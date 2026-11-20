Os tradicionais jogos internacionais de outono e as turnês de verão do rugby union foram reformulados no World Rugby Nations Championship, um torneio global unificado que começou em julho e termina em novembro. Quer ver os melhores jogadores e seleções da modalidade em ação ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os amistosos sem importância por meio de uma tabela de classificação, confrontos entre seleções dos dois hemisférios e uma grande final em Twickenham para encerrar a temporada, no domingo, 29 de novembro.

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as três últimas rodadas e a série de finais serão realizadas no Hemisfério Norte.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e mais.

Qual é o calendário de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local) Rodada e confronto Ingressos Local Sáb., 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb., 21 de novembro (16h40) 6ª rodada: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sáb., 21 de novembro (17h40) 6ª rodada: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Údine Sáb., 21 de novembro (20h10) 6ª rodada: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sáb., 21 de novembro (21h10) 6ª rodada: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sex., 27 de novembro (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sex., 27 de novembro (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de novembro (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sáb., 28 de novembro (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de novembro (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Dom., 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pelas federações responsáveis por receber os jogos, dependendo da partida.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são comercializados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster.

: Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são comercializados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações das seleções anfitriãs. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, de acordo com o tipo de partida e as diversas janelas de prioridade:

Pré-venda para clubes e titulares de debêntures : As primeiras janelas, reservadas a grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, foram abertas em janeiro de 2026.

: As primeiras janelas, reservadas a grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, foram abertas em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium foram colocados à venda para o público em geral em março de 2026.

: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium foram colocados à venda para o público em geral em março de 2026. Venda geral para a fase de grupos: Cada país abriu as vendas em um momento diferente. Por exemplo, os ingressos para os jogos no Principality Stadium, no País de Gales, começaram a ser vendidos ao público em geral em abril de 2026, após as janelas de prioridade para associados.

Embora os canais centralizados do torneio e as federações anfitriãs sejam as opções mais seguras para a compra, quem deseja assistir a uma das próximas partidas do Nations Championship também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de ingressos para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com duas partidas e os pacotes para vários dias do fim de semana das finais, os preços oficiais são os seguintes:

Duas partidas na sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Duas partidas no sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Duas partidas no domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote para adultos válido por 3 dias custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos comuns para adultos para cada partida da fase de grupos, disputada nos países do Hemisfério Norte, são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

x Nova Zelândia: £ 103 a £ 238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

x África do Sul: € 55 a € 210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

x Japão: £ 30 a £ 65

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

x Austrália: £ 38 a £ 78

França

x Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 25

Itália

x Fiji (Bluenergy Stadium, Údine): Ingressos a partir de € 35

À medida que os jogos se aproximarem, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções para obter mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também plataformas de revenda como StubHub e Ticombo.

Quando será o World Rugby Nations Championship 2026?

A primeira edição do World Rugby Nations Championship 2026 acontece de 4 de julho a 29 de novembro. O torneio é dividido em duas etapas distintas, seguidas pelas finais:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul.

: Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul. Série de outono (rodadas 4 a 6) : Retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte.

: Retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando partidas no norte. Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final que definirá o campeão da competição acontece no domingo, 29 de novembro.

Quais seleções disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções só enfrentem adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções do Six Nations disputam entre si posições na classificação com base no desempenho diante das equipes do sul.

Fim de semana das finais

A etapa decisiva acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana de grandes confrontos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.