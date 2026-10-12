Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rugby union foram reformulados e deram origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio global unificado que começou em julho e chega ao auge em novembro. Quer ver os melhores jogadores e equipes da modalidade em ação? Compre seus ingressos hoje.
A nova competição bienal foi criada para acabar com os amistosos sem importância por meio de uma tabela de classificação, confrontos entre equipes dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham, no domingo, 29 de novembro.
Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três últimas rodadas e a série de finais.
A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.
Quando acontece o World Rugby Nations Championship 2026?
A primeira edição do World Rugby Nations Championship acontece de 4 de julho a 29 de novembro de 2026. O torneio está dividido em duas etapas, seguidas por uma fase final:
- Série de verão (rodadas 1 a 3): Disputada de 4 a 18 de julho, com as equipes do Hemisfério Norte viajando para o sul.
- Série de outono (rodadas 4 a 6): Retomada de 6 a 21 de novembro, com as equipes do Hemisfério Sul disputando partidas no norte.
- Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro.
Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026
Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centrais do torneio ou pelas federações responsáveis pelos jogos, dependendo da partida.
- Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro): Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.
- Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas federações.
Os ingressos da competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, conforme o tipo de partida e as diversas janelas de prioridade:
- Pré-vendas para clubes e titulares de debêntures: As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, em janeiro de 2026.
- Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público geral em março de 2026.
- Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país iniciou as vendas em uma data diferente. Por exemplo, os ingressos para os jogos no Principality Stadium, no País de Gales, começaram a ser vendidos ao público geral em abril de 2026, após as janelas prioritárias para associados.
Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a Ticombo.
Transferências garantidas: A Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, o TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.
Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?
Os preços dos ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para dias individuais ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres.
Para cada dia com rodada dupla durante o fim de semana das finais, os preços oficiais são os seguintes:
- Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro: Ingressos para o dia custam de £20 a £125
- Rodada dupla de sábado, 28 de novembro: Ingressos para o dia custam de £40 a £180
- Rodada dupla de domingo, 29 de novembro: Ingressos para o dia custam de £125 a £280
- Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £242 a £514.
Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)
Os preços dos ingressos comuns para adultos nas partidas da fase de grupos sediadas pelas equipes do Hemisfério Norte são os seguintes:
Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)
- contra o Japão: £51 a £103
- contra a Austrália: £79 a £166
- contra a Nova Zelândia: £103 a £238
Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)
- contra Fiji: €30 a €120
- contra a Argentina: €40 a €180
- contra a África do Sul: €55 a €210
Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)
- contra o Japão: £30 a £65
- contra a Austrália: £40 a £100
- contra a Nova Zelândia: £85 a £160
País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)
- contra o Japão: £26 a £66
- contra a Austrália: £38 a £78
- contra a Nova Zelândia: £68 a £128
França
- contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de €30
- contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €30
- contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €25
Itália
- contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de €32
- contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de €12
- contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de €35
Para mais informações perto das partidas, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções nacionais. Consulte também plataformas de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.
Qual é a programação dos jogos do World Rugby Nations Championship 2026?
Data (e horário local)
Rodada e partida
Ingressos
Local
Sex., 6 de nov. (20h10)
R4: Irlanda x Argentina
Aviva Stadium, Dublin
Sáb., 7 de nov. (12h40)
R4: Itália x África do Sul
Juventus Stadium, Turim
Sáb., 7 de nov. (14h10)
R4: Escócia x Nova Zelândia
Murrayfield Stadium, Edimburgo
Sáb., 7 de nov. (16h40)
R4: País de Gales x Japão
Millennium Stadium, Cardiff
Sáb., 7 de nov. (21h10)
R4: França x Fiji
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
Dom., 8 de nov. (15h10)
R4: Inglaterra x Austrália
Allianz Stadium, Londres
Sex., 13 de nov. (21h10)
R5: França x África do Sul
Stade de France, Paris
Sáb., 14 de nov. (12h40)
R5: Itália x Argentina
Stadio Luigi Ferraris, Gênova
Sáb., 14 de nov. (14h10)
R5: País de Gales x Nova Zelândia
Principality Stadium, Cardiff
Sáb., 14 de nov. (16h40)
R5: Inglaterra x Japão
Allianz Stadium, Londres
Sáb., 14 de nov. (20h10)
R5: Irlanda x Fiji
Aviva Stadium, Dublin
Dom., 15 de nov. (15h10)
R5: Escócia x Austrália
Murrayfield Stadium, Edimburgo
Sáb., 21 de nov. (14h10)
R6: Inglaterra x Nova Zelândia
Allianz Stadium, Londres
Sáb., 21 de nov. (14h10)
R6: Escócia x Japão
Murrayfield Stadium, Edimburgo
Sáb., 21 de nov. (16h40)
R6: Irlanda x África do Sul
Aviva Stadium, Dublin
Sáb., 21 de nov. (17h40)
R6: Itália x Fiji
Stadio Friuli, Udine
Sáb., 21 de nov. (20h10)
R6: País de Gales x Austrália
Principality Stadium, Cardiff
Sáb., 21 de nov. (21h10)
R6: França x Argentina
Stade de France, Paris
Sex., 27 de nov. (16h40)
11º lugar: a definir x a definir
Allianz Stadium, Londres
Sex., 27 de nov. (20h10)
5º lugar: a definir x a definir
Allianz Stadium, Londres
Sáb., 28 de nov. (13h10)
9º lugar: a definir x a definir
Allianz Stadium, Londres
Sáb., 28 de nov. (16h40)
3º lugar: a definir x a definir
Allianz Stadium, Londres
Dom., 29 de nov. (13h10)
7º lugar: a definir x a definir
Allianz Stadium, Londres
Dom., 29 de nov. (16h40)
Final: a definir x a definir
Allianz Stadium, Londres
Quais equipes disputam o Nations Championship 2026?
O torneio reúne 12 equipes da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:
Equipes do Hemisfério Norte
Equipes do Hemisfério Sul
Inglaterra
Argentina
França
Austrália
Irlanda
Fiji
Itália
Japão
Escócia
Nova Zelândia
País de Gales
África do Sul
Qual é o formato do Nations Championship?
Em vez de disputar séries de vários jogos contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis equipes do outro grupo geográfico, em duas etapas distintas:
- A série de verão (rodadas 1 a 3): Disputada em julho. As equipes do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.
- A série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as equipes do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.
A classificação: Embora as equipes enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as equipes do Six Nations competem entre si na classificação conforme seu desempenho contra as equipes do sul.
Fim de semana das finais
A competição chega ao auge no Allianz Stadium, em Twickenham, durante um único fim de semana de grandes jogos no fim de novembro.
Todas as equipes viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua colocação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.
- A grande final: A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrenta a primeira colocada do Hemisfério Sul. A vencedora recebe o título oficial de campeã do Nations Championship.
- Disputas de colocação: O confronto entre as segundas colocadas define o 3º lugar geral; o duelo entre as terceiras define o 5º lugar, e assim por diante até o confronto entre as sextas colocadas.
- Desafio entre hemisférios: Um sistema de pontos no estilo da Ryder Cup acompanha qual hemisfério leva a melhor ao longo de todo o fim de semana das finais.