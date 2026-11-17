Que tal aproveitar ainda mais a NFL neste fim de ano e reservar seus ingressos hoje? Quatro confrontos da semana 16 serão disputados na véspera e no dia de Natal, começando por Philadelphia Eagles x Houston Texans em 24 de dezembro e terminando com Seattle Seahawks x Los Angeles Rams em 25 de dezembro.

Os estádios que receberão as partidas entram no clima natalino com decoração, música festiva, acessórios de torcedores inspirados no Papai Noel e encontros de torcedores antes dos jogos em meio ao frio, o que também torna a experiência mais especial. Com apenas três semanas restantes na temporada regular, a disputa por vagas nos playoffs acrescenta ainda mais emoção às partidas.

A NFL e suas emissoras parceiras também costumam contratar grandes nomes da música para shows de intervalo de Natal no estilo do Super Bowl, como a apresentação marcante de Beyoncé, apelidada de 'Beyoncé Bowl', durante Ravens x Texans em 2024, e a de Snoop Dogg durante Lions x Vikings em 2025.

Os outros jogos de 25 de dezembro, disputados mais cedo, são Chicago Bears x Green Bay Packers e Denver Broncos x Buffalo Bills. A GOAL apresenta tudo o que você precisa saber sobre os ingressos para os jogos de Natal da NFL, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é o calendário dos jogos de Natal da NFL em 2026?

Data Jogos (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Quinta-feira, 24 de dezembro Philadelphia Eagles x Houston Texans (20h15 ET) Ingressos Lincoln Financial Field (Filadélfia) Sexta-feira, 25 de dezembro Chicago Bears x Green Bay Packers (12h CT) Ingressos Soldier Field (Chicago) Sexta-feira, 25 de dezembro Denver Broncos x Buffalo Bills (14h30 MT) Ingressos Empower Field at Mile High (Denver) Sexta-feira, 25 de dezembro Seattle Seahawks x Los Angeles Rams (17h15 PT) Ingressos Lumen Field (Seattle)

O restante do calendário da semana 16 da NFL é o seguinte:

Data Jogos (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Domingo, 27 de dezembro New Orleans Saints x Arizona Cardinals (12h CT) Ingressos Caesars Superdome (Nova Orleans) Domingo, 27 de dezembro Miami Dolphins x Los Angeles Chargers (13h ET) Ingressos Hard Rock Stadium (Miami) Domingo, 27 de dezembro New York Jets x New England Patriots (13h ET) Ingressos MetLife Stadium (East Rutherford) Domingo, 27 de dezembro Baltimore Ravens x Cleveland Browns (13h ET) Ingressos M&T Bank Stadium (Baltimore) Domingo, 27 de dezembro Las Vegas Raiders x Tennessee Titans (13h05 PT) Ingressos Allegiant Stadium (Las Vegas) Domingo, 27 de dezembro Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers (15h25 CT) Ingressos GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Domingo, 27 de dezembro Dallas Cowboys x Jacksonville Jaguars (19h20 CT) Ingressos AT&T Stadium (Arlington) Domingo, 27 de dezembro Pittsburgh Steelers x Carolina Panthers (a confirmar) Ingressos Acrisure Stadium (Pittsburgh) Domingo, 27 de dezembro Minnesota Vikings x Washington Commanders (a confirmar) Ingressos U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Domingo, 27 de dezembro Indianapolis Colts x Cincinnati Bengals (a confirmar) Ingressos Lucas Oil Stadium (Indianápolis) Domingo, 27 de dezembro Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers (a confirmar) Ingressos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Segunda-feira, 28 de dezembro Detroit Lions x New York Giants (20h15 ET) Ingressos Ford Field (Detroit)

Como comprar ingressos para os jogos de Natal da NFL em 2026

Os ingressos oficiais para a rodada tripla do dia de Natal de 2026, assim como para o jogo da véspera, foram colocados à venda originalmente em maio, junto com o calendário completo da temporada.

Você pode comprar ingressos oficiais diretamente pelos parceiros de venda da liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Cada franquia anfitriã administra sua bilheteria oficial por meio da página do clube na Ticketmaster.

Para pacotes que incluem ingressos, serviços de hospitalidade antes dos jogos e hospedagem, é possível fazer a reserva pela On Location, fornecedora oficial de hospitalidade da NFL.

Os ingressos também podem ser comprados no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprá-los de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos de Natal da NFL em 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos da NFL na véspera e no dia de Natal de 2026 vão de cerca de US$ 46 a mais de US$ 680, dependendo do confronto e do setor, da seguinte forma:

Philadelphia Eagles x Houston Texans : de US$ 46 a mais de US$ 300 (da área para assistir em pé ao setor de nível 100)

: de US$ 46 a mais de US$ 300 (da área para assistir em pé ao setor de nível 100) Chicago Bears x Green Bay Packers : de US$ 400 a mais de US$ 680 (dos setores de níveis 300/400 ao setor de nível 100)

: de US$ 400 a mais de US$ 680 (dos setores de níveis 300/400 ao setor de nível 100) Denver Broncos x Buffalo Bills : de US$ 250 a mais de US$ 550 (do setor de nível 500 ao setor de nível 100)

: de US$ 250 a mais de US$ 550 (do setor de nível 500 ao setor de nível 100) Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: de US$ 268 a mais de US$ 650 (do setor de nível 300 ao setor de nível 100)

Acompanhe o portal oficial de ingressos da NFL e os sites das equipes para obter mais informações, ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Philadelphia Eagles x Houston Texans: tudo o que você precisa saber

Philadelphia Eagles PHI Sequência Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG D Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 73 Todos os jogos Todos os jogos Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU D Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU V Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG D Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 149

Confrontos Empate 5 0 0 NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FJ NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FJ NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FJ NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FJ NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FJ 150 Pontos marcados 102

Chicago Bears x Green Bay Packers: tudo o que você precisa saber

Chicago Bears CHI Sequência Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Todos os jogos Todos os jogos Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI V Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 129 Todos os jogos Todos os jogos Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN D New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB V Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB D Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 122

Confrontos Empate 3 0 2 NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FJ NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FJ NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FJ NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FJ NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FJ 105 Pontos marcados 124

Denver Broncos x Buffalo Bills: tudo o que você precisa saber

Denver Broncos DEN Sequência Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Todos os jogos Todos os jogos Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 124 Todos os jogos Todos os jogos New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF V Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 160

Confrontos Empate 2 0 3 NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FJ NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FJ NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FJ NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FJ NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FJ 98 Pontos marcados 173

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: tudo o que você precisa saber

Seattle Seahawks SEA Sequência Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Todos os jogos Todos os jogos Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA V Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 89 Todos os jogos Todos os jogos Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA V Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 129