Os apaixonados por cavalos de todo o mundo estarão de olho no Keeneland Race Course, em Lexington, Kentucky, que receberá a 43ª edição anual do Breeders' Cup World Championships em dois dias, 30 e 31 de outubro.

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Embora o cavalo japonês Forever Young tenha dominado as manchetes há doze meses ao conquistar uma vitória histórica na principal prova do evento, a Breeders' Cup Classic, cada uma das 14 corridas de Grupo 1 realizadas ao longo dos dois dias é uma disputa emocionante que mantém o grande público presente no hipódromo animado do início ao fim.

A programação fora do hipódromo que antecede os dois dias de corridas memoráveis é quase tão empolgante quanto as provas. O Breeders' Cup Festival toma conta de Lexington a partir de segunda-feira, 25 de outubro, com eventos temáticos sobre cavalos, atrações ao vivo e comemorações.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Breeders' Cup 2026, incluindo onde adquiri-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Breeders' Cup 2026?

O Breeders' Cup World Championships 2026 será realizado na sexta-feira, 30 de outubro, e no sábado, 31 de outubro. O Keeneland Race Course, em Lexington, receberá o evento pela quarta vez neste ano, depois de sediá-lo em 2015, 2020 e 2022.

Como comprar ingressos para a Breeders' Cup 2026

Os ingressos oficiais para o Breeders' Cup World Championships 2026 em Keeneland começaram a ser vendidos ao público geral em 21 de abril de 2026. Eles podiam ser comprados pela internet, diretamente na central de ingressos da Breeders' Cup, pela SeatGeek (fornecedora oficial de ingressos), ou por telefone, mediante ligação para a bilheteria.

Todos os ingressos para a Breeders' Cup 2026 devem ser comprados antecipadamente. Não haverá venda no Keeneland Race Course. O público está limitado a 43 mil pessoas por dia. A disponibilidade é bastante restrita: muitos setores da arquibancada e espaços de refeições já estão esgotados, restando principalmente ingressos de entrada geral à beira da pista e pacotes de viagem.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub contam com o programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o evento.

Quanto custam os ingressos para a Breeders' Cup 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o Breeders' Cup World Championships 2026 em Keeneland variavam de US$ 85, para a entrada geral de um dia, a US$ 2.465, para pacotes premium de refeições com tudo incluído para os dois dias.

Confira os preços oficiais por categoria, setor e duração:

Tipo de ingresso/pacote Preço na sexta-feira Preço no sábado Preço para 2 dias Entrada geral à beira da pista US$ 85 US$ 159 US$ 244 Entrada geral no clube US$ 212 US$ 477 US$ 689 Lugar reservado em mesa US$ 186 US$ 371 US$ 557 Assentos reservados na arquibancada US$ 265 US$ 477 US$ 742 Assentos reservados no clube Não disponível Não disponível US$ 1.166 Camarotes da arquibancada e camarotes loge Não disponível Não disponível a partir de US$ 1.590 por assento Camarotes do clube Não disponível Não disponível a partir de US$ 1.802 por assento Pavilhão de vendas US$ 398 US$ 530 US$ 928 Sala de refeições equestre US$ 583 US$ 795 US$ 1.378 Chalé da primeira curva Não disponível Não disponível US$ 1.961 Refeições premium no clube Não disponível Não disponível US$ 2.465

Acompanhe o site oficial da Breeders' Cup quando o evento estiver mais próximo para obter informações adicionais e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a programação de corridas da Breeders' Cup 2026?

Ao todo, 14 corridas serão realizadas nos dois dias da Breeders' Cup. Na sexta-feira, 30 de outubro, acontecem cinco provas de campeonato para cavalos jovens. No dia seguinte, sábado, 31 de outubro, serão mais nove corridas, com destaque para a Breeders' Cup Classic, que distribuirá US$ 7 milhões. Confira os detalhes de cada prova (todos os horários são locais, no fuso ET):

Sexta-feira, 30 de outubro

A programação de sexta-feira inclui provas preliminares a partir das 11h55 (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e corridas da categoria allowance), antes das principais provas de Grupo 1 para cavalos jovens:

14h55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15h35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16h15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16h55: Breeders' Cup Juvenile

17h35: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado, 31 de outubro

O sábado terá nove categorias do campeonato mundial para cavalos mais velhos e animais de três anos de elite, culminando na prestigiada Breeders' Cup Classic. O dia começa com provas preliminares matinais para cavalos sem vitórias e corridas da categoria allowance a partir das 11h15. Depois, as principais provas de Grupo 1 começam nos seguintes horários:

13h10: Breeders' Cup Dirt Mile

13h48: Breeders' Cup Turf Sprint

14h26: Breeders' Cup Sprint

15h04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15h42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16h20: Breeders' Cup Mile

16h48: Breeders' Cup Distaff

17h36: Breeders' Cup Turf

18h16: Breeders' Cup Classic

Tudo o que você precisa saber sobre o Keeneland Race Course

O Keeneland Race Course, inaugurado em 1936, é amplamente considerado a joia do turfe de puro-sangue dos Estados Unidos. Localizado em Lexington, Kentucky, no coração da região de Bluegrass, Keeneland opera sob um modelo singular sem fins lucrativos, no qual os ganhos com corridas e leilões são reinvestidos diretamente na indústria equestre e em instituições beneficentes locais.

Designado marco histórico nacional em 1986, é tanto um hipódromo de elite quanto a maior casa de leilões de puro-sangue do mundo.

Momentos memoráveis em Keeneland

Visita da rainha Elizabeth II (1984) : a rainha Elizabeth II visitou Keeneland para assistir à primeira edição de uma prova criada em sua homenagem, a 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construiu uma área exclusiva de premiação à beira da pista especialmente para a visita dela.

: a rainha Elizabeth II visitou Keeneland para assistir à primeira edição de uma prova criada em sua homenagem, a 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construiu uma área exclusiva de premiação à beira da pista especialmente para a visita dela. Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland sediou o prestigiado Breeders’ Cup World Championships pela primeira vez em 2015. Na última corrida de sua carreira, American Pharoah, lenda da Tríplice Coroa, dominou a Breeders’ Cup Classic, bateu o recorde da pista e se tornou o primeiro cavalo da história a conquistar o 'Grand Slam' informal do turfe.

: Keeneland sediou o prestigiado Breeders’ Cup World Championships pela primeira vez em 2015. Na última corrida de sua carreira, American Pharoah, lenda da Tríplice Coroa, dominou a Breeders’ Cup Classic, bateu o recorde da pista e se tornou o primeiro cavalo da história a conquistar o 'Grand Slam' informal do turfe. Leilões que bateram recordes: os leilões de cavalos de Keeneland são icônicos. Mais de 20 vencedores do Kentucky Derby (incluindo Justify, campeão da Tríplice Coroa) passaram pelo recinto de leilões de Keeneland. Em 1985, um cavalo de um ano foi vendido por US$ 13,1 milhões, estabelecendo um recorde mundial que durou décadas. O leilão de cavalos de um ano realizado em setembro continua a superar referências modernas do setor, tendo alcançado um recorde histórico de US$ 536,7 milhões.

O hipódromo favorito de Hollywood: devido à sua atmosfera retrô atemporal, aos gramados bem cuidados e às emblemáticas estruturas de calcário, Keeneland tem sido amplamente usado como cenário de filmagens. O local ficou conhecido por representar outros hipódromos históricos em grandes produções como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

Vencedores recentes da Breeders' Cup Classic