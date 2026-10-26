Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026: programação do fim de semana das finais, preços dos ingressos para Twickenham e mais

A edição inaugural do Rugby Nations Championship caminha para uma conclusão emocionante, com o histórico e inédito fim de semana das finais marcado para 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo), no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta. Não deixe para depois: compre seus ingressos hoje mesmo.

Ao substituir amistosos isolados por uma disputa em que a classificação vale muito, o novo torneio divide doze das principais potências do rugby mundial em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que cada uma das doze seleções terminar a fase de grupos, todas jogarão no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Após o término da fase de grupos do Nations Championship 2026, o fim de semana das finais será realizado entre sexta-feira, 27 de novembro, e domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, será no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Confronto Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados de acordo com o tipo de confronto e as diferentes etapas de venda prioritária:

Pré-venda para clubes e titulares de debêntures : As primeiras etapas de venda foram abertas a grupos prioritários (como titulares de debêntures e clubes associados) em janeiro de 2026.

Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Quem procura garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas pela StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Para os dias com duas partidas (e os pacotes para vários dias) durante o fim de semana das finais, as categorias de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

Pacotes para vários dias (válidos por 2 ou 3 dias) : Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe de 3 dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções mais perto da data para obter informações adicionais. Consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o World Rugby Nations Championship 2026

No rugby union, hospitalidade é o nome dado a um pacote sofisticado para o dia da partida, que oferece mais do que a experiência proporcionada por um ingresso comum.

Essas experiências podem incluir desde o acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o clima do evento até opções gastronômicas que vão de bufês a refeições com vários pratos, além de suítes privativas para um número limitado de convidados.

Os pacotes e passes oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Compra direta pela internet : Você pode adquirir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção.

Fornecedores oficiais de hospitalidade : O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. Você pode consultar o que cada pacote inclui e concluir a reserva no site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam o World Rugby Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do World Rugby Nations Championship?

Em vez de disputar séries de vários jogos contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez cada uma das seis seleções do outro grupo geográfico, em duas etapas distintas:

Série de Verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

Série de Outono (rodadas 4 a 6) : Disputada em novembro. O formato se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério (por exemplo, as seleções do Six Nations disputam entre si uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as equipes do Sul).

Fim de semana das finais

O desfecho será no Allianz Stadium, em Twickenham, durante um único fim de semana de grandes confrontos no fim de novembro.

Todas as seleções viajarão a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminar na mesma posição no outro grupo.

A grande final : A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrentará a primeira colocada do Hemisfério Sul, e a vencedora será oficialmente coroada campeã do Nations Championship.

Disputas de posição : O confronto entre as segundas colocadas definirá o 3º lugar geral; o duelo entre as terceiras colocadas definirá o 5º lugar, e assim por diante, até o confronto entre as sextas colocadas.

Desafio dos Hemisférios : Um sistema de pontos nos moldes da Ryder Cup acompanhará qual hemisfério leva a melhor no conjunto de todo o fim de semana das finais.



