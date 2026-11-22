A primeira edição do Rugby Nations Championship se aproxima de um desfecho emocionante, com o inédito fim de semana das finais marcado para 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo), no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta, então não deixe para depois: reserve seus ingressos hoje.

Ao substituir amistosos isolados por uma competição com classificação e muito em jogo, o novo torneio dividiu doze das principais potências do rugby mundial em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que cada uma das doze seleções terminar a fase de grupos, todas jogarão no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e mais.

Quando será o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Após a conclusão da fase de grupos do Nations Championship 2026, o fim de semana das finais acontecerá de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final (África do Sul x França), que definirá o campeão geral, será no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Disputa e jogo Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: Fiji x Itália Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: Irlanda x Austrália Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: País de Gales x Japão Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: Escócia x Argentina Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: África do Sul x França Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

Os ingressos para a competição foram disponibilizados inicialmente de acordo com o tipo de jogo e as diferentes janelas de prioridade:

Pré-venda para clubes e detentores de debêntures : As primeiras janelas abriram para grupos prioritários (como detentores de debêntures e clubes associados) em janeiro de 2026.

: As primeiras janelas abriram para grupos prioritários (como detentores de debêntures e clubes associados) em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium foram colocados à venda para o público em geral em março de 2026.

Quem busca garantir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra feita na StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Para os dias com rodada dupla (e os pacotes para vários dias) durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (válidos por 2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, o pacote de 3 dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Para obter mais informações, acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções conforme a data se aproxima. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o World Rugby Nations Championship 2026

No rugby, hospitalidade é o nome dado a um pacote premium para o dia do jogo que oferece mais do que a experiência proporcionada por um ingresso comum.

Essas experiências podem oferecer desde acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o ambiente até opções de refeições, de bufês a menus com vários pratos, além de suítes privativas para um número limitado de convidados.

Pacotes e passes oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Reserva direta pela internet : Você pode garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção.

: Você pode garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites de cada seleção. Fornecedores oficiais de hospitalidade: O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. Você pode consultar o que cada pacote inclui e concluir a reserva no site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam o World Rugby Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis. Veja como terminaram a fase de grupos:

Seleções do Hemisfério Norte (pontos na fase de grupos) Seleções do Hemisfério Sul (pontos na fase de grupos) França (26 pontos) África do Sul (22 pontos; saldo de pontos de +135) Inglaterra (25 pontos) Nova Zelândia (22 pontos; saldo de pontos de +41) Irlanda (24 pontos) Austrália (14 pontos) Escócia (20 pontos) Argentina (11 pontos) País de Gales (17 pontos) Japão (5 pontos) Itália (2 pontos) Fiji (4 pontos)

Qual é o formato do World Rugby Nations Championship?

Em vez de disputar séries de jogos contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez cada uma das seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A dinâmica se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela de seu próprio hemisfério (por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as seleções do Sul).

Fim de semana das finais

O desfecho da competição acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana repleto de grandes jogos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua colocação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.