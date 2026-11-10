A primeira edição do Campeonato das Nações de Rugby caminha para um desfecho emocionante, com o inédito fim de semana das finais, o primeiro do gênero, marcado para os dias 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo), no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será grande, então não espere: compre seus ingressos hoje.

O novo torneio substitui amistosos isolados por uma disputa com classificação e divide 12 das principais seleções de rugby do mundo em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que terminem a fase de grupos, todas as 12 seleções jogarão no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o Campeonato das Nações da World Rugby de 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o fim de semana das finais do Campeonato das Nações da World Rugby de 2026?

Após a conclusão da fase de grupos do Campeonato das Nações de 2026, o fim de semana das finais será realizado de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, será no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Partida Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) Disputa do 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) Disputa do 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) Disputa do 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) Disputa do 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) Disputa do 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do Campeonato das Nações da World Rugby de 2026

A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium, em Twickenham, é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Campeonato das Nações de Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos para a competição foram disponibilizados inicialmente de acordo com o tipo de partida e as diferentes janelas de prioridade:

Pré-vendas para clubes e titulares de debêntures : As primeiras janelas abriram para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, em janeiro de 2026.

: As primeiras janelas abriram para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Quem procura garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas pela StubHub contam com o programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da disputa.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do Campeonato das Nações da World Rugby de 2026?

Para os dias com duas partidas (e os pacotes para vários dias) durante o fim de semana das finais, as categorias oficiais de preços são as seguintes:

Duas partidas na sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Duas partidas no sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Duas partidas no domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um passe de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £ 242 a £ 514.

À medida que o evento se aproximar, acompanhe o site oficial da competição e os sites nacionais das seleções para obter mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o Campeonato das Nações da World Rugby de 2026

No rugby, hospitalidade é o nome dado a um pacote de alto padrão para o dia da partida, que oferece mais do que a experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o ambiente a opções gastronômicas que incluem desde bufês até refeições com vários pratos, além de suítes privativas para um número limitado de convidados.

Pacotes e passes oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Reserva direta pela internet : É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Campeonato das Nações, bem como pelos sites de cada seleção.

: É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Campeonato das Nações, bem como pelos sites de cada seleção. Fornecedores oficiais de hospitalidade: O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. É possível consultar o que cada pacote inclui e concluir a reserva pelo site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam o Campeonato das Nações da World Rugby de 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Campeonato das Nações da World Rugby?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas janelas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. O formato se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para jogar as três rodadas restantes em estádios europeus icônicos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela de seu próprio hemisfério (por exemplo, as seleções do Torneio das Seis Nações competem entre si em uma classificação baseada em seu desempenho contra as seleções do Sul).

Fim de semana das finais

O desfecho acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, durante um único fim de semana de grandes confrontos no final de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua colocação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.