participantes.

Grupo Seleções classificadas Grupo A Catar, Panamá, Grécia, Egito Grupo B Nova Caledônia, Equador, Coreia do Sul, Uganda Grupo C Argentina, Austrália, Dinamarca, Moçambique Grupo D França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai Grupo E Itália, Costa do Marfim, Uzbequistão, Jamaica Grupo F Croácia, Cuba, Tadjiquistão, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nova Zelândia, Vietnã Grupo H Espanha, China, Marrocos, Fiji Grupo I Brasil, Costa Rica, República da Irlanda, Tanzânia Grupo J Estados Unidos, Argélia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camarões, Romênia, Venezuela Grupo L Japão, Colômbia, Honduras, Sérvia

Quem são os campeões mais recentes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA?

A Nigéria lidera o ranking histórico de campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, com cinco títulos desde a criação do torneio, em 1985.