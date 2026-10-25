A edição inaugural do Campeonato das Nações de Rugby caminha para um desfecho emocionante, com o histórico e inédito fim de semana das finais marcado para 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo), no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta. Não deixe para depois: garanta seus ingressos hoje.

Substituindo amistosos isolados por uma classificação de liga em que há muito em jogo, o novo torneio divide doze das principais potências do rugby mundial em duas conferências geográficas.

Independentemente da posição em que cada uma das doze seleções terminar a fase de grupos, todas jogarão no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o Campeonato das Nações da World Rugby de 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e mais.

Quando será o fim de semana das finais do Campeonato das Nações da World Rugby de 2026?

Após o término da fase de grupos do Campeonato das Nações de 2026, o fim de semana das finais será realizado entre sexta-feira, 27 de novembro, e domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontecerá no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Partida Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do Campeonato das Nações da World Rugby de 2026

A venda dos ingressos para as seis partidas finais realizadas no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Campeonato das Nações de Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos para a competição foram disponibilizados inicialmente conforme o tipo de partida e as diferentes janelas de prioridade:

Pré-venda para clubes e detentores de debêntures : As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários, como detentores de debêntures e clubes associados, em janeiro de 2026.

Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana da grande decisão no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público geral em março de 2026.

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: cada compra na StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do Campeonato das Nações da World Rugby de 2026?

Para os dias com rodadas duplas individuais e os pacotes de ingressos para vários dias durante o fim de semana das finais, as categorias oficiais de preços são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

Pacotes de ingressos para vários dias (2 ou 3 dias) : Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um ingresso adulto para os 3 dias custa de £ 242 a £ 514.

À medida que a data se aproximar, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções para obter mais informações. Para consultar a disponibilidade atual, confira também sites de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o Campeonato das Nações da World Rugby de 2026

No rugby, hospitalidade é o nome dado a um pacote sofisticado para o dia do jogo, que oferece mais do que a experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o ambiente até opções gastronômicas que incluem bufês e refeições de vários pratos, chegando a suítes privativas para um número limitado de convidados.

Pacotes e ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Reserva direta pela internet : É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Campeonato das Nações de Rugby e pelos sites de cada seleção.

Fornecedores oficiais de hospitalidade : A agência exclusiva de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. É possível consultar o que cada pacote inclui e concluir a reserva pelo site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam o Campeonato das Nações da World Rugby de 2026?

O torneio reúne 12 seleções da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Campeonato das Nações da World Rugby?

Em vez de disputar séries de vários testes contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez todas as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas janelas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

Série de outono (rodadas 4 a 6) : Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções enfrentem apenas adversárias do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as seleções do Sul.

Fim de semana das finais

O desfecho acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, em um único fim de semana de grandes confrontos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua posição final contra a equipe que terminou exatamente na mesma colocação no outro grupo.

A grande final : A primeira colocada do Hemisfério Norte enfrenta a primeira colocada do Hemisfério Sul, e a vencedora é coroada campeã oficial do Campeonato das Nações.

Partidas de definição de posições : O confronto entre as segundas colocadas decide o 3º lugar geral; o duelo entre as terceiras decide o 5º lugar, e assim por diante até o confronto entre as sextas colocadas.

Desafio entre hemisférios : Um sistema de pontos no estilo da Ryder Cup acompanha qual hemisfério leva a melhor ao longo de todo o fim de semana das finais.



