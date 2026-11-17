Que tal aproveitar ainda mais a NFL neste fim de ano e reservar seus ingressos hoje? Quatro confrontos da semana 16 serão disputados na véspera e no dia de Natal, começando por Philadelphia Eagles x Houston Texans em 24 de dezembro e terminando com Seattle Seahawks x Los Angeles Rams em 25 de dezembro.
Os estádios que receberão as partidas entram no clima natalino com decoração, música festiva, acessórios de torcedores inspirados no Papai Noel e encontros de torcedores antes dos jogos em meio ao frio, o que também torna a experiência mais especial. Com apenas três semanas restantes na temporada regular, a disputa por vagas nos playoffs acrescenta ainda mais emoção às partidas.
A NFL e suas emissoras parceiras também costumam contratar grandes nomes da música para shows de intervalo de Natal no estilo do Super Bowl, como a apresentação marcante de Beyoncé, apelidada de 'Beyoncé Bowl', durante Ravens x Texans em 2024, e a de Snoop Dogg durante Lions x Vikings em 2025.
Os outros jogos de 25 de dezembro, disputados mais cedo, são Chicago Bears x Green Bay Packers e Denver Broncos x Buffalo Bills. A GOAL apresenta tudo o que você precisa saber sobre os ingressos para os jogos de Natal da NFL, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Qual é o calendário dos jogos de Natal da NFL em 2026?
Data
Jogos (horário local)
Ingressos
Estádio (cidade)
Quinta-feira, 24 de dezembro
Philadelphia Eagles x Houston Texans (20h15 ET)
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
Sexta-feira, 25 de dezembro
Chicago Bears x Green Bay Packers (12h CT)
Soldier Field (Chicago)
Sexta-feira, 25 de dezembro
Denver Broncos x Buffalo Bills (14h30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Sexta-feira, 25 de dezembro
Seattle Seahawks x Los Angeles Rams (17h15 PT)
Lumen Field (Seattle)
O restante do calendário da semana 16 da NFL é o seguinte:
Data
Jogos (horário local)
Ingressos
Estádio (cidade)
Domingo, 27 de dezembro
New Orleans Saints x Arizona Cardinals (12h CT)
Caesars Superdome (Nova Orleans)
Domingo, 27 de dezembro
Miami Dolphins x Los Angeles Chargers (13h ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Domingo, 27 de dezembro
New York Jets x New England Patriots (13h ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Domingo, 27 de dezembro
Baltimore Ravens x Cleveland Browns (13h ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Domingo, 27 de dezembro
Las Vegas Raiders x Tennessee Titans (13h05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Domingo, 27 de dezembro
Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers (15h25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domingo, 27 de dezembro
Dallas Cowboys x Jacksonville Jaguars (19h20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Domingo, 27 de dezembro
Pittsburgh Steelers x Carolina Panthers (a confirmar)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Domingo, 27 de dezembro
Minnesota Vikings x Washington Commanders (a confirmar)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Domingo, 27 de dezembro
Indianapolis Colts x Cincinnati Bengals (a confirmar)
Lucas Oil Stadium (Indianápolis)
Domingo, 27 de dezembro
Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers (a confirmar)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Segunda-feira, 28 de dezembro
Detroit Lions x New York Giants (20h15 ET)
Ford Field (Detroit)
Como comprar ingressos para os jogos de Natal da NFL em 2026
Os ingressos oficiais para a rodada tripla do dia de Natal de 2026, assim como para o jogo da véspera, foram colocados à venda originalmente em maio, junto com o calendário completo da temporada.
Você pode comprar ingressos oficiais diretamente pelos parceiros de venda da liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Cada franquia anfitriã administra sua bilheteria oficial por meio da página do clube na Ticketmaster.
Para pacotes que incluem ingressos, serviços de hospitalidade antes dos jogos e hospedagem, é possível fazer a reserva pela On Location, fornecedora oficial de hospitalidade da NFL.
Os ingressos também podem ser comprados no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprá-los de última hora.
Quanto custam os ingressos para os jogos de Natal da NFL em 2026?
Os preços dos ingressos oficiais para os jogos da NFL na véspera e no dia de Natal de 2026 vão de cerca de US$ 46 a mais de US$ 680, dependendo do confronto e do setor, da seguinte forma:
- Philadelphia Eagles x Houston Texans: de US$ 46 a mais de US$ 300 (da área para assistir em pé ao setor de nível 100)
- Chicago Bears x Green Bay Packers: de US$ 400 a mais de US$ 680 (dos setores de níveis 300/400 ao setor de nível 100)
- Denver Broncos x Buffalo Bills: de US$ 250 a mais de US$ 550 (do setor de nível 500 ao setor de nível 100)
- Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: de US$ 268 a mais de US$ 650 (do setor de nível 300 ao setor de nível 100)
Acompanhe o portal oficial de ingressos da NFL e os sites das equipes para obter mais informações, ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
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