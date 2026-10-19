Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rugby union foram reformulados para dar origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio mundial unificado que começou em julho e termina neste mês de novembro. Quer ver os melhores jogadores e seleções da modalidade em ação ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para eliminar os amistosos sem importância, com a introdução de uma tabela de classificação, confrontos entre equipes dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham (domingo, 29 de novembro).

Três rodadas de jogos foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando acontece o World Rugby Nations Championship 2026?

A primeira edição do World Rugby Nations Championship 2026 acontece de 4 de julho a 29 de novembro. O torneio é dividido em duas etapas distintas, seguidas pelas finais:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as equipes do Hemisfério Norte viajando para o sul.

Série de outono (rodadas 4 a 6) : Retomada de 6 a 21 de novembro, com as equipes do Hemisfério Sul disputando partidas no norte.

Fim de semana das finais : Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão da competição, acontece no domingo, 29 de novembro.

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações anfitriãs, dependendo da partida.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster.

Jogos da fase de grupos (julho e novembro) : Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. Você pode comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, de acordo com o tipo de partida e as diversas janelas de prioridade:

Pré-vendas para clubes e titulares de direitos de assento : As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários, como titulares de direitos de assento e clubes associados, em janeiro de 2026.

Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Vendas gerais para a fase de grupos : Cada país iniciou suas vendas em um momento diferente. Por exemplo, os ingressos para os jogos no Principality Stadium (País de Gales) começaram a ser vendidos ao público em geral em abril de 2026, após as janelas prioritárias para associados.

Quem procura garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de ingressos para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para cada dia com rodada dupla durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £20 a £125

Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £40 a £180

Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £125 a £280

Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias) : Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote de 3 dias para adultos custa de £242 a £514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos comuns para adultos para cada jogo da fase de grupos, sediado pelas equipes do Hemisfério Norte, são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra o Japão: de £51 a £103

contra a Austrália: de £79 a £166

contra a Nova Zelândia: de £103 a £238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

contra Fiji: de €30 a €120

contra a Argentina: de €40 a €180

contra a África do Sul: de €55 a €210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra o Japão: de £30 a £65

contra a Austrália: de £40 a £100

contra a Nova Zelândia: de £85 a £160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra o Japão: de £26 a £66

contra a Austrália: de £38 a £78

contra a Nova Zelândia: de £68 a £128

França

contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de €30

contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €30

contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de €25

Itália

contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de €32

contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de €12

contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de €35

Para mais informações perto da data dos jogos, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda, como a Ticombo.

Qual é a programação de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local) Rodada e partida Ingressos Local Sex., 6 de nov. (20h10) Rodada 4: Irlanda x Argentina Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 7 de nov. (12h40) Rodada 4: Itália x África do Sul Ingressos Juventus Stadium, Turim Sáb., 7 de nov. (14h10) Rodada 4: Escócia x Nova Zelândia Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 7 de nov. (16h40) Rodada 4: País de Gales x Japão Ingressos Millennium Stadium, Cardiff Sáb., 7 de nov. (21h10) Rodada 4: França x Fiji Ingressos Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom., 8 de nov. (15h10) Rodada 4: Inglaterra x Austrália Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 13 de nov. (21h10) Rodada 5: França x África do Sul Ingressos Stade de France, Paris Sáb., 14 de nov. (12h40) Rodada 5: Itália x Argentina Ingressos Stadio Luigi Ferraris, Gênova Sáb., 14 de nov. (14h10) Rodada 5: País de Gales x Nova Zelândia Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 14 de nov. (16h40) Rodada 5: Inglaterra x Japão Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 14 de nov. (20h10) Rodada 5: Irlanda x Fiji Ingressos Aviva Stadium, Dublin Dom., 15 de nov. (15h10) Rodada 5: Escócia x Austrália Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de nov. (14h10) Rodada 6: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 21 de nov. (14h10) Rodada 6: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de nov. (16h40) Rodada 6: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 21 de nov. (17h40) Rodada 6: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Udine Sáb., 21 de nov. (20h10) Rodada 6: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 21 de nov. (21h10) Rodada 6: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Quais equipes disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 equipes da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Equipes do Hemisfério Norte Equipes do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato de disputa do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis equipes do outro grupo geográfico, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As equipes do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

Série de outono (rodadas 4 a 6) : Disputada em novembro. A situação se inverte: as equipes do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as equipes enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as equipes do Six Nations disputam entre si posições em uma classificação baseada no desempenho contra as equipes do sul.

Fim de semana das finais

O desfecho acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, durante um único fim de semana de grandes jogos no final de novembro.

Todas as equipes viajam a Londres para disputar uma partida de definição de posição contra a equipe que terminou exatamente na mesma colocação no outro grupo.

A grande final : A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrenta a primeira colocada do Hemisfério Sul. A vencedora será oficialmente coroada campeã do Nations Championship.

Jogos de definição de posição : O confronto entre as segundas colocadas define o 3º lugar geral; o duelo entre as terceiras colocadas define o 5º lugar, e assim por diante até o confronto entre as sextas colocadas.

Desafio dos hemisférios : Um sistema de pontos no estilo da Ryder Cup acompanha qual hemisfério leva a melhor no conjunto dos jogos ao longo de todo o fim de semana das finais.



