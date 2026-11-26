Que tal aproveitar ainda mais a NFL nas festas de fim de ano e garantir hoje mesmo seus ingressos? Quatro confrontos da semana 16 acontecem na véspera e no dia de Natal, começando com Philadelphia Eagles x Houston Texans em 24 de dezembro e terminando com Seattle Seahawks x Los Angeles Rams em 25 de dezembro.

Os estádios que recebem as partidas entram no clima natalino com decorações, músicas festivas, acessórios de torcedor inspirados no Papai Noel e encontros de torcedores antes dos jogos em meio ao frio, o que torna a experiência ainda mais especial. Com apenas três semanas restantes na temporada regular, a disputa por vagas nos playoffs também aumenta a emoção das partidas.

A NFL e suas parceiras de transmissão também costumam contratar grandes estrelas da música para shows natalinos no intervalo, ao estilo do Super Bowl. Entre os exemplos estão a apresentação marcante de Beyoncé, apelidada de «Beyoncé Bowl», durante Ravens x Texans em 2024, e a de Snoop Dogg durante Lions x Vikings em 2025.

Os outros jogos, disputados mais cedo em 25 de dezembro, são Chicago Bears x Green Bay Packers e Denver Broncos x Buffalo Bills. A GOAL apresenta todas as informações sobre ingressos para os jogos de Natal da NFL, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é o calendário dos jogos de Natal da NFL de 2026?

Data Jogos (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Quinta-feira, 24 de dezembro Philadelphia Eagles x Houston Texans (20h15 ET) Ingressos Lincoln Financial Field (Filadélfia) Sexta-feira, 25 de dezembro Chicago Bears x Green Bay Packers (12h CT) Ingressos Soldier Field (Chicago) Sexta-feira, 25 de dezembro Denver Broncos x Buffalo Bills (14h30 MT) Ingressos Empower Field at Mile High (Denver) Sexta-feira, 25 de dezembro Seattle Seahawks x Los Angeles Rams (17h15 PT) Ingressos Lumen Field (Seattle)

Os demais jogos da semana 16 da NFL são os seguintes:

Data Jogos (horário local) Ingressos Estádio (cidade) Domingo, 27 de dezembro New Orleans Saints x Arizona Cardinals (12h CT) Ingressos Caesars Superdome (Nova Orleans) Domingo, 27 de dezembro Miami Dolphins x Los Angeles Chargers (13h ET) Ingressos Hard Rock Stadium (Miami) Domingo, 27 de dezembro New York Jets x New England Patriots (13h ET) Ingressos MetLife Stadium (East Rutherford) Domingo, 27 de dezembro Baltimore Ravens x Cleveland Browns (13h ET) Ingressos M&T Bank Stadium (Baltimore) Domingo, 27 de dezembro Las Vegas Raiders x Tennessee Titans (13h05 PT) Ingressos Allegiant Stadium (Las Vegas) Domingo, 27 de dezembro Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers (15h25 CT) Ingressos GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Domingo, 27 de dezembro Dallas Cowboys x Jacksonville Jaguars (19h20 CT) Ingressos AT&T Stadium (Arlington) Domingo, 27 de dezembro Pittsburgh Steelers x Carolina Panthers (horário a confirmar) Ingressos Acrisure Stadium (Pittsburgh) Domingo, 27 de dezembro Minnesota Vikings x Washington Commanders (horário a confirmar) Ingressos U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Domingo, 27 de dezembro Indianapolis Colts x Cincinnati Bengals (horário a confirmar) Ingressos Lucas Oil Stadium (Indianápolis) Domingo, 27 de dezembro Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers (horário a confirmar) Ingressos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Segunda-feira, 28 de dezembro Detroit Lions x New York Giants (20h15 ET) Ingressos Ford Field (Detroit)

Como comprar ingressos para os jogos de Natal da NFL de 2026

Os ingressos oficiais para a rodada tripla do dia de Natal da NFL de 2026, assim como para o jogo da véspera, foram disponibilizados inicialmente em maio, junto com o calendário completo da temporada.

Você pode comprar ingressos oficiais diretamente pelas plataformas parceiras da liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Cada equipe mandante administra sua bilheteria oficial por meio da página do clube na Ticketmaster.

Para reservar pacotes que incluem ingressos, serviços de hospitalidade antes do jogo e hospedagem, você pode recorrer à On Location, fornecedora oficial de hospitalidade da NFL.

Também é possível comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos de Natal da NFL de 2026?

Os ingressos oficiais para os jogos da véspera e do dia de Natal da NFL de 2026 custam aproximadamente de US$ 46 a mais de US$ 680, dependendo do confronto e do setor, conforme abaixo:

Philadelphia Eagles x Houston Texans : de US$ 46 a mais de US$ 300 (da área em pé ao anel do nível 100)

: de US$ 46 a mais de US$ 300 (da área em pé ao anel do nível 100) Chicago Bears x Green Bay Packers : de US$ 400 a mais de US$ 680 (dos níveis 300/400 ao anel do nível 100)

: de US$ 400 a mais de US$ 680 (dos níveis 300/400 ao anel do nível 100) Denver Broncos x Buffalo Bills : de US$ 250 a mais de US$ 550 (do nível 500 ao anel do nível 100)

: de US$ 250 a mais de US$ 550 (do nível 500 ao anel do nível 100) Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: de US$ 268 a mais de US$ 650 (do nível 300 ao anel do nível 100)

Acompanhe o portal oficial de ingressos da NFL e os sites das equipes para obter mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também plataformas de revenda como a StubHub.

Philadelphia Eagles x Houston Texans: tudo o que você precisa saber

Confrontos Empate 5 0 0 NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FJ NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FJ NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FJ NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FJ NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FJ 150 Pontos marcados 102

Chicago Bears x Green Bay Packers: tudo o que você precisa saber

Confrontos Empate 3 0 2 NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FJ NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FJ NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FJ NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FJ NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FJ 105 Pontos marcados 124

Denver Broncos x Buffalo Bills: tudo o que você precisa saber

Confrontos Empate 2 0 3 NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FJ NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FJ NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FJ NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FJ NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FJ 98 Pontos marcados 173

Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: tudo o que você precisa saber