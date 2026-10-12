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Book Nations Championship 2026 tickets
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Como comprar ingressos para os jogos internacionais de rúgbi do outono de 2026: calendário do World Rugby Nations Championship, preços e mais

SHOPPING

Tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a edição inaugural do World Rugby Nations Championship

Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rúgbi de 15 foram reformulados e deram origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio global unificado que começou em julho e termina em novembro. Quer ver os melhores jogadores e equipes da modalidade ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os amistosos sem importância por meio de uma classificação, confrontos entre equipes de hemisférios diferentes e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham, no domingo, 29 de novembro.

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que recebe as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando acontece o World Rugby Nations Championship 2026?

A primeira edição do World Rugby Nations Championship acontece de 4 de julho a 29 de novembro de 2026. O torneio é dividido em dois períodos de competição, seguidos pelas finais:

  • Série de verão (rodadas 1 a 3): Disputada de 4 a 18 de julho, com as equipes do Hemisfério Norte viajando para o sul.
  • Série de outono (rodadas 4 a 6): Retomada de 6 a 21 de novembro, com as equipes do Hemisfério Sul jogando no norte.
  • Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que define o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro.

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações anfitriãs, dependendo da partida.

  • Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro): A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.
  • Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, conforme o tipo de partida e as diversas janelas de prioridade:

  • Pré-vendas para clubes e detentores de debêntures: As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários, como detentores de debêntures e clubes associados, em janeiro de 2026.
  • Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.
  • Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país abriu as vendas em uma data diferente. Por exemplo, os ingressos para as partidas no Principality Stadium, no País de Gales, ficaram disponíveis ao público em geral em abril de 2026, após as janelas de prioridade para associados.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: A Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante, dependendo da compra de ingressos para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para cada dia com rodada dupla no fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

  • Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro: Ingressos para o dia custam de £20 a £125
  • Rodada dupla de sábado, 28 de novembro: Ingressos para o dia custam de £40 a £180
  • Rodada dupla de domingo, 29 de novembro: Ingressos para o dia custam de £125 a £280
  • Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £242 a £514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos padrão para adultos em cada jogo da fase de grupos sediado pelas equipes do Hemisfério Norte são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

  • contra o Japão: £51 a £103
  • contra a Austrália: £79 a £166
  • contra a Nova Zelândia: £103 a £238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

  • contra Fiji: €30 a €120
  • contra a Argentina: €40 a €180
  • contra a África do Sul: €55 a €210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

  • contra o Japão: £30 a £65
  • contra a Austrália: £40 a £100
  • contra a Nova Zelândia: £85 a £160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

  • contra o Japão: £26 a £66
  • contra a Austrália: £38 a £78
  • contra a Nova Zelândia: £68 a £128

França

  • contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de €30
  • contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €30
  • contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €25

Itália

  • contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de €32
  • contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de €12
  • contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de €35

Para obter informações adicionais perto das partidas, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções nacionais. Para consultar a disponibilidade atual, veja também plataformas de revenda como a Ticombo.

Qual é o calendário de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local)

Rodada e partida

Ingressos

Local

Sex., 6 de nov. (20h10)

R4: Irlanda x Argentina

Ingressos

Aviva Stadium, Dublin

Sáb., 7 de nov. (12h40)

R4: Itália x África do Sul

Ingressos

Juventus Stadium, Turim

Sáb., 7 de nov. (14h10)

R4: Escócia x Nova Zelândia

Ingressos

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sáb., 7 de nov. (16h40)

R4: País de Gales x Japão

Ingressos

Millennium Stadium, Cardiff

Sáb., 7 de nov. (21h10)

R4: França x Fiji

Ingressos

Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Dom., 8 de nov. (15h10)

R4: Inglaterra x Austrália

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sex., 13 de nov. (21h10)

R5: França x África do Sul

Ingressos

Stade de France, Paris

Sáb., 14 de nov. (12h40)

R5: Itália x Argentina

Ingressos

Stadio Luigi Ferraris, Gênova

Sáb., 14 de nov. (14h10)

R5: País de Gales x Nova Zelândia

Ingressos

Principality Stadium, Cardiff

Sáb., 14 de nov. (16h40)

R5: Inglaterra x Japão

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 14 de nov. (20h10)

R5: Irlanda x Fiji

Ingressos

Aviva Stadium, Dublin

Dom., 15 de nov. (15h10)

R5: Escócia x Austrália

Ingressos

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sáb., 21 de nov. (14h10)

R6: Inglaterra x Nova Zelândia

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 21 de nov. (14h10)

R6: Escócia x Japão

Ingressos

Murrayfield Stadium, Edimburgo

Sáb., 21 de nov. (16h40)

R6: Irlanda x África do Sul

Ingressos

Aviva Stadium, Dublin

Sáb., 21 de nov. (17h40)

R6: Itália x Fiji

Ingressos

Stadio Friuli, Udine

Sáb., 21 de nov. (20h10)

R6: País de Gales x Austrália

Ingressos

Principality Stadium, Cardiff

Sáb., 21 de nov. (21h10)

R6: França x Argentina

Ingressos

Stade de France, Paris

Sex., 27 de nov. (16h40)

11º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sex., 27 de nov. (20h10)

5º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 28 de nov. (13h10)

9º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Sáb., 28 de nov. (16h40)

3º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Dom., 29 de nov. (13h10)

7º lugar: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Dom., 29 de nov. (16h40)

Final: a definir x a definir

Ingressos

Allianz Stadium, Londres

Quais equipes disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 equipes da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Equipes do Hemisfério Norte

Equipes do Hemisfério Sul

Inglaterra

Argentina

França

Austrália

Irlanda

Fiji

Itália

Japão

Escócia

Nova Zelândia

País de Gales

África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis equipes do outro grupo geográfico, em dois períodos distintos:

  • Série de verão (rodadas 1 a 3): Disputada em julho. As equipes do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.
  • Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as equipes do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as equipes enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela de seu próprio hemisfério. Por exemplo, as equipes do Six Nations disputam posições entre si com base no desempenho contra as equipes do sul.

Fim de semana das finais

A decisão acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, em um único fim de semana de grandes confrontos no final de novembro.

Todas as equipes viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.

  • Grande final: A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrenta a primeira colocada do Hemisfério Sul. A vencedora é oficialmente coroada campeã do Nations Championship.
  • Partidas de classificação: O confronto entre as segundas colocadas decide o 3º lugar geral; o duelo entre as terceiras colocadas define o 5º lugar, e assim por diante, até a partida entre as sextas colocadas.
  • Desafio entre hemisférios: Um sistema de pontos nos moldes da Ryder Cup acompanha qual hemisfério leva a melhor no conjunto de partidas de todo o fim de semana das finais.


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