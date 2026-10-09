A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial em drama e ação sem parar, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados proporcionando emoções eletrizantes semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol de todo o mundo já salivam com a perspectiva do que os espera na campanha de 2026/27.

O Arsenal defenderá o título, após conquistar sua primeira taça da liga em 22 anos, mas certamente terá um teste duro contra equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe a GOAL trazer para você um panorama com todas as informações mais recentes sobre ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.

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Como comprar ingressos da Premier League

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, que estão disponíveis por meio dos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os clubes da elite do futebol inglês costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada. Depois, para aqueles que já foram a jogos em casa antes e são classificados por pontos de fidelidade. Por fim, para o público durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir assentos pelas vias oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como a LiveFootballTickets.

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Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adulto, júnior, estudante e idoso, mas essas faixas diferem de equipe para equipe.

Além disso, o lugar onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e o setor influenciam significativamente o preço, com as melhores vistas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias. Por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem cair em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.

Também vale destacar que a Premier League segue limitando os ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você está procurando uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de ir a uma partida, talvez seja interessante conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos para dias de jogo, bem como as faixas esperadas de carnê de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço dos ingressos

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Ainda restam carnês de temporada da Premier League?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de entrada geral para a temporada 2026/27.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham trabalham com listas de espera de longa data, algumas das quais podem ultrapassar 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera de mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade apertada.

O Fulham se destaca por atualmente ainda ter uma quantidade de carnês de temporada disponível, sem listas de espera formais e com as alocações sendo feitas por ordem de chegada

Vou precisar de uma associação para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com grande torcida. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema escalonado de venda de ingressos que prioriza:

Detentores de carnê de temporada Membros do clube (associações anuais pagas) Venda geral, se ainda restarem ingressos

Uma associação normalmente concede acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação geralmente é a única maneira de acessar ingressos regulares para partidas, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente os com maiores capacidades ou sem esgotar ingressos de forma tão consistente, podem permitir que não membros comprem ingressos mais perto do dia do jogo se ainda houver disponibilidade. Comprar uma associação aumenta significativamente suas chances e muitas vezes é o caminho mais confiável para garantir lugares.

Avaliar pacotes de ingressos da Premier League e os custos de viagem é essencial para torcedores que organizam viagens para assistir ao vivo a um futebol de classe mundial. Para se dar uma fantástica vantagem competitiva ao fazer apostas em partidas de casa, escolher uma das principais casas de apostas do Reino Unido com ofertas de boas-vindas é fundamental. Dê uma olhada em nossas recomendações de especialistas para as melhores apostas grátis disponíveis em plataformas verificadas.