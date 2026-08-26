A UEFA Conference League pode não ser a principal competição de clubes do continente, mas um título europeu é sempre algo muito valorizado e dá um enorme impulso aos clubes, e aos seus torcedores. Uma partida de futebol europeu sob os refletores é sempre eletrizante, e você pode garantir ingressos hoje mesmo.

Embora esta seja apenas a sexta edição da UEFA Conference League, a competição continua crescendo em prestígio. Ela tem oferecido uma plataforma para equipes emergentes ganharem exposição europeia e para clubes menores conquistarem vitórias internacionais de prestígio.

Com equipes como Brighton, Atalanta, Monaco e Ajax na briga pela glória da Conference League durante a campanha de 2026/27, teremos mais partidas emocionantes nos próximos meses.

Deixe a GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos da UEFA Conference League, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos selecionados da UEFA Conference League

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos qui., 15 de out. (21h) Atalanta x Pafos New Balance Arena (Bérgamo) Ingressos qui., 15 de out. (21h) Freiburg x Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Ingressos qui., 15 de out. (21h) Copenhagen x Sporting Braga Parken Stadium (Copenhague) Ingressos qui., 15 de out. (21h) Twente x Thun De Grolsch Veste (Enschede) Ingressos qui., 15 de out. (21h) Brann x Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Ingressos qui., 22 de out. (18h45) Crvena Zvezda x Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrado) Ingressos qui., 22 de out. (21h) Ajax x Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdã) Ingressos qui., 22 de out. (21h) Borac Banja Luka x KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Ingressos qui., 22 de out. (21h) Sporting Braga x Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Ingressos qui., 22 de out. (21h) Monaco x Freiburg Stade Louis II (Monaco) Ingressos

Como comprar ingressos para a UEFA Conference League

Os ingressos oficiais para a UEFA Conference League, tanto da fase de liga quanto do mata-mata, são vendidos exclusivamente pelos portais oficiais de ingressos dos respectivos clubes mandantes, enquanto os ingressos para a final da UEFA Conference League são vendidos de forma centralizada pelo Portal de Ingressos da UEFA.

Os torcedores da casa podem comprar ingressos oficiais diretamente pelo site oficial de seu clube. Cada clube define suas próprias regras de compra, geralmente exigindo associação ou priorizando os detentores de carnê de temporada antes de abrir uma janela de venda ao público geral.

A UEFA determina que os times da casa destinem ao menos 5% da capacidade de seus estádios aos torcedores visitantes. Esses ingressos para visitantes são distribuídos exclusivamente pelos canais oficiais de venda do clube visitante.

Os ingressos para a final de 2027 no Besiktas Park, em Istambul, serão vendidos diretamente pela UEFA por meio de um sistema neutro de sorteio público no site oficial da UEFA. que deve ser aberto em meados de março de 2027. As equipes que se classificarem para a final também receberão uma cota direta de ingressos para vender a seus próprios torcedores cadastrados.

Se estiverem buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da UEFA Conference League?

Os preços oficiais dos ingressos da UEFA Conference League variam significativamente dependendo de você estar comprando ingressos para jogos da fase de liga, do mata-mata ou para a grande final.

Para as partidas padrão da competição, os preços dos ingressos são controlados individualmente pelos clubes mandantes, o que significa que os valores refletem os padrões das ligas nacionais e as estruturas de assentos de cada estádio. Em geral, eles variam de aproximadamente £30 a £95.

No entanto, a UEFA impõe diretrizes rígidas para os torcedores visitantes. Na atual campanha 2026/27, os preços dos ingressos nos setores destinados à torcida visitante têm teto de €20.

Nas finais importantes recentes, como a final de 2026 em Leipzig, os ingressos oficiais vendidos pelo Portal de Ingressos da UEFA foram divididos em quatro categorias principais de assentos, além de opções especializadas:

Fans First : posicionados diretamente atrás dos gols. Esses assentos são reservados exclusivamente para torcedores cadastrados dos dois finalistas participantes (€25-€40).

Categoria 3 : localizada nos cantos e nos anéis superiores do estádio atrás das linhas de fundo (€45-€65).

Categoria 2 : situada nos cantos do estádio e nas fileiras mais altas das arquibancadas principais/laterais. (€140).

Categoria 1 : esses assentos ficam nas arquibancadas principais ao longo do campo, nos anéis inferior e intermediário, e oferecem uma visão privilegiada da lateral do gramado (€190).

Fique de olho nos sites oficiais dos clubes mais perto da data para mais informações e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quem está disputando a UEFA Conference League 2026/27?

36 equipes disputam a fase de liga da UEFA Conference League 2026/27. Esta é a terceira temporada em que o novo formato é utilizado, no qual cada equipe faz um total de 6 jogos contra 6 clubes diferentes em uma estrutura de liga.

As oito primeiras colocadas na liga se classificam automaticamente para as oitavas de final do mata-mata. As equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputam uma fase de playoff em ida e volta, com os 8 vencedores se juntando aos classificados automaticamente nas oitavas de final. A competição então segue em um formato tradicional de mata-mata até a final.

Abaixo, você encontra uma lista de todos os clubes atualmente envolvidos na fase de liga da Conference League 2026/27:

Lista de clubes da UEFA Conference League 2026/27