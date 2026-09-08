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Onde posso comprar ingressos para a La Liga?

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos da La Liga, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes extras de hospitalidade.

Para comprar ingressos para a La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará ir até a seção "Ingressos".

Os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida, e você pode precisar criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que costumam ficar nos estádios dos clubes ou perto deles. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários lugares das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou conseguir ingressos de última hora, você pode considerar varejistas secundários, como a StubHub.

Quando é o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, em outubro, com o confronto de volta no Bernabéu em maio.

O dérbi de Madri também já tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro (7ª rodada), antes do jogo de volta no Bernabeu em 4 de abril de 2027 (30ª rodada).

Confronto Data e horário (hora local) Ingressos Dérbi de Madri: Atletico Madrid x Real Madrid 20 de setembro de 2026 (18:00) Ingressos El Clásico: Barcelona x Real Madrid 25 de outubro de 2026 (a confirmar) Ingressos Dérbi de Madri: Real Madrid x Atletico Madrid 4 de abril de 2027 (a confirmar) Ingressos El Clásico: Real Madrid x Barcelona 9 de maio de 2027 (a confirmar) Ingressos

Quanto custam os ingressos para a La Liga?

O custo dos ingressos para a La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços em faixas de acordo com grupos etários, incluindo categorias de adulto, júnior e sênior, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium muitas vezes tendo o maior custo. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atletico Madrid) e o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

O que esperar da temporada da La Liga?

O Barcelona chega para 2026/27 como bicampeão, depois que o time de Hansi Flick venceu o Real Madrid por 2 a 0 no El Clasico que decidiu o título na última temporada, garantindo sua 29ª taça da liga com três jogos de antecedência. Foi o segundo título consecutivo desde que Flick assumiu o comando em 2024, somado a uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha conquistadas nesse período.

Já o Real Madrid viveu uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o Real Madrid terminou em segundo sem um único troféu para mostrar por seus esforços, um desfecho raro e doloroso para um clube de sua grandeza. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, que volta ao Bernabeu para uma segunda passagem 13 anos depois da primeira, enquanto o clube busca voltar ao caminho das vitórias.

Um homem em alta como nunca é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro da La Liga em suas duas primeiras temporadas na Espanha, e chega a 2026/27 logo depois de se tornar apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a conquistar a Chuteira de Ouro duas vezes, terminando como artilheiro do torneio de 2026 na América do Norte com 10 gols, enquanto a França ficou em quarto lugar. Com um elenco estável e um técnico como Mourinho, que nunca passou uma temporada sem títulos em nenhum de seus grandes clubes, o Real Madrid estará desesperado para que a forma de Mbappe na Copa do Mundo se traduza em uma briga real pelo título no cenário doméstico.