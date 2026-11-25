A primeira edição do Rugby Nations Championship chega a uma conclusão emocionante, com um fim de semana de finais inédito, marcado para 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo) no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta. Não deixe para depois: compre seus ingressos hoje.

O novo torneio substitui amistosos isolados por uma competição em formato de liga, na qual cada resultado conta para a classificação, e divide 12 das principais seleções de rúgbi do mundo em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que terminar a fase de grupos, cada uma das 12 seleções disputará uma partida no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Após a fase de grupos do Nations Championship 2026, o fim de semana das finais acontecerá de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final entre África do Sul e França, que definirá a campeã do torneio, será no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data e horário local Disputa e partida Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: Fiji x Itália Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: Irlanda x Austrália Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: País de Gales x Japão Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: Escócia x Argentina Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: África do Sul x França Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster.

Os ingressos da competição foram disponibilizados primeiro de acordo com o tipo de partida e as diferentes etapas de venda prioritária:

Pré-venda para clubes e titulares de debêntures : As primeiras etapas de venda, reservadas a grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, começaram em janeiro de 2026.

: As primeiras etapas de venda, reservadas a grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, começaram em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a disputa.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Para os dias com duas partidas e os pacotes de vários dias durante o fim de semana das finais, os preços oficiais são os seguintes:

Duas partidas na sexta-feira, 27 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Duas partidas no sábado, 28 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Duas partidas no domingo, 29 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £ 242 a £ 514.

À medida que o evento se aproxima, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções para obter mais informações. Para consultar a disponibilidade atual, confira também plataformas de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o World Rugby Nations Championship 2026

No rúgbi, hospitalidade é o nome dado a um pacote premium para o dia da partida, com serviços além dos oferecidos por um ingresso comum.

Essas experiências podem incluir desde o acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o ambiente até opções gastronômicas, de bufês a refeições com vários pratos, e suítes privativas para um número limitado de convidados.

Os pacotes e passes oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Compra direta pela internet : Você pode adquirir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção.

: Você pode adquirir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção. Fornecedores oficiais de hospitalidade: O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. No site da Keith Prowse, você pode conferir o que cada pacote inclui e concluir a compra.

Quais seleções disputam o World Rugby Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis. Veja como terminaram a fase de grupos:

Seleções do Hemisfério Norte (pontos na fase de grupos) Seleções do Hemisfério Sul (pontos na fase de grupos) França (26 pontos) África do Sul (22 pontos, saldo de pontos de +135) Inglaterra (25 pontos) Nova Zelândia (22 pontos, saldo de pontos de +41) Irlanda (24 pontos) Austrália (14 pontos) Escócia (20 pontos) Argentina (11 pontos) País de Gales (17 pontos) Japão (5 pontos) Itália (2 pontos) Fiji (4 pontos)

Qual é o formato do World Rugby Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do outro grupo geográfico, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram ao sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram ao sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam ao norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus icônicos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversárias do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Assim, por exemplo, as seleções do Six Nations disputam posições entre si com base no desempenho contra as seleções do Hemisfério Sul.

Fim de semana das finais

A conclusão do torneio acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, em um único fim de semana de grandes confrontos no final de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou na mesma posição no outro grupo.