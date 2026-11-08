Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e de excursões de verão do rugby union foram reformulados e deram origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio mundial unificado que começou em julho e termina em novembro. Quer ver os melhores jogadores e equipes da modalidade em ação ao vivo? Garanta seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os amistosos sem importância, com a introdução de uma tabela de classificação, confrontos entre equipes dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham, no domingo, 29 de novembro.

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Qual é o calendário de jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data e horário local Rodada e confronto Ingressos Local Sexta-feira, 13 de novembro (21h10) 5ª rodada: França x África do Sul Ingressos Stade de France, Paris Sábado, 14 de novembro (12h40) 5ª rodada: Itália x Argentina Ingressos Stadio Luigi Ferraris, Gênova Sábado, 14 de novembro (14h10) 5ª rodada: País de Gales x Nova Zelândia Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sábado, 14 de novembro (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 14 de novembro (20h10) 5ª rodada: Irlanda x Fiji Ingressos Aviva Stadium, Dublin Domingo, 15 de novembro (15h10) 5ª rodada: Escócia x Austrália Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sábado, 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sábado, 21 de novembro (16h40) 6ª rodada: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sábado, 21 de novembro (17h40) 6ª rodada: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Udine Sábado, 21 de novembro (20h10) 6ª rodada: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sábado, 21 de novembro (21h10) 6ª rodada: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) Disputa do 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) Disputa do 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 28 de novembro (13h10) Disputa do 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 28 de novembro (16h40) Disputa do 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Domingo, 29 de novembro (13h10) Disputa do 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados nos canais centralizados do torneio ou diretamente com as federações anfitriãs, dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas entidades.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, conforme o tipo de partida e as janelas de prioridade:

Pré-vendas para clubes e titulares de debêntures : As primeiras janelas foram abertas em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados.

: As primeiras janelas foram abertas em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados. Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana da grande decisão no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em março de 2026.

: Os ingressos para o fim de semana da grande decisão no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em março de 2026. Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país abriu as vendas em momentos diferentes. Por exemplo, a venda geral de ingressos para os jogos no Principality Stadium, no País de Gales, começou em abril de 2026, após as janelas prioritárias para associados.

Embora os canais centralizados do torneio e as federações anfitriãs sejam as opções mais seguras para comprar ingressos, quem deseja assistir a uma próxima partida do Nations Championship também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer uma boa oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com duas partidas e os pacotes de vários dias durante o fim de semana das finais, os preços oficiais são os seguintes:

Duas partidas na sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Duas partidas no sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Duas partidas no domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe adulto para os 3 dias custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos padrão para adultos em cada jogo da fase de grupos sediado por equipes do Hemisfério Norte são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

contra o Japão: de £ 51 a £ 103

contra a Austrália: de £ 79 a £ 166

contra a Nova Zelândia: de £ 103 a £ 238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

contra Fiji: de € 30 a € 120

contra a Argentina: de € 40 a € 180

contra a África do Sul: de € 55 a € 210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

contra o Japão: de £ 30 a £ 65

contra a Austrália: de £ 40 a £ 100

contra a Nova Zelândia: de £ 85 a £ 160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

contra o Japão: de £ 26 a £ 66

contra a Austrália: de £ 38 a £ 78

contra a Nova Zelândia: de £ 68 a £ 128

França

contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): ingressos a partir de € 30

contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): ingressos a partir de € 30

contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): ingressos a partir de € 25

Itália

contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): ingressos a partir de € 32

contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): ingressos a partir de € 12

contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): ingressos a partir de € 35

Para mais informações, acompanhe o site oficial da competição e os sites das federações nacionais das equipes à medida que os jogos se aproximarem. Confira também a disponibilidade atual em plataformas de revenda como StubHub e Ticombo.

Quando será o World Rugby Nations Championship 2026?

A primeira edição do World Rugby Nations Championship acontece de 4 de julho a 29 de novembro de 2026. O torneio é dividido em dois períodos distintos de jogos, seguidos pelas finais:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as equipes do Hemisfério Norte viajando para o sul.

: Disputada de 4 a 18 de julho, com as equipes do Hemisfério Norte viajando para o sul. Série de outono (rodadas 4 a 6) : Recomeça em 6 de novembro e vai até 21 de novembro, com as equipes do Hemisfério Sul disputando jogos no norte.

: Recomeça em 6 de novembro e vai até 21 de novembro, com as equipes do Hemisfério Sul disputando jogos no norte. Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, será no domingo, 29 de novembro.

Quais equipes disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 equipes da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Equipes do Hemisfério Norte Equipes do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis equipes do grupo geográfico oposto, em dois períodos distintos:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As equipes do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As equipes do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as equipes do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as equipes só enfrentem adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as equipes do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as equipes do sul.

Fim de semana das finais

A conclusão do torneio acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, durante um único fim de semana de grandes jogos no fim de novembro.

Todas as equipes viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua posição final contra a equipe que terminou exatamente na mesma colocação no outro grupo.