Que tal aproveitar ainda mais a NFL nas festas de fim de ano e garantir hoje mesmo seus ingressos? Quatro confrontos da semana 16 acontecem na véspera e no dia de Natal, começando com Philadelphia Eagles x Houston Texans em 24 de dezembro e terminando com Seattle Seahawks x Los Angeles Rams em 25 de dezembro.
Os estádios que recebem as partidas entram no clima natalino com decorações, músicas festivas, acessórios de torcedor inspirados no Papai Noel e encontros de torcedores antes dos jogos em meio ao frio, o que torna a experiência ainda mais especial. Com apenas três semanas restantes na temporada regular, a disputa por vagas nos playoffs também aumenta a emoção das partidas.
A NFL e suas parceiras de transmissão também costumam contratar grandes estrelas da música para shows natalinos no intervalo, ao estilo do Super Bowl. Entre os exemplos estão a apresentação marcante de Beyoncé, apelidada de «Beyoncé Bowl», durante Ravens x Texans em 2024, e a de Snoop Dogg durante Lions x Vikings em 2025.
Os outros jogos, disputados mais cedo em 25 de dezembro, são Chicago Bears x Green Bay Packers e Denver Broncos x Buffalo Bills. A GOAL apresenta todas as informações sobre ingressos para os jogos de Natal da NFL, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Qual é o calendário dos jogos de Natal da NFL de 2026?
Data
Jogos (horário local)
Ingressos
Estádio (cidade)
Quinta-feira, 24 de dezembro
Philadelphia Eagles x Houston Texans (20h15 ET)
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
Sexta-feira, 25 de dezembro
Chicago Bears x Green Bay Packers (12h CT)
Soldier Field (Chicago)
Sexta-feira, 25 de dezembro
Denver Broncos x Buffalo Bills (14h30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Sexta-feira, 25 de dezembro
Seattle Seahawks x Los Angeles Rams (17h15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Os demais jogos da semana 16 da NFL são os seguintes:
Data
Jogos (horário local)
Ingressos
Estádio (cidade)
Domingo, 27 de dezembro
New Orleans Saints x Arizona Cardinals (12h CT)
Caesars Superdome (Nova Orleans)
Domingo, 27 de dezembro
Miami Dolphins x Los Angeles Chargers (13h ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Domingo, 27 de dezembro
New York Jets x New England Patriots (13h ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Domingo, 27 de dezembro
Baltimore Ravens x Cleveland Browns (13h ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Domingo, 27 de dezembro
Las Vegas Raiders x Tennessee Titans (13h05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Domingo, 27 de dezembro
Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers (15h25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domingo, 27 de dezembro
Dallas Cowboys x Jacksonville Jaguars (19h20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Domingo, 27 de dezembro
Pittsburgh Steelers x Carolina Panthers (horário a confirmar)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Domingo, 27 de dezembro
Minnesota Vikings x Washington Commanders (horário a confirmar)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Domingo, 27 de dezembro
Indianapolis Colts x Cincinnati Bengals (horário a confirmar)
Lucas Oil Stadium (Indianápolis)
Domingo, 27 de dezembro
Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers (horário a confirmar)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Segunda-feira, 28 de dezembro
Detroit Lions x New York Giants (20h15 ET)
Ford Field (Detroit)
Como comprar ingressos para os jogos de Natal da NFL de 2026
Os ingressos oficiais para a rodada tripla do dia de Natal da NFL de 2026, assim como para o jogo da véspera, foram disponibilizados inicialmente em maio, junto com o calendário completo da temporada.
Você pode comprar ingressos oficiais diretamente pelas plataformas parceiras da liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Cada equipe mandante administra sua bilheteria oficial por meio da página do clube na Ticketmaster.
Para reservar pacotes que incluem ingressos, serviços de hospitalidade antes do jogo e hospedagem, você pode recorrer à On Location, fornecedora oficial de hospitalidade da NFL.
Também é possível comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.
Quanto custam os ingressos para os jogos de Natal da NFL de 2026?
Os ingressos oficiais para os jogos da véspera e do dia de Natal da NFL de 2026 custam aproximadamente de US$ 46 a mais de US$ 680, dependendo do confronto e do setor, conforme abaixo:
- Philadelphia Eagles x Houston Texans: de US$ 46 a mais de US$ 300 (da área em pé ao anel do nível 100)
- Chicago Bears x Green Bay Packers: de US$ 400 a mais de US$ 680 (dos níveis 300/400 ao anel do nível 100)
- Denver Broncos x Buffalo Bills: de US$ 250 a mais de US$ 550 (do nível 500 ao anel do nível 100)
- Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: de US$ 268 a mais de US$ 650 (do nível 300 ao anel do nível 100)
Acompanhe o portal oficial de ingressos da NFL e os sites das equipes para obter mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também plataformas de revenda como a StubHub.
Philadelphia Eagles x Houston Texans: tudo o que você precisa saber
PHI - Sequência
- Pontos marcados
- 75
HOU - Sequência
- Pontos marcados
- 149
Confrontos
Chicago Bears x Green Bay Packers: tudo o que você precisa saber
CHI - Sequência
- Pontos marcados
- 143
GB - Sequência
- Pontos marcados
- 112
Confrontos
Denver Broncos x Buffalo Bills: tudo o que você precisa saber
DEN - Sequência
- Pontos marcados
- 139
BUF - Sequência
- Pontos marcados
- 149
Confrontos
Seattle Seahawks x Los Angeles Rams: tudo o que você precisa saber
SEA - Sequência
- Pontos marcados
- 89
LA - Sequência
- Pontos marcados
- 139