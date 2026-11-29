Não há folga de Natal para os melhores arremessadores do mundo. Cinco grandes confrontos acontecem em 25 de dezembro, começando por uma reedição das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs no Madison Square Garden. Você já pode comprar ingressos para os jogos.

Em vez de ficar no sofá depois de comer peru e outros pratos natalinos, você pode assistir à beira da quadra ao duelo entre Jalen Brunson e Victor Wembanyama (Spurs x Knicks) ou ver LeBron James em ação no retorno a Los Angeles para enfrentar Luka Dončić (76ers x Lakers).

O esporte é um presente que não para de surpreender, nem mesmo em 25 de dezembro. A GOAL traz todas as informações sobre os ingressos para os jogos de Natal da NBA, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é a programação dos jogos de Natal da NBA em 2026?

Jogo (horário local) Ingressos Arena (localização) San Antonio Spurs x New York Knicks (12h ET) Ingressos Madison Square Garden (Nova York, NY) Miami Heat x Boston Celtics (14h30 ET) Ingressos TD Garden (Boston, MA) Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers (14h PT) Ingressos Crypto.com Arena (Los Angeles, CA) Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves (19h CT) Ingressos Target Center (Minneapolis, MN) Denver Nuggets x Golden State Warriors (19h30 PT) Ingressos Chase Center (São Francisco, CA)

Como comprar ingressos para os jogos de Natal da NBA em 2026

Os ingressos oficiais para os jogos de Natal da NBA em 2026 podem ser comprados no NBATickets.com, na Ticketmaster ou nas bilheterias oficiais dos times mandantes. Os ingressos avulsos para a temporada regular de 2026/27 começaram a ser vendidos entre o fim de agosto e o início de setembro de 2026, após a divulgação da tabela em 13 de agosto.

Fique de olho em novos lotes:

Às vezes, os times liberam ingressos que haviam sido reservados, como os destinados às transmissões ou as cotas de jogadores não utilizadas, nos últimos dias antes de 25 de dezembro.

Também é possível comprar ingressos no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprar entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos de Natal da NBA em 2026?

Os ingressos oficiais para os jogos de Natal da NBA em 2026 geralmente partem de valores entre US$ 180 e US$ 530 nos setores superiores e chegam a mais de US$ 15.000 para lugares à beira da quadra, dependendo da arena mandante e do confronto.

Como os ingressos vendidos diretamente pelo NBATickets.com e pela Ticketmaster têm preços dinâmicos e se esgotam rapidamente após o início das vendas no fim do verão, as ofertas atuais incluem tanto lugares comuns vendidos oficialmente quanto ingressos de revenda verificados.

Acompanhe o portal oficial de ingressos da NBA e os sites dos times para mais informações, ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

San Antonio Spurs x New York Knicks: tudo o que você precisa saber

Confrontos Empate 3 0 2 NBA Summer League San Antonio Spurs SAS 70 New York Knicks NYK 49 FJ NBA San Antonio Spurs SAS 90 New York Knicks NYK 94 FJ NBA New York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 FJ NBA New York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 FJ NBA San Antonio Spurs SAS 104 New York Knicks NYK 105 FJ 466 Pontos marcados 485

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers: tudo o que você precisa saber

Confrontos Empate 4 0 1 NBA Los Angeles Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 FJ NBA Philadelphia 76ers PHI 108 Los Angeles Lakers LAL 112 FJ NBA Philadelphia 76ers PHI 118 Los Angeles Lakers LAL 104 FJ NBA Los Angeles Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 FJ NBA Los Angeles Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 FJ 552 Pontos marcados 541

A história da NBA no Natal

A NBA começou a realizar jogos no Natal em 1947, um ano após a criação da liga. Desde então, houve partidas todos os anos nessa data, com exceção de 1998, quando uma paralisação cancelou metade da temporada 1998/99. Hoje, assistir ao basquete em 25 de dezembro é uma tradição imperdível.

Os torcedores começam o dia abrindo presentes, na esperança de encontrar uma camisa ou um par de tênis de um jogador debaixo da árvore, e depois se acomodam para uma sequência de cinco jogos repletos de estrelas. É a chance de assistir a veteranos e lendas como LeBron James e Steph Curry, além de astros em ascensão como Anthony Edwards e Victor Wembanyama.

Ano após ano, espectadores de todo o país acompanham os jogos de Natal da NBA. Na programação de cinco partidas do ano passado (2025), um total de 47,2 milhões de pessoas nos Estados Unidos acompanhou as transmissões da ABC e da ESPN. Foi um aumento de 45% em relação ao ano anterior e o maior público alcançado pela liga no Natal em 15 anos.

Como de costume, o Los Angeles Lakers participará da programação: o time joga em 25 de dezembro em todas as temporadas desde 1999. Infelizmente para seus torcedores, o aproveitamento de vitórias nessa época do ano não é dos melhores. O New York Knicks é outro time com uma forte ligação com o Natal. A equipe de Nova York disputou jogos natalinos em mais de 50 temporadas e participou da primeira partida de Natal da NBA, em 1947. Desde então, o Knicks tem sido presença quase constante na programação da data.