A primeira edição do Rugby Nations Championship se aproxima de um desfecho emocionante, com um fim de semana de finais inédito marcado para 27 a 29 de novembro, de sexta-feira a domingo, no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será grande. Não deixe para depois: reserve seus ingressos hoje.

Ao substituir amistosos isolados por uma competição com classificação e muito em jogo, o novo torneio dividiu doze das principais seleções de rugby do mundo em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que cada uma das doze seleções terminar a fase de grupos, todas jogarão no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e mais.

Quando será o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Após o fim da fase de grupos do Nations Championship 2026, o fim de semana das finais será realizado de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, entre África do Sul e França, que definirá o campeão do torneio, será disputada no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data e horário local Disputa e confronto Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: Fiji x Itália Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: Irlanda x Austrália Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: País de Gales x Japão Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: Escócia x Argentina Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: África do Sul x França Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos da competição foram disponibilizados inicialmente de acordo com o tipo de partida e as diferentes janelas de prioridade:

Pré-venda para clubes e titulares de debêntures : As primeiras janelas, destinadas a grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, abriram em janeiro de 2026.

: As primeiras janelas, destinadas a grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados, abriram em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra feita pela StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da disputa.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Para os dias com rodada dupla e os pacotes válidos por vários dias durante o fim de semana das finais, as faixas oficiais de preço são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125.

: os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125. Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180.

: os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180. Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280.

: os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280. Pacotes para vários dias (válidos por 2 ou 3 dias): oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Um pacote de 3 dias para adultos, por exemplo, custa de £ 242 a £ 514.

À medida que a data se aproximar, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções para obter mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o World Rugby Nations Championship 2026

No rugby, hospitalidade é o nome dado a um pacote de alto padrão para o dia de jogo, que oferece mais do que a experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do acesso a lounges e bares antes da partida, para aproveitar o ambiente, a opções de alimentação que vão de bufês a refeições com vários pratos, chegando até a suítes privativas para um número limitado de convidados.

Os pacotes e passes oficiais podem ser adquiridos diretamente pelos canais autorizados:

Reserva direta pela internet : É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção.

: É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção. Fornecedores oficiais de hospitalidade: A agência exclusiva de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. Você pode consultar o que cada pacote inclui e concluir a reserva no site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam o World Rugby Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis. Veja como elas terminaram a fase de grupos:

Seleções do Hemisfério Norte (pontos na fase de grupos) Seleções do Hemisfério Sul (pontos na fase de grupos) França (26 pontos) África do Sul (22 pontos; saldo de pontos: +135) Inglaterra (25 pontos) Nova Zelândia (22 pontos; saldo de pontos: +41) Irlanda (24 pontos) Austrália (14 pontos) Escócia (20 pontos) Argentina (11 pontos) País de Gales (17 pontos) Japão (5 pontos) Itália (2 pontos) Fiji (4 pontos)

Qual é o formato do World Rugby Nations Championship?

Em vez de disputar séries de partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do outro grupo geográfico, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. O formato se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela de seu próprio hemisfério. Por exemplo, as equipes do Six Nations disputam posições entre si de acordo com seu desempenho contra as seleções do sul.

Fim de semana das finais

A etapa decisiva será realizada no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana de grandes confrontos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.