Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rúgbi de 15 foram reformulados e deram origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio global unificado que começou em julho e termina em novembro. Quer ver os melhores jogadores e equipes da modalidade ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os amistosos sem importância por meio de uma classificação, confrontos entre equipes de hemisférios diferentes e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham, no domingo, 29 de novembro.

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que recebe as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando acontece o World Rugby Nations Championship 2026?

A primeira edição do World Rugby Nations Championship acontece de 4 de julho a 29 de novembro de 2026. O torneio é dividido em dois períodos de competição, seguidos pelas finais:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as equipes do Hemisfério Norte viajando para o sul.

Série de outono (rodadas 4 a 6) : Retomada de 6 a 21 de novembro, com as equipes do Hemisfério Sul jogando no norte.

Fim de semana das finais : Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que define o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro.

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações anfitriãs, dependendo da partida.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Jogos da fase de grupos (julho e novembro) : Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, conforme o tipo de partida e as diversas janelas de prioridade:

Pré-vendas para clubes e detentores de debêntures : As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários, como detentores de debêntures e clubes associados, em janeiro de 2026.

Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Vendas gerais para a fase de grupos : Cada país abriu as vendas em uma data diferente. Por exemplo, os ingressos para as partidas no Principality Stadium, no País de Gales, ficaram disponíveis ao público em geral em abril de 2026, após as janelas de prioridade para associados.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: A Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante, dependendo da compra de ingressos para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para cada dia com rodada dupla no fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £20 a £125

Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £40 a £180

Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £125 a £280

Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias) : Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £242 a £514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos padrão para adultos em cada jogo da fase de grupos sediado pelas equipes do Hemisfério Norte são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra o Japão: £51 a £103

contra a Austrália: £79 a £166

contra a Nova Zelândia: £103 a £238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

contra Fiji: €30 a €120

contra a Argentina: €40 a €180

contra a África do Sul: €55 a €210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra o Japão: £30 a £65

contra a Austrália: £40 a £100

contra a Nova Zelândia: £85 a £160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra o Japão: £26 a £66

contra a Austrália: £38 a £78

contra a Nova Zelândia: £68 a £128

França

contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de €30

contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €30

contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €25

Itália

contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de €32

contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de €12

contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de €35

Para obter informações adicionais perto das partidas, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções nacionais. Para consultar a disponibilidade atual, veja também plataformas de revenda como a Ticombo.

Qual é o calendário de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local) Rodada e partida Ingressos Local Sex., 6 de nov. (20h10) R4: Irlanda x Argentina Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 7 de nov. (12h40) R4: Itália x África do Sul Ingressos Juventus Stadium, Turim Sáb., 7 de nov. (14h10) R4: Escócia x Nova Zelândia Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 7 de nov. (16h40) R4: País de Gales x Japão Ingressos Millennium Stadium, Cardiff Sáb., 7 de nov. (21h10) R4: França x Fiji Ingressos Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom., 8 de nov. (15h10) R4: Inglaterra x Austrália Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 13 de nov. (21h10) R5: França x África do Sul Ingressos Stade de France, Paris Sáb., 14 de nov. (12h40) R5: Itália x Argentina Ingressos Stadio Luigi Ferraris, Gênova Sáb., 14 de nov. (14h10) R5: País de Gales x Nova Zelândia Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 14 de nov. (16h40) R5: Inglaterra x Japão Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 14 de nov. (20h10) R5: Irlanda x Fiji Ingressos Aviva Stadium, Dublin Dom., 15 de nov. (15h10) R5: Escócia x Austrália Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de nov. (14h10) R6: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 21 de nov. (14h10) R6: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de nov. (16h40) R6: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 21 de nov. (17h40) R6: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Udine Sáb., 21 de nov. (20h10) R6: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 21 de nov. (21h10) R6: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Quais equipes disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 equipes da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Equipes do Hemisfério Norte Equipes do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis equipes do outro grupo geográfico, em dois períodos distintos:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As equipes do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

Série de outono (rodadas 4 a 6) : Disputada em novembro. A situação se inverte, e as equipes do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as equipes enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela de seu próprio hemisfério. Por exemplo, as equipes do Six Nations disputam posições entre si com base no desempenho contra as equipes do sul.

Fim de semana das finais

A decisão acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, em um único fim de semana de grandes confrontos no final de novembro.

Todas as equipes viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.

Grande final : A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrenta a primeira colocada do Hemisfério Sul. A vencedora é oficialmente coroada campeã do Nations Championship.

Partidas de classificação : O confronto entre as segundas colocadas decide o 3º lugar geral; o duelo entre as terceiras colocadas define o 5º lugar, e assim por diante, até a partida entre as sextas colocadas.

Desafio entre hemisférios : Um sistema de pontos nos moldes da Ryder Cup acompanha qual hemisfério leva a melhor no conjunto de partidas de todo o fim de semana das finais.



